Ce mai știu moldoveniii după patru ani de la furtul miliardului? (VIDEO)

În toamnă se vor împlini patru ani de când s-a produs frauda din sectorul bancar, care a marcat profund Republica Moldova. Organele de drept au anunțat despre o strategie de recuperare a furtului bancar, pe care spun că l-au investigat în proporție de 90 la sută. Politicienii din opoziție au numit deja documentul „o fumigenă” și „o nouă operațiune de manipulare”. Premierul Pavel Filip, întrebat recent la Bruxelles despre furtul acestui miliard, declara că recuperarea banilor și a activelor nu este un lucru simplu și dădea asigurări că un nou episod privind frauda bancară nu poate avea loc. Ce mai știu oamenii după patru ani de la acel jaf bancar? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.

* * *

Așadar, un miliard de dolari a dispărut fără urmă din Republica Moldova chiar înainte de alegerile parlamentare din 2014. Cum este posibil să furi atât de mulți bani de la o țară mică? – se întreabă tot mai mulți cetățeni, care insistă că trebuie să fie aduși vinovații în fața justiției, să le fie confiscată averea și să fie recuperat miliardul. Dar unde e justiția? Cele mai importante probleme cu care se confruntă justiția moldovenească sunt corupția, lipsa de profesionalism, legislația neclară și implicarea politicului în justiție – sunt părerile mai multor cetățeni cu care am discutat la Cahul despre frauda bancară.

– „Au luat de la gura copiilor, de la gura pensionarilor, a invalizilor…”

Europa Liberă: Cine a luat?

– „Tot pravitelistvo (guvernarea), tot deputații iștia. Ce credeți că au venit alții străini? Tot aiștia, ei au împărțit între dânșii.”

– „Acolo nu-i numai un miliard, acolo-s mai multe. Au vârât mâna în haznaua de stat. Îs mulți mincinoși și-s mulți hoți. Mulți! Cumătru-său, frate-său, nănaș-său, toți… Ne râde lumea.”

Europa Liberă: Vă mai interesează unde a dispărut miliardul de dolari?

– „Desigur că mă interesează, că cineva a furat și în ziua de azi trăiește, dar eu îs și bătrână, și bolnavă, și cu pensia mică și n-am cu ce trăi. Clar lucru că mă interesează. Las’ să-i prindă, las’ să-i jupească cum ne-au jupit ei pe noi și ne-au lăsat pe toți flămânzi și pe drumuri, și fără pensii, și fără nimic.”

Europa Liberă: Dar credeți că o să se găsească autorii, făptașii acestui miliard dispărut?

– „Poate o să se găsească, dar nu cred că o să fie pedepsiți, pentru că prea capturată-i Moldova noastră și cel care a capturat-o, acela n-o s-o cedeze, dar de găsit o să se găsească, însă au să tacă cum au tăcut și până acum. Așa că noi totuna n-o să avem nimic din asta, că dacă s-or ridica toți, toată lumea, dar așa, de unde, dacă sunt acei care încă sunt hrăniți de el și ei, dacă-s hrăniți, clar lucru că țin cu el, și nu cu noi. Cine suntem noi? Noi nu suntem nimeni acum.”

– „Cineva și-a umplut buzunarele, a luat și a șparlit de unde i-a venit bine, dar oamenii șed și suferă. Nici pensia n-o dau la bătrâni, nici drumuri nu fac, nimic.”

Europa Liberă: Procurorii acum au anunțat că sunt pe urmele făptașilor.

– „Dar de câți ani?... Ian să răspundă de câți ani îs pe urmele lor. Ei nu-i mai ajung din urmă, căci ei îs mai tineri.”

Europa Liberă: Din 2014.

– „Se știe foarte bine cine a furat. În Kroll este scris cine a furat, sunt două grupări și nu știu din ce cauză Filat stă, că eu nu-i iau apărarea lui Filat, dar Filat își ispășește vina, iar Șor se plimbă și face binefaceri și toată lumea se închină în fața lui. Dacă se știe cine au furat, de ce nu-i trag la răspundere? Actuala justiție n-o să facă ordine niciodată, deoarece justiția este controlată de Plahotniuc. Atunci când va fi justiția liberă, atunci îi vor trage la răspundere.”

Europa Liberă: Dar când iese procurorii și spun că 90 la sută au identificat unde s-au dus acești bani?

– „Procurorii mint! Procurorii mint și induc lumea în eroare. Lumea demult a pierdut încrederea în instituțiile statului. Când vor fi independente, n-o să depindă de tătuca Plahotniuc, că ei știu că, dacă au să facă ceva împotriva lui, or să se răzbune și pe urmă au să sufere tot ei. Și din cauza asta ei se supun și fac jocul…”

– „Moldoveanul îi prea supus și și-a pierdut încrederea, dar încă n-a ieșit, ca să-i răzbată și să iasă cum iese în România, dar la noi stau și așteaptă că cineva o să rezolve probleme lor.”

– „Nu toată lumea este fricoasă, dar cei care-și arată adică că-s mai… pe urmă suferă. Lumea se pricepe că Plahotniuc este implicat în toate, dar multă lume se teme să-i spună lucrul acesta lui în față. Dar Șor dacă o să spună, dacă într-adevăr o să-l denunțe pe Plahotniuc, ei pe urmă au să se descoperă unul pe altul.”

– „Ei îs legați împreună, fiindcă Plahotniuc i-a vândut lui Șor Aeroportul și Aeroportul a fost despărțit în două părți, dar într-atât îi coruptă țara noastră și cârmuirea toți aceștia și se luptă pentru puterea lor că oamenii de jos îs dezbătuți absolut.”

VIDEO: Alexei Busuioc, primar de Capaclia despre furtul miliardului

Europa Liberă: Mai aveți încredere, speranță că vor fi pedepsiți cei vinovați?

– „Clar că nu. Banii îs spălați, îs trimiși, toți îs cumpărați, toți îs corupți, așa că eu nu cred că ceva-ceva bun se așteaptă la noi. Și toți care vin la cârmuire toți vor să se îmbogățească. Nimeni nu se gândește pentru popor, dar în instanțele judiciare n-am nicio încredere, niciodată.”

Europa Liberă: Ce sugestii aveți pentru Procuratură, pentru CNA, pentru SIS, pentru instituțiile care sunt chemate să găsească acest miliard?

– „Să recunoască că au făcut așa gafe – conștient sau inconștient – și justiția să-și facă treaba până la urmă.”

– „Judecătorii și toate instanțele n-au să descopere adevărul. Au fost implicați totuși împreună și niciodată ei n-au să recunoască că ei au fost implicați. Niciodată!”

– „Ca să iasă adevărul la suprafață, ar trebui cei care au fost implicați în acest furt să fie sinceri și mai puțină cârdășie între ei, deoarece cârdășia aceasta, dacă o să predomine încă mult timp, la suprafață n-o să iasă nimic, niciodată niciun adevăr.”

​Europa Liberă: Dacă cei care poartă vina, ies și-și cer scuze, îi iertați?

– „Să întoarcă și miliardele, să le întoarcă!”

– „Îi iertăm, pentru că creștinește este a ierta. Așa zice Domnul, să iertăm.”

– „Să întoarcă miliardele și să-i iertăm.”

Europa Liberă: Vă mai interesează cine sunt făptașii miliardului dispărut?

– „Totdeauna ne-a interesat și suntem mai departe interesați, numai că justiția noastră e selectivă, e la comandă și nu mai avem nicio încredere nici într-înșii, nici în parlamentari, nici în guvernatori, în nimeni.”

Europa Liberă: Oamenii legii au ieșit acum în fața opiniei publice și au spus că 90 la sută au finalizat investigația și că o să continue să meargă pe urmele celor care au comis acest jaf.

– „Eu cred că acesta-i un lucru populist din partea lor pentru a câștiga alegerile și mai departe, pentru ca Partidul Democrat să se mențină la putere și mai departe și să amăgească poporul și să jefuiască mai departe.”

Europa Liberă: Dar în general ce părere aveți despre justiția din Moldova?

– „Îs niște hoți și niște escroci și nici n-am cuvinte. Toți îs șantajabili, toți au ceva la spate și pe dânșii îi conduc din umbră, îi trag de hățuri, de sfoară, cum vor cei din Partidul Democrat.”

​Europa Liberă: Ian ziceți, cât de des ați vorbit despre dispariția acestui miliard de dolari din haznaua statului?

– „Foarte des. Și ceea ce ei spun nimic nu este realizat. „Da, noi am găsit ceva…”, dar în realitate nimic nu este înapoi întors. Doar vorbe goale.”

– „Eu cred că trebuie să schimbăm guvernarea aceasta, trebuie aleși alți oameni că aceștia nu fac față.”

Europa Liberă: Aici justiția trebuie să-și facă treaba, trebuie să-i ducă pe banca acuzaților pe cei care se fac vinovați.

– „Ei îs manipulați mereu și fiecare se teme.”

– „Uitați-vă în ce case trăiește justiția, toți judecătorii și toți funcționarii din justiție. Numai uitându-te la ce averi au, poți să-ți faci închipuire că-s oameni cinstiți și onești? Trebuie să ne ridicăm ca și frații români, să ieșim organizat sute de mii. Numai așa, numai cu forța, altfel nu facem noi nimic.”

Europa Liberă: Atât îi de supărată lumea?

– „Da! Toți îs supărați, numai că mulți au pierdut încrederea în justiție, oamenii s-au făcut apatici.”

– „Cei mai activi, forța principală sunt peste hotare. Și în fiecare zi ei tot pleacă și pleacă, și pleacă cu miile. Această povară eu cred că o să fim nevoiți s-o plătim tot noi, poporul, prin impozite, prin toate…”

– „…prin cursul valutar. La fiecare pas se vede. Lor li-i bine acolo, căci au un business oarecare toți parlamentarii și guvernanții și ei pot să-și permită orice prețuri, dar noi…”

​Europa Liberă: Cum s-a întâmplat dintr-un stat sărac să dispară un miliard? V-ați pus întrebarea?

– „Asta nu-i ca să se strecoare și să nu știe nimeni. Îs implicate persoane de răspundere 100%.”

Europa Liberă: Ce-au făcut instituțiile statului care trebuiau să supravegheze ca să nu se admită acest jaf?

– „Care instituții de stat?...”

– „Aceia șed într-o mână strânsă și gata, s-a terminat cu instituțiile noastre de stat. Legile nu funcționează, că n-au cum să funcționeze. Nănașul, cumătrul, finul și verișor, și neam din neam și gata.”

Europa Liberă: Un fost ambasador german spunea că, „dacă în Germania s-ar fi întâmplat acest caz, lumea ieșea în stradă”.

– „Moldoveanul nostru în genunchi o să meargă, în coate, dar tace. Moldovenii îs supuși.”

Europa Liberă: Vă mai interesează unde-i miliardul dispărut?

– „Eu îl cam știu pe unde-i.”

Europa Liberă: Pe unde-i?

– „În buzunarele la acești care-s la Parlament, iaca acolo îi.”

Europa Liberă: Procuratura insistă acum că 90 la sută din furt a fost investigat și că ar putea să fie trași la răspundere cei care sunt vinovați.

– „D-apoi de când? Șor de-acum de când trebuia să stea la pușcărie? Șor de când trebuia să stea la pușcărie și lângă dânsul și Plahotniuc trebuia să stea, dar stă numai Filat.”

Europa Liberă: Vă îngrijorează faptul că această povară financiară e pusă inclusiv pe seama cetățeanului?

– „D-apoi cum? Și nu numai pe noi, dar și pe copiii noștri, pe nepoței. Cine o să dea banii ăștia înapoi, pe dânșii trebuia de apucat de fundătoare și de pus la dubă și au să spună tot, și au să dea tot.”

Europa Liberă: Justiția poate să-și facă treaba până la capăt?

– „La momentul de față nu, că-i capturată. După alegerile care vor fi, posibil vor fi schimbări. Posibil!”

Europa Liberă: Deci, mai trăiți cu speranță?

– „Eu sper la asta. Dar sunt schimbări la Chișinău și-n țară vor fi schimbări.”

Europa Liberă: Dl Dodon atunci când a obținut mandatul de președinte a promis că printre primele lucruri pe care le va face va fi inclusiv să caute cine sunt autorii jafului miliardului.

– „Președintele țării nu are cum să influențeze. Împuterniciri avea puține, dar și pe acelea i le-au luat. Poate că și-ar fi dorit el, dar… dacă ar fi dorit așa de tare, putea să facă ceva. Nu s-a făcut, trebuie schimbare acum la alegeri.”

Europa Liberă: Dacă ați fi fost Dvs. în fruntea Procuraturii, în fruntea CNA, ați fi făcut mai mult decât s-a făcut până acum ca să fie investigat acest caz?

– „Da!”

​Europa Liberă: Ce ați fi făcut?

– „Mie îmi place, iată, în România, vedeți cum e? Acolo DNA face treabă, dar la noi dorm. Dorm și eu socot că ei îs implicați în treaba asta – care-s influențați sau plătiți, dar depind. Ei toți depind, de asta nu pot să facă nimic. Trebuie să se facă schimbări. Eu sper acum la alegeri. Țărișoara asta e mică, ai zvârlit o piatră de aici și la Briceni a aterizat. Ca de făcut regulă în țara asta, o lună de zile, două maximum ar fi fost destul. Așa, doi-trei de pus la dubă; aceștia îi dau pe ceilalți și totul va fi normal.”

Europa Liberă: Вас интересует, куда делся миллиард? (Vă interesează unde a dispărut miliardul?)

– „Всех интересует по ходу. У Плахотнюка ищите.” („Din câte se vede, pe toți îi interesează. Căutați-l la Plahotniuc.”

Europa Liberă: А почему Вы так думаете? (Dar de ce credeți astfel?)

– „В Молдове порядка не будет пока Плахотнюк у власти. Банковская система, прокуратура, МВД, всё под ним. Пусть отдаст всё народу, что наворовал вместе с Филатом и со всеми – Гимпу, Киртоакэ и др. Всех под суд и всё. И будет порядок.” („În Moldova nu va fi ordine atâta timp cât Plahotniuc se află la putere. Sistemul bancar, Procuratura, MAI – totul e controlat de el. Să întoarcă poporului tot ce a furat împreună cu Filat, Ghimpu, Chirtoacă ș.a. Să fie toți judecați și gata! Iată atunci va fi ordine.”)

​– „Конфискация и всё нормально, зачем его ещё кормить в тюрьме, содержать его там, обогревать, одевать, передачи носить. Пусть всё заберут и всё, и пусть сам себе содержит на свободе. Типа ищут там, наняли этот «Кролл» по розыску ворованных денег, что-то они нашли вроде. И какой толк? Никаких движений не будет.” („Normal ar fi să-i fie totul confiscat. La ce bun să-l mai țină în pușcărie, să-l hrănească, încălzească, îmbrace, colete să-i transmită? Să-i ia totul și să-l lase să-și poarte singur de grijă la libertate. Caută, chipurile. Au angajat acest „Kroll” să caute banii furați. Se zice că au găsit ceva, dar ce folos? Nimic nu se va schimba.”)

– „Тут юриспруденция вступает в силу, надо по закону как-то рассматривать все эти вопросы. Начинать движение даже в сторону этого «Кролла», где он там нашёл эти счёта и всё это замораживать, всё возвращать. Через какие банки всё это проходило, санировать банки за то, что они украденные деньги через себя пропускают. Тут юриспруденция вступает в силу.” („Aici e cazul să se implice organele judiciare, această chestiune trebuie examinată conform legii. Să înceapă de la cele descoperite de „Kroll”, prin care bănci s-a comis acest jaf și să-i pedepsească pe cei care au permis spălarea banilor furați. Aici ar trebui să-și spună cuvântul legile justiției.”)

Europa Liberă: Но этот вопрос ещё будет актуален? (Dar această chestiune mai rămâne a fi actuală?)

– „Не думаю.” („Nu cred.”)

– „По поводу чего?” („În legătură cu ce anume?”)

– „По возврату миллиарда.” („Cu recuperarea miliardului.”)

– „По возврату миллиарда? Если народ этого захочет, то тогда всё вёрнется, но надо всем захотеть, не одному человеку и не пятью, не десятью, не одному городу, а всем.” („Cu recuperarea miliardului? Dacă poporul va dori acest lucru, atunci totul va fi returnat. Dar trebuie să vrea cu toții, nu doar unul, cinci, zece, nu doar un oraș, ci populația întregii țări.”)

Europa Liberă: Să vă întreb, dacă vă mai interesează unde a dispărut miliardul?

– „Dar noi n-avem niciun folos de la miliardul ista. Toți îl caută, îl caută, dar nu-l mai găsesc de-amu. Gata! L-au scos, l-au cheltuit… Cine naiba știe unde-i el?”

Europa Liberă: Credeți că mai există șanse ca să fie recuperată această pierdere?

– „Da, de pe spinarea noastră, dragilor. În loc să ne mărească nouă pensiile…”

Europa Liberă: Când o să mergeți să votați, o să vă gândiți inclusiv la acest aspect?

– „Șed și mă uit la dânșii, nici n-ai pe cine alege. Cum azvârli cu bățul, cum hoți, trădători, hoți, trădători – tot de-ai lor îs. Aici trebuie de schimbat totul din rădăcină. De acolo, de sus, de schimbat totul; într-o bună noapte să dea trevoga (alarma) și aista – în mașină, aista – în mașină… Știți cum Stalin îi strângea? Și gata! Aista, aista, aista și gata. Toate averile acestea, toate acestea… Cum el într-o casă cu trei etaje și eu trăiesc într-o comnotă (cameră)?”

​Europa Liberă: Dar cine are cel mai mare interes ca să fie descoperiți autorii jafului?

– „Eu cred că toți cetățenii noștri, pentru că nu mai poate răbda lumea.”

Europa Liberă: Vă interesează dispariția miliardului și dacă va mai fi găsit?

– „Nu l-au găsit până acum, de-acum nici nu-l mai găsesc.”

– „C-au pierdut sacii cu bani din mașină?…”

– „Da, și nu știu cine i-a aruncat. D-apoi de asta tem bolee (cu atât mai mult). Dar cine să-i tragă la răspundere?”

– „Никогда в жизни они не найдет миллиард, никогда, потому что связи. Один другого покрывает, знаете, рука руку моет.” („Niciodată în viață nu vor găsi miliardul, niciodată, pentru că au legături și se acoperă unul pe altul; știți cum e – o mână o spală pe alta.”)

​Europa Liberă: И кто виноват? (Și cine e de vină?)

– „И не найдут, потому что коррупция, связи, деньги дали инкогнито кому-то, коррупция была, есть и будет. И будет процветать.” („Nici nu-l vor găsi, deoarece e corupție mare, au legături puternice, banii i-au scos incognito, iar corupție a fost, este și va fi. Corupția va înflori în continuare.”)

Europa Liberă: А как Вы объясняете, что из самой бедной страны исчез один миллиард? (Dar cum vă explicați Dvs. că din cea mai săracă țară a dispărut un miliard?)

– „Коррупция сильная, сильная, связи, большие люди. На том свете будут отвечать. Каждый будет отвечать.” („Corupția e foarte puternică, au legături și-s implicați demnitari de stat. Pe lumea cealaltă toți vor răspunde. Odată și odată fiecare va răspunde.”)

Europa Liberă: А Вы думаете, где этот миллиард находится? (Dvs. unde credeți că se află acel miliard?)

– „У частных лиц, у единиц. Частное лицо хапнуло, переплатила…” („La persoane fizice, la doar câțiva oameni. Au furat miliardul și au cu ce se răscumpăra…”)

Europa Liberă: Vă mai interesează unde-i miliardul dispărut?

– „Chiar dacă ne interesează, dar nu-l mai găsim. Nu-l mai găsim, doamnă, că la noi ce se face…”

Europa Liberă: Procurorii, judecătorii spun că sunt pe urmele lui.

– „D-apoi câți n-au fost, dar nu le mai găsește. Gata, de-acum până n-o să vină un alt Lenin, să facă o revoluție, nu se mai găsește, doamnă. Asta-i! Vedeți sărăcia și cu cei bogați ce depărtare e unul de altul? E strașnic.”

Europa Liberă: Ia ziceți, cât de mult vă interesează unde a dispărut miliardul furat?

– „Ne interesează! Cum să nu ne intereseze, dacă economia țării s-a distrus cu totul atunci, deodată? Acum parcă câte oleacă, câte oleacă se mai ridică; se spune că se mai ridică, dar noi nu simțim încă.”

Europa Liberă: Dvs. vreți să știți cine sunt făptașii jafului?

– „Privim la Știri și am văzut cam cine îs făptașii.”

Europa Liberă: Și cine-s?

– „Cine? Filat, feciorul lui Lucinschi, Șor, Platon, aiștia parcă, dar cine știe câți mai sunt încă. Aiștia numai îs văzuți, dar pe alături cred că or fi fiind mai mulți. Toți acei care au știut. Iaca am lucrat 46 de ani în medicină și am o pensie de 1.300 de lei. Iaca acum, mărită.”

Europa Liberă: Dacă întorc acest miliard, îi iertați pe cei care l-au furat?

– „Dar cine o să ne întrebe pe noi că îi iertăm sau nu? Mă întreabă pe mine cineva? Legea o să-i pedepsească, că n-o să ne întrebe pe noi, pe fiecare. Și avem, chipurile, am ales Parlament, am ales deputați care trebuie să se intereseze de asta, ei trebuie să răspundă; avem judecători, avem procurori.”

– „Atâta timp cât în fruntea țării stau oameni fără Dumnezeu, corupți și nu mai știu cum, n-avem nicio o șansă să așteptăm nicio justiție de la dânșii. Omul dacă se teme de Dumnezeu, chiar să nu-l vadă nimeni, el n-o să fure, n-o să mintă, n-o să înșele pe nimeni, dar când el nu se teme nici de Dumnezeu, de oameni nici atâta, face ce vrea.”

Europa Liberă: Totuși, organele de drept acum insistă că au făcut investigația și 90 la sută au găsit urmele cum și pe unde au dispărut banii.

– „Cele mai corupte organe din statul nostru sunt organele de drept. Ei sunt cei mai corupți. Ei ne mint pe noi și noi credem că ei au să ne facă dreptate. Niciodată n-o să fie lucrul acesta! E o minciună gogonată!”

Europa Liberă: Dacă Dvs. ați fi condus cu statul Republica Moldova în timpul când a dispărut miliardul, ce ați fi întreprins ca să nu vă judece lumea?

– „Moldova are nevoie de Dumnezeu și atunci n-are să fie nici corupție, nici hoție, nici minciuni, nici multe și mărunte...”

– „Eu cred că trebuie de închis oamenii care au făcut lucrul acesta, trebuie de judecat și de închis, indiferent de poziția lor, funcția ș.a.m.d.”

* * *

Voci adunate la întâmplare pe străzile din Cahul. Mulți dintre oamenii cu care am discutat spun că vor justițiari care să fie spaima hoților, și nu prietenii hoților. Președintele comunității WatchDog, economistul și specialistul pe domeniul energetic, Sergiu Tofilat, face și el acum o investigație despre frauda bancară și responsabilitatea autorităților.

​Sergiu Tofilat: „Deci, când vorbim de „furtul miliardului”, trebuie să înțelegem un lucru – acordarea acestor credite neperformante, să le numim așa, o face conducerea băncii. Sunt persoane concrete care iau decizia și semnează contractele. Mai departe sunt cel puțin două organe de stat care supraveghează să nu fie tranzacții fictive. Este vorba de Banca Națională și Centrul Național Anticorupție, care văd toate tranzacții fictive. Când o firmă deschisă cu două zile înainte de a lua creditul transferă zeci și sute de milioane pentru importul de tehnică, de nu știu ce, evident că îți dai seama că e o tranzacție suspectă. Vii și o blochezi. Și este Legea privind prevenirea și combaterea spălării banilor, unde-i scris foarte clar că și BNM-ul, și CNA-ul au dreptul să blocheze aceste tranzacții. Întrebarea îi către ei: De ce nu au întreprins nimic?”

Europa Liberă: Și răspunsul Dvs.?

Sergiu Tofilat: „Au fost complici!”

Europa Liberă: De ce aceste instanțe nu au întreprins nimic pentru a stopa dispariția banilor?

Sergiu Tofilat: „Cu siguranță au fost complici la protejarea acestor furturi. Mai mult ca atât, Banca Națională are mult mai multe instrumente ca să intervină – retragi confirmarea la administratorii băncilor, cei care iau decizii de acordare. Gata, îl dai afară! El nu mai are voie să ia decizii. Blochezi pachetul de acțiuni la oamenii rău-intenționați, la grupurile infracționale care au cumpărat aceste acțiuni ilegal sau din bani murdari. Aceste instrumente nu au fost folosite. Respectiv, guvernatorul Băncii Naționale și șeful CNA-ului trebuie atrași la răspundere pentru complicitate. Este Procuratura, care trebuia să intenteze dosare penale și să atragă la răspundere persoanele responsabile, inclusiv BNM-ul și CNA-ul...”

Europa Liberă: Reprezentanții Procuraturii și Centrului Național Anticorupție au făcut o conferință de presă în cadrul căreia au anunțat că 90 la sută din investigație este terminată și că ei sunt pe urma banilor dispăruți.

​Sergiu Tofilat: „Când te apuci să prinzi un hoț, nu faci conferință de presă și anunți: „Ionică, stai acasă, că eu o să vin să te prind și șezi și așteaptă-mă”. Deci este o prostie. Lucrul acesta s-a făcut așa ca să ne arunce praf în ochi. De fapt, au trecut trei ani și jumătate din noiembrie 2014, când s-a finalizat acest furt, nu mai zic că fraudele au început încă mult mai devreme și nu s-a întreprins, practic, nimic. Dimpotrivă, noi vedem că autoritățile, în special Procuratura, încearcă să dea vina acum pe câțiva participanți, vedem condamnarea lui Filat, acolo instanța a decis că fraudele îs la vreo 35 de milioane de dolari; condamnarea lui Platon, dacă ne uităm pe documente, lucrul acesta este ilegal, pentru că pe dânsul l-au condamnat pentru faptele săvârșite de Șor în interesul lui Plahotniuc și acum încearcă să dea vina pe Platon. Pe dânsul trebuia să-l judece pentru participare la „Laundromat” și pentru spălări de bani. El a luat credite și le-a folosit contrar destinației, după aceea le-a întors înapoi în Moldova, concret în Victoriabank , și a cumpărat acțiunile băncii de la Plahotniuc.”

Europa Liberă: Eu am mers la sudul Republicii Moldova, la Cahul, căutând să aflu de la omul simplu ce crede el despre dispariția acestui miliard și îngrijorarea cea mai mare pe care am auzit-o de la acest simplu cetățean e că a căzut pe umerii lui această povară de a returna banii.

Sergiu Tofilat: „Aveți perfectă dreptate!”

Europa Liberă: Dl Candu făcea o declarație, spunând că cetățeanul nu va întoarce niciun bănuț din acest furt.

Sergiu Tofilat: „Da, sigur… Dl Candu de multe ori vorbește și nu răspunde pentru ceea ce spune, pentru că el știe că n-o să pățească nimic. Din ce se întoarce astăzi miliardul? Din banii publici! Din impozitele și taxele pe care le plătește cetățeanul. Deci în loc să facem, spre exemplu, drumuri, să ridicăm pensiile, să ridicăm salariile, noi în fiecare an plătim sute de milioane de lei pentru restituirea miliardului. Să ne lămurească dl Candu de unde ia bani bugetul și din ce surse se întoarce miliardul furat. Deci, el ne minte, când spune că cetățenii nu vor simți. Ba vor simți!”

Europa Liberă: Cetățenii au altă percepție, că cresc spectaculos prețurile la resursele energetice, la producția pe care o consumă, că schimbul valutar iarăși îi afectează pe foarte mulți, pentru că primesc remitențe de peste hotare. Lumea simte pe propria piele.

​Sergiu Tofilat: „Corect! Evident că cetățeanul simplu n-a simțit imediat furtul miliardului, din simplul motiv că n-a venit cineva acasă și i-a scos banii din buzunar. Indirect o simte. Indirect în ce sens? De fiecare dată când mergem la magazin să cumpărăm marfă, să plătim un serviciu, noi plătim taxe și impozite. Acești bani în mod normal trebuie să meargă la pensii, la salarii, la reparația drumurilor, construcție de școli, spitale. Înseamnă că mai puțini bani se cheltuie pe lucrurile necesare pentru noi și o parte din acești bani – pe care-i plătim noi – pleacă la rambursarea miliardului furat. Acum, dacă ne uităm atent, până la furtul miliardului, care era cursul la dolar și la euro? Și dolarul s-a ridicat de 12 la 14 lei undeva, era în septembrie 2014, acum ne uităm că-i aproape 17 lei, dar se ridicase și la 20 de lei. Euro la fel – era 16,5-17 lei, acum e 19,5-20 de lei. Din cauza asta s-au majorat tarifele la gaz, energie, produse petroliere, pentru că noi totul importăm și importăm în valută, dar plătim în lei. Respectiv trebuie să scoatem mai mulți lei pentru a achita tarifele. Și dacă ne uităm și comparăm puterea de cumpărare – ce cumperi astăzi cu o mie de lei, peste un an trebuie să scoți 1.050-1.100. Deci, puterea de cumpărare a cetățenilor a scăzut cu vreo 30 la sută un urma furtului miliardului. S-a depreciat leul, a crescut cursul.”

Europa Liberă: Cât de firească sau cât de banală e întrebarea pe care și-o adresează cetățeanul atunci când face trimitere la unul dintre figuranții celor două rapoarte Kroll – primarul de Orhei, Ilan Șor? De ce nu e pedepsit el?

Sergiu Tofilat: „Ilan Șor era nemijlocit executorul, primea indicații de la Plahotniuc să transfere anumite sume de bani în offshore-uri. Deci, el nu activa din capul lui. Pentru că chiar să admitem, dacă noi cu Dvs. mâine devenim acționari la o bancă și încercăm să scoatem niște bani în offshore, imediat vin și CNA, și BNM, și Procuratura și ne pun cătușe. Deci, Ilan Șor nu controlează aceste instituții, dar avea protecția cuiva și el nu făcea lucrul acesta din capul lui; el era executorul și știe foarte bine unde au plecat banii. Acum întrebarea-i să recunoască Ilan Șor cine i-a dat indicații. Dar ne uităm foarte bine – cine controlează astăzi justiția și CNA, și Procuratura, și Banca Națională? Liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Respectiv, el este beneficiarul principal al furtului miliardului. Admitem că nu este așa, admitem că l-a furat, nu știu, Platon, Șor, Filat. Dle Plahotniuc, voi aveți toată puterea…”

Europa Liberă: Mai cu seamă, am auzit pe foarte multă lume care spune că dl Plahotniuc nu figurează, nu a pus nicio semnătură pe nicio hârtie.

Sergiu Tofilat: „Nu-i neapărat să semneze. Bine, admitem pur teoretic că miliardul nu l-a furat Plahotniuc, dar l-au furat Platon, Șor și cu Filat. Admitem. Din ianuarie 2016, Partidul Democrat are toată puterea în stat. Câți bănuți au recuperat ei din miliard? Zero. Bine, dacă l-au furat aceștia – întoarceți miliardul! Unde este el?”

Europa Liberă: Dar cum vă explicați că nu se pot recupera banii, chiar dacă au fost făcute promisiuni că acești bani vor fi întorși?

Sergiu Tofilat: „Hoțul vine și ne povestește cum el are de gând să recupereze miliardul. Haideți să fim serioși! Până când această grupare, care se numește Partidul Democrat, se află la guvernare, niciun bănuț nu va fi recuperat. Ei și-au numit oamenii lor în funcții – Morari, Harunjen, Bețișor ș.a. –, care din start nu au niciun fel de interes să recupereze banii. Ei execută indicațiile care vin de la GBC. Cum a fost implicat Plahotniuc? Foarte simplu. Să luăm un singur episod așa, mai elocvent – noiembrie 2014, unde avem probe concrete. Deci, Plahotniuc în noiembrie 2014 a cumpărat de la Platon acțiunile Victoriabank. S-a

Dvs. ați da cu împrumut bani la o persoană care nu are loc de muncă și e plină de datorii? Evident că nu.

achitat în ce mod? I-a achitat creditele lui Platon cu bani furați din Banca de Economii. Executor era Ilan Șor. Deci, Plahotniuc s-a achitat cu Platon din bani furați. Și vinovat rămâne Platon. Mai departe – tranzacția asta s-a finalizat pe 13-14 noiembrie 2014; începând cu data de 19 noiembrie, după ce era deja aprobată prima garanție de Guvernul Leancă, Victoriabank acordă un împrumut de un miliard 800 de milioane de lei la Banca de Economii care era falimentară. Dvs. ați da cu împrumut bani la o persoană care nu are loc de muncă și e plină de datorii? Evident că nu. Și acest împrumut pe care l-a dat Victoriabank deja sub controlul lui Plahotniuc iarăși a fost scos în offshore-uri tot cu mânuța lui Șor. Deci, banii au fost furați ca ulterior să fie restituiți din rezervele Băncii Naționale. Poftim, un miliard 800 de milioane concret putem să le punem pe spatele lui Plahotniuc.”

Europa Liberă: Am reținut declarația unui judecător care spunea că examinarea unui dosar poate să dureze și nouă, și zece ani.

Sergiu Tofilat: „Poate să dureze, dar în cazul vizat noi avem concret documente, tranzacțiile care se fac, adică de la firma X din Chișinău banii pleacă la firma Y, care are conturi în băncile Letoniei. Faci solicitare de informație, iei documentele de la banca ceea – cine a venit și a semnat, cine este beneficiarul acestei companii sau persoana care a venit cu procură, poate să fie beneficiar acolo o persoană care nu are casă, masă, dar vine cineva concret cu procura. Deci, găsești urmele. Da, asta durează o jumătate de an, un an, dar găsești urmele, dacă ai dorință.”

Europa Liberă: Dvs. documentați de-a fir a păr acest caz. Cui ajută aceste acte pe care le adunați Dvs.?

Sergiu Tofilat: „Atâta timp cât la guvernare se află Partidul Democrat, instituțiile de supraveghere și de anchetă din Moldova nu vor face nimic, nu vor mișca un deget. Respectiv ne adresăm către instituțiile internaționale, către partenerii străini, mai ales către Statele Unite. Eu am fost recent, în luna aprilie, în America și ne-am întâlnit cu reprezentanți din organele de anchetă și pot să confirm că există dosar penal pe Laundromat și pe furtul miliardului. Le-am explicat cum funcționează legislația și care-s etapele decizionale, ca lor să le fie mai clar cine era responsabil de aceste lucruri. Da, durează ceva timp, dar eu cred că în scurt timp lucrurile se vor mișca.”

Europa Liberă: O altă temere pe care am reținut-o de la locuitorii din Cahul e că s-ar mai putea să se fure încă un miliard pe lângă cel despre care se vorbește atât de mult. E justificată această temere?

Sergiu Tofilat: „Risc există. Atâta timp cât CNA-ul și Procuratura, mai puțin BNM-ul, probabil, sunt subordonate lui Plahotniuc, adică justiția și organele de anchetă cu siguranță sunt subordonate și există riscul că ele nu vor interveni. Dar aici apare alt lucru – noi avem acum acord cu FMI-ul, deci suntem sub lupa Fondului Monetar, suntem sub lupa instituțiilor Uniunii Europene și eu nu cred că Plahotniuc va îndrăzni să mai facă același lucru încă o dată. Orice ar face, el nu scapă nicăieri în lume, pentru că în oricare țară s-ar afla, fie că în Dubai, Emiratele Arabe, unde deschide Republica Moldova acum ambasadă. Americanii spun că Dubaiul s-a transformat într-o zonă de spălare a banilor, dar noi deschidem ambasadă. Sau în Insulele Sunt Kish de lângă Noua Zeelandă, la fel implicate în spălarea banilor; de la cartelurile de droguri mexicane pe acolo sute de miliarde de dolari se spală, dar noi deschidem Acord de liberă circulație cu Sunt Kish. Indiferent unde ar pleca Plahotniuc, vine procurorul, un procuror cinstit, cu decizia instanței și cere extrădarea cetățenilor responsabili, cere blocarea banilor. Așa că nu fug ei nicăieri, doar pe Lună să zboare sau pe Marte.”

Europa Liberă: Ce mesaj aveți pentru moș Ion, pentru mătușa Maria, cei care îs necăjiți, chinuiți și care vorbesc și ei despre dispariția miliardului?

​Sergiu Tofilat: „Atunci când vin politicienii să le ceară votul, să le dea câteva întrebări simple: câți au fost pedepsiți pentru furtul miliardului?; câți bani s-au recuperat?; cine a fost pedepsit, de exemplu, pentru schemele din sectorul energetic? Noi, cel puțin, două plângeri la Procuratură le-am depus și nicio măsură nu a fost întreprinsă. Deci să-și noteze câteva întrebări și să întrebe: „Dle Lupu, Sârbu (oricare va veni), Dvs. ați fost la guvernare din anul X, ce ați întreprins? După dispariția miliardului ce s-a întâmplat cu ratingul Partidului Democrat și concret cu imaginea lui Plahotniuc? Au căzut mai jos de orice prag. Asta arată că oamenii nu mai au încredere în acești așa-numiți politicieni. Închipuiți-vă că luăm o foaie de hârtie și o boțim. Ea mai poate fi îndreptată? Încrederea e exact ca și foaia de hârtie – dacă ai boțit-o odată, ea nu mai poate fi îndreptată. Și anume ca să scape de această răspundere, orice partid sau orice formațiune politică care se află la guvernare poartă răspundere. Când? La alegeri. Cetățenii nu te mai votează. Și ca să scape de această răspundere, Partidul Democrat ce a făcut? A schimbat sistemul electoral. Se fac 51 de circumscripții cu 51, chipurile, de candidați independenți, ca să poți folosi televiziuni, bani, primari șantajați, bâta politică, procurori, poliție, justiție, ca să-ți împingi candidații tăi și să rămâi la guvernare. În momentul în care cetățenii nu vor să te vadă, da, tu poți să falsifici alegerile, tu poți să tragi candidații tăi în Parlament, să ții cu ghearele puterea în mâinile tale, cetățenii n-au să tolereze lucrul acesta și lucrul acesta nu-l înțelege Plahotniuc. Și mai devreme sau mai târziu el va răspunde. Eu cred că timp a rămas puțin să așteptăm. După alegerile parlamentare va fi totul clar. Noi avem două opțiuni după alegerile parlamentare. Prima – să ne luăm valiza și hulubii și să fugim de aici, cum au făcut deja mai mult de 1/3 din cetățeni, sau doi – să ne ridicăm și să spunem că noi nu mai vrem încă patru ani să răbdăm acești hoți la guvernare. Eu nu vreau să plec de aici! Și mai sunt oameni de aceștia care nu se tem și nu se lasă. Înseamnă că trebuie să ne unim și să zicem: Noi n-avem de gând să cedăm!”