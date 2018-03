Statele Unite acuză Rusia în Consiliul de Securitate ONU

În Consiliul de Securitare al Națiunilor Unite, întrunit noaptea trecuta de urgență la cererea Marii Britanii, Statele Unite au declarat că și Washingtonul consideră Rusia responsabilă de tentativa de omor a fostului agent dublu rus Serghei Skripal și a fiicei sale, pe 4 martie în sudul Marii Britanii.

Casa Albă a spus într-un comunicat de presă că apreciază drept „justă” decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomați ruși și de a impune noi sancțiuni Moscovei. In declarația Casei Albe se arată că ultimele acțiuni ale Rusiei se potrivesc modelului abordat de Rusia și a anume „de a sfida ordinea internațională, de a submina suveranitatea si securitatea țărilor din lume și de a încerca să discrediteze și să distrugă instututiile și procesele democratice occidentale”.

Ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley a atras atenția că incidentul din Marea Britanie dovedește creșterea „alarmantă” a atacurilor cu arme chimice, și a cerut Rusiei să ofere toate informațiile referitoare la stocurile de arme chimice pe care le deține. „Nu ne face deloc plăcere să criticăm mereu Rusia, dar trebuie ca Rusia să înceteze să ne mai dea atitea motive să o criticăm”, a spus ambasadoarea americană la ONU. Doamna Haley a amintit și de folosirea armelor chimice in Siria, cu sprijin rusesc.

„Ne aflam într-un moment hotărâtor. În repetate rânduri țările membre spun că se opun folosirii armelor chimice în orice circumstanțe. Acum un membru al Consiliului de Securitate ONU este acuzat ca a folosit arme chimice pe teritoriul severan al altui stat membru”. „Credibilitatea acestui Consiliu nu va supravietui dacă nu vom reuși să tragem la răspundere Rusia”, a mai spus ambasadoarea Washingtonului la ONU.

Cu o zi în urmă, in declarațiile sale din fata Parlamentului de la Londra, șefa cabinetului britanic, Theresa May a anunțat expulzarea în răstimp de o saptamină a 23 de diplomati rusi, intarirea controalelor asupra avioanelor particulare care sosesc in Marea Britanie si a controlului vamal, înghețarea unor conturi ale statului rus din băncile britanice, boicotarea de către ministri britanici și familia regala a Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia și suspendarea oricaror întrevederi la nivel înalt între Londra si Moscova.

In ședința Consiliului de Securitate, reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, ambasadorul Vasili Nebenzia, a negat acuzatiile care se aduc Moscovei, a repetat, ca si șeful diplomației ruse Serghei Lavrov că ar fi vorba de o „isterie antirusească” și a amintit că Rusia a cerut ca aceasta ședință să fie publică. Diplomatul Moscovei a acuzat Londra că nu a oferit Rusiei dovezile care să certifice că în atentatul asupra fostului agent dublu rus s-ar fi folosit gazul Noviciok, fabricat de Uniunea Sovietică.

„Cerem sa ni se aduca dovezi materiale că Rusia a fost implicată în acest caz cu rezonanțe ample. Fără ele, nu putem să acceptăm acest lucru ca pe un adevăr de necontestat și să îl luam în seamă...”

Impreună cu China comunistă, Rusia a inaintat Consiliului o schiță de rezolutie în care se cere o investigatie independenta și internațională asupra incidentului.

Pe de alta parte, autoritatea audiovizuală britanică a cerut reanalizarea conditiilor în care functioneaza în Marea Britanie televiziunea de stat din Rusia, RT – fosta Russia Today.