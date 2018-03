Marea Britanie expulzează 23 de diplomați ruși (VIDEO)

Marea Britanie va expulza 23 de diplomați rusi, ca parte a unui pachet de acțiuni de răspuns din partea Londrei pentru ceea ce ea consideră a fi implicarea Rusiei în tentativa de omor asupra unui fost agent secret rus, Serghei Skripal si fiicei sale, Yulia. Theresa May dăduse Rusiei un ultimatum pină la miezul noptii trecute pentru a răspunde unor întrebari legate de folosirea unui gaz neurotoxic împotriva fostului agent rus și a fiicei sale, gaz ce a fost fabricat in Uniunea Sovietică. Moscova nu a răspuns solicitării Londrei, motiv pentru care, astazi, în discursul său în Parlament șefa cabinetului britanic, Theresa May a fost categorică, spunind că Rusia este implicată în tot acest scandal.

Cei 23 de diplomați ruși au fost numiți de Theresa May „ofițeri nedeclarați ai serviciilor de informații” și li s-a dat un răgaz de o săptămînă să părăsească Marea Britanie.

„Ei (rușii) au tratat folosirea gazului neurotoxic in Europa cu sarcasm, dispreț și sfidător. Asa că nu există o altă concluzie decît că statul rus este vinovat de tentativa de omor asupra domnului Skripal și a fiicei sale și că amenință viața altor cetățeni britanici, printre care detectivul Nick Bailey. Aceste fapte reprezintă folosirea ilegală a forței de către Rusia împotriva Marii Britanii.”

Theresa May a anunțat și că Marea Britanie suspendă orice relație la nivel înalt cu Moscova și că miniștri britanici si Casa regală vor sabota Campionatul Mondial de Fotbal care se va desfășura in Rusia. De asemenea, ea a cerut o ședință de urgență a Consiliului de Securitate ONU pentru a discuta situația:

„Vom îngheța toate conturile statului rus unde vom avea dovezi că ele sunt folosite pentru a amenința viața sau proproptățile cetățenilor britanici sau rezidenților. Ne vom întări capacitățile de apărare împotriva acestor răufăcări și împotriva elitelor corupte. Nu e loc în Marea Britanie pentru acești oameni, sau pentru banii lor...” a mai spus Theresa May.

Statele Unite, Alianța Nord Atlantică și Uniunea Europeană și-au exprimat sprijinul pentru măsurile de răspuns împotriva Rusiei preconizate de Londra.

Consiliul Nord Atlantic – structuira de decizie din Alianța Nord Atlantică - a dat publicității un comunicat în care se exprimă „profunda îngrijorare legată de primul atac ofensiv cu un agent neurotoxic” asupra unui teritoriu al NATO din 1949, de la înființarea organizației.

Skripal a fost agent dublu lucrînd și pentru serviciile secrete britanice și dupa ce a fost judecat și condamnat pentru trădare în Rusia in 2010, s-a stabilit în Marea Britanie în urma unui schimb de agenți; Skripal deține cetățenia britanică. Atit el, cît și fiica sa, se află în continuare în stare gravă în spitalul din localitatea Salisbury, la zece dupa 10 incidentul tragic.

In dezbaterile din Parlamentul britanic au fost auzite - atit din partea conservatorilor căt și din partea laburistilor din opozitie - critici foarte severe împotriva acțiunilor Rusiei în Ucraina, pentru anexarea peninsulei Crimeea, și în relație cu politica din estul acesteia și sprijinirea separatiștilor pro-ruși, cît și pentru acțiunile din Siria, unde Moscova sprijină de ani de zile regimul președintelui Bashar al-Assad. S-au exprimat critici și îngrijorari și față de politica Moscovei de a se implica în procesele democratice occidentale printr-un razboi informațional.

Moscova neagă orice implicare și acuza Marea Britanie, și Occidentul, în general, de rusofobie. Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, a declarat astăzi la o conferință de presă la Moscova, cu omologul sau turc, Mevlut Cavushoglu: „Rusia este entitatea care nu avea nici un fel de motive sa îl ucidă pe Skripal, dar aceia care doresc sa continue în toate domeniile campania lor rusofobă, ar putea avea și probabil că le și au...” Ministerul rus de externe considera expulzarea diplomaților ruși drept ” inacceptabilă”.

Un chimist rus, care locuiește acum în Statele Unite și care a lucrat la fabricarea gazului neurotoxic de tip Noviciov pe cind era în Uniunea Sovietică, Vil Mîrzianov, este citat de agentia Reuters cu declarația că Rusia a păstrat rezervele sovietice ale acestui gaz și că un asemenea gaz nu poate fi fabricat decît de un stat.