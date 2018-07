Ce a spus și ce n-a spus Trump în compania lui Putin (VIDEO)

La conferinta de presa de la Helsinky, presedintele Trump a parut sa dea dreptate Rusiei, in dauna agentiilor americane de informatii, cu privire la alegatiile ca Moscova s-a amestecat in alegerile americane. Ieri, Donald Trump a incercat sa corecteze. Cu ce argumente? e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington.

Dupa declaratiile de la Helsinky, nu doar democrati, dar si numerosi republicani au reactionat virulent, acuzindu-l pe presedintele Trump ca nu a reprezentat adecvat interesele americane.

Apostrofarile au atins o masa critica, venind si de la aliati ai presedintelui, si la mai mult de 24 de ore dupa conferinta de presa, presedintele a decis sa faca o corectie. In timpul conferintei, el a spus ca nu vede motivele pentru ca Rusia sa fi fost amestecata, varianta de ieri fiind ca nu vede motivele pentru ca Rusia sa nu fi fost amestecata.

Donald Trump a afirmat ca are incredere in evaluarile agentiiloer americane de informatii, dar nu s-a putut abtine sa nu se abata de la textul pregatit, spunind ca ar putea fi si altii care au incercat sa influenteze alegerile.

Fireste ca acest „altii” anuleaza afirmatia ca are incredere in agentiile de informatii, pentru ca acestea au afirmat fara ezitare ca a fost Rusia. In plus, de-a lungul conferintei de presa, acea formulare nu a fost singura in care Donald Trump a luat partea Moscovei, acuzind intre altele Statele Unite si investigatia lui Robert Mueller pentru raporturile tensionate dintre cele doua tari. El nu a contrazis alte afirmatii intre care increderea in faptul ca Putin a negat cu tarie alegatiile.

Liderul republican din Senat, Mitch McConnell, a tinut sa ofere asigurari aliatilor europeni spunind: „Tarile europene sint prietenii nostril, rusii nu sint”.

Se pare ca imediat dupa conferinta de presa, Trump a fost foarte multumit de calatoria sa europeana, spunind ca reuniunea NATO a mers bine si intilnirea cu Putin „chiar mai bine”. In avion insa a aflat despre reactia pe care prezenta sa a stirnit-o, o adevarata furtuna politica. A incercat intr-un Tweet sa sustina ca intilnirea cu Putin a fost buna, dar ca presa denatureaza.

Dar odata ajuns acasa a fost pus in situatia de a repara raul facut si formula aleasa a fost sa acuze o scapare, in timpul discursului, care insa nu a reusit sa convinga. La Congres, republicani au afirmat fara echivoc ca Rusia s-a amestecat in alegeri, amenintind cu noi sanctiuni, fara ca insa sa ofere un termen precis.

Ambele partide i-au cerut secretarului de stat Mike Pompeo sa depuna marturie despre cele intimplate, in timpul intilnirii private de doua ore Trump-Putin. Doar ca Pompeo nu a fost prezent, doar traducatori au fost acolo.

Democratii au cerut Congresului sa adopte legi menite sa protejeze apropiatele alegeri din toamna.

Fireste ca intrebarea care persista este de ce are Donald Trump aceasta atitudine fata de Putin, foarte diferita de maniera in care se comporta cu altii. Explicatiile variaza de la conspiratii si pina la faptul ca Trump vede in investigatia cu privire la amestecul Rusiei o amenintare la adresa credibilitatii sale ca presedinte si nu poate accepta, cu nici un pret, o astfel de interpretare.