Cazul Paul Whelan vs. agenta rusă Maria Butina

Seviciile de securitate de la Moscova sustin ca un fost militar american, Paul Whelan s-ar fi aflat in Rusia intr-o misiune de spionaj, justificind in felul acesta arestarea sa. Ce se stie in Statele Unite despre acest caz? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Din biografia sa, se stie ca Whelan a parasit serviciul militar american, fiind acuzat de conduita necorespunzatoare si este in prezent director pentru securitate la firma de piese auto din Michigan, BorgWarner. Familia sa sustine ca acesta se afla in Rusia in vacanta, urmind sa participe la o nunta in centrul Moscovei.

O fostă oficialitate CIA, John Sipher, a declarat că nimic din biografia lui Whelan nu indica ca el ar fi spion. Expertul spune ca serviciile americane respecta capacitatea celor rusesti si că nu recurg la americani, fara acoperire diplomatica, trimisi la intimplare sa colecteze informatii.

Ambasadorul Statelor Unite la Moscova, Jon Huntsman l-a vizitat pe Whelan la inchisoare, ceea ce se intimpla rar, la acest nivel, atit de repede, in cazuri similare. Secretarul de Stat, Mike Pompeo a aratat ca administratia solicita informatii suplimentare si daca detentia nu se justifica va solicita eliberarea imediata.

Cazul lui Whelan seamana cu cel din 1986 cind ziaristul american Nicholas Daniloff a fost arestat la Moscova, la putin timp dupa ce fizicianul sovietic, Genadi Zahariv fusese retinut la New York si acuzat de spionaj. In cele din urma intre cei doi a fost facut un schimb.

Similar cu acel caz, arestarea lui Whelan survine la putin timp dupa incarcerarea Mariei Butina, un activist rus in favoarea dreptului la port-armă, care si-a recunoscut vinovatia in fata acuzatiei de conspiratie vizind infiltrarea unor cercuri conservatoare. Momentul ales pare sa sugereze ca Moscova doreste si de data aceasta un schimb.

Fratele americanului arestat, David a spus ca „este de neconceput ca el sa fi facut ceva care sa incalce legile rusesti”. In ultimii citiva ani, Paul Whelan a vizitat Rusia de mai multe ori, el fiind interesat de tara si invatind si limba. Faptul ca avea un cont pe VKontakte, echivalentul rus al retelei Facebook, este oarecum straniu, tinind cont de faptul că fostul militar nu traia in Rusia.

In mesajele sale de pe reteaua de socializare, Whelan si-a exprimat sprijinul pentru presedintele Trump si a sustinut ca Edward Snowden, americanul care a facut publice informatii secrete si se afla acum in Rusia, ar trebui „trimis in Gulag”.

Expertii in informatii spun ca e neclar ce ar fi putut spune sau face Whelan pentru a stirni un astfel de nivel de suspiciune al securitatii ruse. Ei mai arata, însă, ca Putin si regimul sau se pricep la domeniu si stiu foarte bine ca Whelan nu este spion.