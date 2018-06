Ceban: decizia judecătoriei are un profund substrat politic

Europa Liberă: Șeful fracțiunii socialiștilor în Consiliul municipal Chișinău, Ion Ceban, în studioul Europei Libere de la Chișinău. Mulțumim că ați venit în acest timp decisiv.

Ion Ceban: „Mulțumesc pentru invitație!”

Europa Liberă: Totuși așteptăm și verdictul Curții de Apel, să vedem ce spune despre validarea sau invalidarea rezultatelor alegerilor pentru primarul de Chișinău. Dvs. ați mers și la Curtea de Apel cu contestație?

Ion Ceban: „Da, noi am depus ieri o contestație în ceea ce ține de anularea acestei hotărâri a instanței în totalitate; nu aveam încă partea motivantă, seara târziu am primit-o ca și toată lumea, ca și mass-media. Juriștii lucrau, trebuiau să depună o solicitate suplimentară cu concretizări deja pe partea asta motivantă, care este și aberantă, nu doar motivantă.”

Europa Liberă: Dle Ceban, spuneți-ne foarte pe scurt povestea asta. Ați contestat, ca după asta să criticați verdictul instanței, nu se contrazice?

Ion Ceban: „Absolut deloc! Eu vreau să fie foarte clar pentru toată lumea - noi n-am solicitat invalidarea mandatului, anularea rezultatului alegerilor. Noi am solicitat interpretarea de către instanța de judecată a ceea ce ține nemijlocit de prezența oamenilor străini, agitație în ziua alegerilor etc., să constate – există sau nu există încălcarea legislației, dar aceste lucruri nu sunt de natură care să fie până la urmă anularea sau invalidarea mandatului. Și am spus tranșant acest lucru încă în momentul în care colegii mei au depus aceste sesizări.”

Europa Liberă: Dvs. ați contestat aceste două articole din Codul electoral, da?

Ion Ceban: „Da, articolul 52 și articolul 75.”

Europa Liberă: Și dacă instanța nu v-a răspuns la aceste contestări, ce faceți mai departe?

Ion Ceban: „Am făcut solicitări suplimentare, deci am sesizat Curtea de Apel, am rugat să anuleze aceste hotărâri pe care le-a făcut prima instanță.”

Europa Liberă: Dar Curtea de Apel nu poate să vă dea răspuns la contestarea pe care ați făcut-o în prima instanță?

Ion Ceban: „Mi-e complicat să vorbesc, aici cred că trebuie totuși colegii noștri din Departamentul juridic să-și dea cu părerea, pentru că acolo îi așa o harababură, chiar și la partea asta motivantă: când am început a citi, mi-am pus mâinile în cap. Eu nu sunt jurist de profesie, dar…”

Europa Liberă: Ce a înțeles alegătorul din asta?

Ion Ceban: „A înțeles că a fost mințit, tras pe sfoară.”

Europa Liberă: Și acum ce e în capul Dvs.? Ce credeți că se va face în continuare?

Ion Ceban: „Nu trebuie să vorbim despre capul meu sau despre capul cuiva, trebuie să vorbim despre acest sistem putred.”

Europa Liberă: De ce ziceți că-i putred?

Ion Ceban: „Pentru că nu poate să existe. Dacă îmi arătați un precedent de acest gen în altă parte, în alt colț al lumii, nu contează, fie și în cele, mai slabe, să zicem așa, democrații, atunci putem să discutăm despre acest lucru. Cred că nici acolo nu găsim astfel de abordări. Este regretabil faptul că un judecător poate să ia decizii în numele a aproximativ 250 de mii de locuitori ai municipiului Chișinău. Repet: să nu interpretăm, pentru că s-a încercat a pune cumva într-un fel această amprentă pe socialiști. Ce au socialiștii? Socialiștii și-au făcut datoria. Deci, ei au contestat așa cum era normal. Au existat încălcări, pe viitor, ca să nu existe aceste încălcări, avem nevoie de interpretarea instanței de judecată, dar am repetat și mai spunem o dată în plus că nu țin aceste lucruri de validare sau invalidare.”

Europa Liberă: Cine câștigă din această situație și cine e pătimaș și de ce s-a creat acest precedent?

Ion Ceban: „Eu am zis foarte sincer și eu chiar cred că la momentul de față unul din cei care câștigă este Andrei Năstase, la propriu, oricât ar părea de stranie această afirmație. De ce? Pentru că nu ai nicio responsabilitate. Eu cred că este mult mai simplu să te afli în stradă, să nu porți responsabilitate, să strigi la stânga și la dreapta că ai fost într-un fel sau altul privat de o chestiune, una foarte importantă cum este dreptul la vot sau dreptul de a fi ales, de a pune miza pe acei suporteri care de fapt ți-au acordat acest vot de încredere, dar să nu porți nicio responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă în oraș. Mi se pare mult mai comodă această situație, decât să fii la primărie de dimineață până seara, să primești oameni în audiență, să te ocupi de drumuri, de canalizări, de transport public, de buget, că acum ar trebui să fie rectificarea ș.a.m.d. Eu știu cât timp asta ia la propriu, pentru că într-o săptămână de zile noi am pregătit trei proiecte de decizii foarte importante, trei proiecte cu caracter social pentru pedagogi, pentru oamenii care nu se mișcă, stau țintuiți la pat, pentru educatori, pentru medicii de familie, pentru asistentele medicale. Iată astăzi am discutat despre zilnicul electronic, deci există un volum de lucru enorm pe care trebuie să-l faci, plus că este un bardak (dezordine) foarte mare în ceea ce se întâmplă la primărie; nu este un secret, începând de la procesul de achiziții… Deci acolo trebuie să faci regulă. Cum considerați – unde este mai comod sau unde este mai ușor să fii? Să fii cu megafonul în stradă și să strigi de dimineață până seara că ai fost lipsit de drepturi, că uite este ciuma roșie, mesaje de care vreți? Deci nu porți absolut nicio responsabilitate, îți crește ratingul, fiindcă te prezinți ca fiind opozant, în schimb nu faci nimic.”

Europa Liberă: Pe cale legală, cum se ajunge la un rezultat final?

Ion Ceban: „M-ați mai întrebat cine câștigă. Haideți să punem aici punctele. Guvernarea menține statu qou-ul în primărie, respectiv se menține pe resursele care există la momentul de față…”

Europa Liberă: Adică pe resursele umane?

Ion Ceban: „Resurse umane, buget, restul, deci tot ce a fost pe durata Silviei Radu ca și mandat continuă. Și ultimul lucru – noi în această situație suntem cei mai dezavantajați la propriu.”

Europa Liberă: De ce nu ați anticipat acest lucru, ca să nu vă pomeniți dezavantajați?

Ion Ceban: „Ce să anticipăm? Dvs., dacă este încălcată legea, cum considerați – trebuie s-o contestăm sau nu? Iată suntem într-o democrație. Deci, noi asta am făcut, noi n-am cerut invalidarea mandatului, noi n-am cerut să se întâmple lucrurile care s-au întâmplat. Până la urmă, eu nu știu dacă asta nu este un joc.”

Europa Liberă: De ce nu vi s-a dat răspuns la ceea ce ați cerut dvs.?

Ion Ceban: „Nu știu. Eu n-am votat aceste guvernări așa-numite proeuropene.”

Europa Liberă: O să insistați, o să căutați răspunsul la ceea ce ați cerut dvs.?

Ion Ceban: „Da, normal, deja am făcut. E țara minunilor.”

Europa Liberă: Ce scenariu anticipați Dvs. că va putea fi pus în funcțiune legal, ca să se ajungă la un deznodământ al acestei situații?

Ion Ceban: „Eu nu anticipez nimic, eu am văzut tot felul de lucruri…”

Europa Liberă: Va avea sau nu primăria primar?

Ion Ceban: „Va avea – ori așa, ori interimar. Deci, ori va fi Andrei Năstase validat, ceea ce nu exclud, ori va un primar care va continua, nu știu Codreanu, Grozavu…”

Europa Liberă: Unul dintre viceprimari, dl Codreanu, a zis că nu-l interesează să rămână în această funcție de interimar.

Ion Ceban: „Eu cred că nu depinde foarte mult de el. O să fie rugat să fie lăsat, o să rămână. Punem pariu?”

Europa Liberă: Nu știu dacă trebuie să punem pariu, dar…

Ion Ceban: „Eu am văzut de toate, de asta și zic. Sunt lucruri pe care le-am văzut dincolo de cortină.”

Europa Liberă: Dle Ceban, dacă până nu demult cetățenii din Republica Moldova se întrebau așa ca și în opera lui Caragiale: „Noi cu cine votăm?”, acum foarte multă lume se întreabă: „Dar mai ieșim la vot?”, pentru că instanța ar putea să spună „nu” votului popular.

Ion Ceban: „Haideți să facem în felul următor. Toate lucrurile acestea nu durează la nesfârșit. Cei care consideră că pot face orice se pot pomeni chiar într-o zi în care oamenii pur și simplu vor spune: „Ajunge!”. De asta și de o parte, și de alta le spun: „Nu încercați răbdarea oamenilor!”, pe de o parte; pe de altă parte, oamenii trebuie să iasă la vot, pentru că asta-i singura modalitate de a decide ceva, iar politicienii în acest sens trebuie să fie un pic mai disciplinați, nu că aș face referință, pentru că ceea ce am văzut în partea motivantă, am zis că-i parte aberantă, nu-i motivantă, dar încălcări au fost.”

Europa Liberă: Dle Ceban, Igor Dodon zicea că, dacă s-a întâmplat așa cum s-a întâmplat în prima instanță, de ce nu a fost recunoscut învingător Ion Ceban?

Ion Ceban: „Dar eu n-am nevoie de astfel de victorie. Eu am zis: „Chiar dacă ar fi fost invers, eu aș fi refuzat”. Eu cred că dacă este să fie cineva învingător, trebuie să fie într-o luptă electorală, nicidecum numit. Și eu nu am nevoie de funcții, am mai spus-o. Am plecat din foarte multe funcții – am plecat din funcția de viceministru, personal am depus cerere; am plecat din funcția de deputat în Parlament, am depus cerere; am plecat din funcția de consilier al președintelui, am depus cerere eu personal, nu m-a rugat nimeni să fac acest lucru, și din funcția de purtător de cuvânt am plecat. Eu nu am nevoie să fiu înscăunat într-o funcție.”

Europa Liberă: Dar o să participați la scrutin în vara anului viitor?

Ion Ceban: „Urmează să decidem, deja foarte mult depinde cum vor evolua toate aceste lucruri. Eu sunt gata, eu lucrez și muncesc în fiecare zi la primărie, chiar dacă stau prost un pic cu sănătatea, dar mă refac eu într-o săptămână-două. Și vin, chiar dacă de dimineață am curele de tratament, peste zi fac conferințe de presă…”

Europa Liberă: Unii vă laudă, alții vă critică. Iată, de exemplu, o declarație pe care am reținut-o de la comuniști. Ei spun că „socialiștii au demonstrat tuturor nu numai că nu pot câștiga cinstit, dar nici nu pot recunoaște înfrângerea”. E partidul de unde ați plecat Dvs.

Ion Ceban: „Da, eu știu să lupt și știu să pierd. Eu am recunoscut aceste alegeri în momentul în care…”

Europa Liberă: Ați recunoscut înfrângerea?

Ion Ceban: „Da, înfrângerea și, respectiv, am felicitat contracandidatul meu. Și rămân pe aceleași poziții – eu îl vreau pe Andrei Năstase la primărie și nicidecum în stradă. Eu vreau să văd cum acest domn își administrează treburile, cum poate crea echipe, cum poate administra orașul, cum și care sunt capacitățile sale intelectuale, care sunt capacitățile sale organizatorice. Este mult mai important acest lucru să-l văd la primărie, decât în fiecare zi să strige, nu știu: „socialiștii, Ceban, Dodon” ș.a.m.d. Haideți să discutăm despre lucruri care țin de primărie nemijlocit. De asta pentru mine e foarte straniu ceea ce se întâmplă și atitudinea și…”

Europa Liberă: Pe rețelele de socializare am urmărit și reacțiile internauților. Foarte mulți se întrebau dacă Ion Ceban ar putea să ajungă membru al Partidului Democrat.

Ion Ceban: „Nu, nu va ajunge!”

Europa Liberă: Dacă Ion Ceban se gândește să-și facă un partid?

Ion Ceban: „Nu, nu mă gândesc! Eu fac o echipă foarte bună cu cei care fac la momentul de față, muncim împreună, avem multe lucruri bune realizate și vom realiza încă foarte multe lucruri bune.”

Europa Liberă: De ce atunci această percepție a opiniei publice, a multor oameni că a existat și există un scenariu pus la cale de către socialiști și democrați?

Ion Ceban: „Și prin ce se manifestă el, după părerea Dvs.?”

Europa Liberă: Păi, Dvs. să ne răspundeți: este sau nu un asemenea scenariu?

Ion Ceban: „Eu vreau să înțeleg în ce este. Eu v-am spus cine a avut de câștigat și cine are de câștigat. Ce au de câștigat socialiștii, eu până când nu am văzut. Doar că se ceartă proeuropenii între ei, așa-numiții proeuropeni? Numai proeuropeni nu poți să-i numești.”

Europa Liberă: Ați văzut că a reacționat și premierul? Pavel Filip s-a întrebat, de ce această decizie a primei instanțe a perturbat realitățile?

Ion Ceban: „Da, pentru că banii care trebuiau să ajungă pentru reforma justiției, trebuiau să ajungă la reforma justiției și ea trebuia înfăptuită. Iaca acesta este cel mai bun răspuns pentru dl Pavel Filip.”

Europa Liberă: Justiția rămâne a fi restanțieră?

Ion Ceban: „Eu cred că da și foarte semnificativ. Și acest lucru probabil este una dintre cele mai mari probleme pe care le are Republica Moldova, la care aș mai adăuga voință politică și viziune de schimbare, reforme, reforme adevărate.”

Europa Liberă: Socialiștii au făcut ce le-a stat în putere ca această reformă a justiției să nu fie mimată, să fie pusă ca prioritate?

Ion Ceban: „Bine, există un plan național, există priorități, există asistență, inclusiv financiar a existat această asistență. Eu cred că rolul nostru este mai mult de monitorizare și de a specifica atunci când gafează unul sau altul. Noi am încercat să facem acest lucru, dar iarăși e o chestiune mai mult a guvernării și a celor care dau bani.”

Europa Liberă: Cât de mult a fost afectat procesul democratic din Republica Moldova prin luarea acestei decizii?

Ion Ceban: „Eu cred că foarte mult. Eu n-am mai văzut astfel de decizii și eu am avut foarte mult de-a face cu diferite structuri internaționale. Chiar nu-mi imaginez cum și-ar închipui că ar putea să existe astfel de precedente, dar eu vă spun un singur lucru: în anii 2010, 2011, 2012, când iată dl Voronin acum a făcut comentarii, eu foarte mult și foarte des eram în dreapta lui și discutam foarte mult cu tot felul de comisari europeni și a existat așa un domn, comisar european pe nume Štefan Füle, căruia îi spuneam des…”

Europa Liberă: Comisarul european pentru Extindere.

Ion Ceban: „Așa! Căruia îi spuneam foarte des: „Dle Füle, da, poate Dvs. vă închipuiți că Republica Moldova la momentul de față constituie o istorie de succes, numai că „de succes” nu poți numi ceea ce se întâmplă la momentul de față”. Și iată că din istorie de succes pe hârtie, în alocuțiuni verbale, Moldova s-a transformat și a lunecat foarte grav în tot felul de istorii de care vreți. Începând cu „furtul miliardului” și terminând cu derapaje democratice, începând cu independența justiției și finalizând cu lipsa oamenilor care pleacă astăzi peste hotare masiv, deci într-o problemă acută demografică, acută din punct de vedere social. Și asta nu sunt de vină socialiștii, pentru că noi zece ani de zile încercăm undeva să mișcăm niște lucruri, se primește-i bine, nu – nu prea; propunem proiecte. Iată, eu pot să răspund pentru ceea ce am făcut la primărie, pentru toate proiectele pe care le-am înaintat în Parlament în momentul în care am fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Asta este. Dar trebuie de văzut, trebuie condiționări, nu prietenim sau…”

Europa Liberă: Da, dar vedeți că atunci când ne e convenabil, cerem ajutorul Uniunii Europene să taxeze autoritățile, pentru că nu există o independență a justiției, iar când nu e convenabil, zicem că parcursul Republicii Moldova ar fi altul decât cel european?

Ion Ceban: „Noi întotdeauna am zic că Republica Moldova trebuie să se concentreze pe problemele care există pe intern și am zis că nu trebuie să prietenească cu cineva împotriva cuiva. Și acest lucru este valabil. De ce să prietenim cu cineva împotriva, de exemplu, a Federației Ruse? Acolo este o piață de desfacere enormă a produselor noastre tradiționale, care nu sunt luate nicăieri în altă parte. Nu sunt!”

Europa Liberă: Dvs. ați spus că în cadrul Consiliului municipal n-o să-i puneți bețe în roate primarului…

Ion Ceban: „Dar eu nimănui nu i-am pus bețe în roate. În toată această perioadă niciodată socialiștii n-au pus bețe cuiva în roate. Noi avem așa o componentă, deci ceea ce lucrează consiliul sau ceea ce lucrează consilierii și trebuie să delimităm ceea ce face executivul, pentru că acolo e o armată de aproape două mii de funcționari, și ceea ce face legislativul.”

Europa Liberă: Local?

Ion Ceban: „51 de consilieri care sunt de fapt un fel de exponenți ai puterii legislative, ei aprobă bugete, fac regulamente, deși activitatea noastră nu se limitează aici, pentru că noi avem foarte multe inițiative pe care le promovăm și totodată monitorizăm, intervenim acolo unde este nevoie și suntem singura fracțiune la momentul de față care face acest lucru.”

Europa Liberă: Dar ce se întâmplă în general în municipiul Chișinău? Lumea vorbește despre ilegalități și hoții în cadrul acestui municipiu.

Ion Ceban: „Da, sunt foarte multe! Noi de trei ani de zile, eu am zis că peste două mii de demersuri avem în această privință și problema este că nu stă nimeni la pușcărie pentru toate lucrurile acestea, începând cu „Gaudeamus” și finalizând cu multe alte subiecte.”

Europa Liberă: Puterea centrală e preocupată de ceea ce se întâmplă la nivel de municipiu?

Ion Ceban: „Eu cred că va fi necesar să intervină oricum mai devreme sau mai târziu. Sunt probleme care sunt până la urmă posibil de rezolvat doar în colaborare, sunt chestiuni legate de transferurile la bugetul de stat și eu nu cred că trebuie să riște cineva să blocheze într-un fel sau altul aceste procese, pentru că poate rămâne fără salarizare pentru unele categorii de cetățeni care nemijlocit depind de acele transferuri, dar asta cam ar fi tot și situații de criză care pot fi gestionate doar cu implicarea…”

Europa Liberă: Ați fost învinuiți că și dvs., consilierii locali socialiști, ați fi votat pentru ilegalități atunci când e vorba de oferirea de terenuri, de spații…

Ion Ceban: „De exemplu? Nu există niciun exemplu în acest sens. Nu există niciunul! O spun cu toată sinceritatea.”

Europa Liberă: Dar mai este interes din partea celor de la putere să pună ochiul, mâna pe anumite terenuri, pe obiective?

Ion Ceban: „D-apoi cum! Sigur că da! Se întâmplă și la momentul de față. Cea mai hazlie situație a fost acum cu liberalii, au fugit din sală ca să nu putem exclude de pe ordinea de zi toate subiectele cu caracter funciar, tot felul de arende dubioase, tot felul de schimbări de destinație a terenurilor ș.a.m.d. Toate sunt în ordinea de zi, deja de patru zile tot ne întâlnim. Bine, noi am promovat, noi, socialiștii, care-i diferența? Noi am promovat proiecte cu caracter social. De exemplu, 500 de lei pentru fiecare cadru didactic din municipalitate ca ajutor didactic la începutul anului școlar; compensație la transport de 70 de lei pentru cadrele didactice și pentru educatori; și pentru medici de familie și asistente medicale 360 de lei. Este vorba despre 7.438 de persoane. Astea sunt proiectele pe care le-am promovat eu. De exemplu, la cei 600 pe care i-am alocat anul trecut asistenți personali pentru oameni care stau țintuiți la pat, îi angajează, poate fi o rudă de gradul întâi, ceea ce nu era posibil. Am mai adăugat anul acesta 300, deci cam am suplinit ceea ce nemijlocit ține de necesități.”

Europa Liberă: Cine poate stăvili ilegalitățile?

Ion Ceban: „Iată, uitați-vă care este diferența între noi și ei. Noi pentru asta venim la ședința consiliului.”

Europa Liberă: Știu. Aici e confruntare politică și nu ajunge…

Ion Ceban: „Nu este niciun fel de confruntare politică; aici e confruntare de percepții. Ilegalități au fost și sunt și eu l-am rugat pe dl Slusari ca toți cei care l-au susținut pe Andrei Năstase începând cu liberalii, PPE-ul și mulți alții să vină și să le spună: „Oameni buni, dar ce faceți? De ce votați ilegalități?”.”

Europa Liberă: Dar dacă faceți atâta lumină, de ce e atâta întuneric totuși în activitatea primăriei?

Ion Ceban: „Nu mai este. Dacă era așa, nu mai ajungea Dorin Chirtoacă acolo unde a ajuns, pe de o parte; nu mai ajungea Gamrețchi în situația în care a ajuns¸ nu mai ajungea Moldovanu în situația în care a ajuns. Eu când am plecat din Parlament, acesta a fost unul dintre scopuri, pentru că oamenii au exploatat emoțional niște lucruri, deci unii voiau Unire, alții voiau un sentiment de pro-Europa ș.a.m.d. Toate aceste sentimente au fost exploatate de niște hoți în interes personal. Aceștia nu sunt oameni care împărtășesc valori europene, aceștia nu sunt oameni care împărtășesc valori de alt gen. Aceștia sunt oameni care împărtășesc valorile banului, care au furat în acest municipiu ca în codru. Toți, toți! Asta este situația.”

Europa Liberă: Faceți declarații tari.

Ion Ceban: „Tari! Eu pot să le certific cu documente pe care le-am transmis la Procuratură și care stau acolo de ani de zile. Pentru că? Pentru că cineva pune depoziții pe cineva… De ce nu stă astăzi la pușcărie Gamrețchi? De ce?”

Europa Liberă: Păi, dvs. sunteți aleșii locali, dle Ceban?

Ion Ceban: „Și ce eu sunt procuror?”

Europa Liberă: Dvs. trebuie să aveți răspuns la toate întrebările.

Ion Ceban: „Stimată doamnă, exact așa mă întrebați acum. Eu am depus contestații pentru judecată, nu eu, colegii mei de la partid și ce avem în instanță finală? Dar de ce n-avem astăzi o condamnare pe dl Gamrețchi sau pe alții? Dar ce caută dl Grozavu la primărie?, întrebarea mea este.”

Europa Liberă: Care sunt lecțiile acestui scrutin local pentru alegerile parlamentare? Pentru că foarte mulți observatori ai scenei politice au spus că a fost un test, s-a testat inclusiv dacă votul mixt va fi în favoarea democraților și socialiștilor.

Ion Ceban: „Eu cred că votul mixt va fi în favoarea dreptei și stângii. Eu rar când greșesc, o să revenim la subiectul acesta peste jumătate de an. Doi: ceea ce ține nemijlocit de testare, nu știu, o fi. Până la urmă n-a mers niciun scenariu, pe care cineva și l-a planificat și iată că a fost nevoie să se intervină pe din dos, să zicem, dar eu cred că nu merge nici acest scenariu, pentru că avantajează doar două componente. Pe noi ne dezavantajează, dar noi nu suntem prima dată. Cineva ar zice că noi ar trebui să ne bucurăm că așa-numiții proeuropeni între ei se ceartă.”

Europa Liberă: Regretați că ați votat această reformă electorală care prevede votul mixt?

Ion Ceban: „Care? Eu n-am votat.”

Europa Liberă: Socialiștii.

Ion Ceban: „Să întrebați colegii mei din Parlament, dar eu vă zic că nu, pentru că e o chestiune care poate fi în folosul atât al cetățenilor, cât și nemijlocit al partidelor politice care acum nu recunosc acest lucru, dar o să vedeți ce o să se întâmple peste jumătate de an.”

Europa Liberă: Care vă este regretul cel mai mare?

Ion Ceban: „În ce sens?”

Europa Liberă: După această campanie.

Ion Ceban: „Am un gust amar…”

Europa Liberă: Care v-a făcut totuși și să transpirați.

Ion Ceban: „Eu am lucrat foarte mult, am muncit foarte mult și am muncit sincer.”

Europa Liberă: Aveți păreri de rău?

Ion Ceban: „Nu, dar de ce să am păreri de rău? Eu am un gust amar de la ceea ce ține de aceste judecăți, pentru că până la urmă nu asta mi-am dorit personal și cred că nici colegii mei nu și-au dorit acest lucru. Eu vreau ca în competiție totul să fie sincer. Și eu am încercat să construiesc o campanie sinceră; eu n-am fugit de dezbateri, eu n-am fugit de întrebări ale jurnaliștilor dintre cele mai complicate, deocheate, provocatoare până la urmă. Eu am fost prezent, am încercat să discut cu oamenii și, apropo, același lucru îl fac și acum. Mă întorc la absolut toate discuțiile pe care le-am avut cu oamenii în această campanie și văd unde putem să ajutăm, să intervenim. Deja mă ocup cu acest lucru. Eu înțeleg că sunt lucruri care nu depind de mine, de exemplu, cum ar fi treaba asta cu judecata. Va fi, nu va fi – nu depinde de mine.”

Europa Liberă: Dle Ciobanu, mulți se întreabă: acest conținut al contestațiilor pe care le-ați dus Dvs. în judecată, dacă ar fi fost aplicate pentru scrutinul prezidențial din 2016, pentru alte alegeri, ar fi trebuit să scoată din joc mai mulți actori și ar fi trebuit să nu fie validate rezultatele altor alegeri?

Ion Ceban: „Păi, eu v-am zis că percepția mea este că ceea ce se face cel puțin straniu este. Haideți să vedem cu ce se vor finaliza toate aceste lucruri și după care ne vom lua lecțiile, încercăm să învățăm, pentru că chiar nu-mi închipui.”

Europa Liberă: Mulțumim pentru discuție.

Ion Ceban: „Sănătate multă! Mersi și Dvs. pentru invitație.”