Cetăţenia străină şi conducătorul statalist

Am aflat că fostul preşedinte al Moldovei, Petru Lucinschi, a obţinut cetăţenia română şi am fost năpădit de nedumerire. Mi se pare foarte ciudată chestia asta şi o să vă explic de ce.

Un preşedinte de ţară, în opinia mea, e un simbol şi element important al statalităţii. Cum poţi să fii şef al statului RM şi apoi, fără nici o jenă, să obţii cetăţenia altui stat? Părerea mea e că un om, care ne-a chemat să făurim un stat independent, care l-a condus, ar trebui să rămînă pînă la moarte un simbol al statalităţii. Pentru că, dacă nu e aşa, oamenii ar putea să creadă că omul n-a fost preşedinte din convingere, ci din considerente mercantile. Iese cam aşa: cînd mi-a convenit, am fost un gigant al statalităţii şi am bombardat oamenii cu discursuri stataliste, iar apoi, cînd am pierdut funcţia, am schimbat macazul şi devin lejer cetăţean al statului vecin. Nu mi se pare deloc normală situaţia asta.

Eu pot să înţeleg un simplu muritor care devine cetăţean român, dar îmi este greu să înţeleg un fost şef de stat făcînd asta. De pe culmile puterii s-au rostogolit mereu spre noi discursuri despre importanţa statalităţii, foarte mulţi guvernanţi vorbeau despre România ca despre un stat care pune în pericol statalitatea moldovenească, ni se spunea că obţinerea cetăţeniei române de către moldoveni e cam periculoasă pentru viitorul RM. Şi după toate acestea un fost preşedinte, fost statalist viguros, îşi ia cetăţenia română? Păi, ce e asta, stimaţi conducători? Ce valoare mai au discursurile voastre stataliste dacă chiar voi nu le respectaţi?

Întrebarea care se impune este următoarea: nu cumva mai există foşti şi recenţi conducători care au cetăţenie străină? Zice-se că un alt fost şef de stat are cetăţenia Rusiei. Dacă aşa stau lucrurile, dacă nişte făuritori ai statalităţii, care ne fac capul calendar perorînd despre statalitate, devin apoi lejer cetăţeni ai altor ţări, nu pot să constat decît un singur lucru. Şi anume acela că demagogia şi ipocrizia tronează pe piscurile puterii moldoveneşti şi că toată vînzoleala asta statalistă e un soi de praf în ochii naivilor.