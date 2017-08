„Cum adică, nu-l iubești pe Putin?”

Un activist rus a fost bătut în centrul Moscovei, pe locul unde a fost omorât Boris Nemțov, iar pe data de 23 august acesta a decedat la spital.

Ivan Skripnicenko a fost lovit în nas pe podul Bolshoy Moskvoretsky, în apropierea Kremlinului, unde făcea ture de pază, împreună cu alți colegi, la memorial improvizat în memoria lui Boros Nemțov. Cauza decesului nu este anunțată oficial, dar potrivit datelor preliminare aceasta ar putea fi ruperea unui cheag de sânge. Potrivit martorilor, atacatorul l-a lovit cu pumnul în nas pe Skripnicenko, după ce ar fi strigat: „Cum adică, tu nu-l iubești pe Putin?”. Ivan Skripnicenko avea 37 de ani, el lucra în calitate de montator la televiziune. Agenția TASS transmite că organele ruse de anchetă au pornit o investigație pe acest caz.

Soția lui Ivan Skripnicenko, Olga, a declarat într-un interviu pentru Radio Svoboda, realizat de colega noastră Liubovi Cijova, că medicii vor anunța mai târziu cauza decesului:

Olga Skripnicenko: „Medicul a spus că s-a rupt un cheag – poate că din cauza traumei, poate că nu. Ei nu știu deocamdată. Așa mi-au spus. Urmează o expertiză oficială. Incidentul a avut loc pe data de 15 august, după care Ivan a mers la punctul traumatologic, a făcut analizele. Medicii au spus că nu are comoție. După care el a mers la spital pentru a opera nasul fracturat. Ni s-a spus că este o operație de jumătate de oră, nimic complicat. Însă după operație i s-a făcut rău. Și el a murit la spital.

Potrivit Olgăi, ea s-a împotrivit ca soțul ei să facă ture de pază la memorialul improvizat de activiști pe locul asasinării lui Boris Nemțov, însă pentru Ivan era o chestiune de principiu.

Olga Skripnicenko: „Pentru el era foarte important. De câte ori am insistat ca el să nu meargă acolo. De câte ori i-am spus să nu facă asta. Însă el spunea că este un om cinstit, că nu poate să nu se ducă, că este important să fie păstrată memoria”, povestește Olga Skripnicenko.

Colegul lui Ivan Skripnicenko, Andrei Morgulev, este convins că deși nu există încă un rezultat al expertizei, cauza oficială a decesului este într-un fel sau altul legată de lovitura încasată de Ivan.

„Tocmai din această cauză el a ajuns la spital pentru corectarea nasului. Dacă decesul a survenit în urma unei operații nereușite sau dacă s-au manifestat consecințele ascunse ale acestei lovituri; în orice caz, oricum, decesul este cauzat de acest atac”, spune Morgulev.

Prietenul și colegul de idei a lui Skripnicenko, Serghei Kireev, povestește detalii ale atacului asupra lui Ivan de pe „podul Nemțov”, cum a fost supranumit locul unde a avut loc asasinarea liderului opoziției ruse. Potrivit lui, în seara zilei de 15 august, Skripnicenko era acolo doar în trecere, nu era tura lui la paza memorialului Nemțov.

„Nu era în tura lui, trecea doar pe acolo. Era îmbrăcat în haine de rock and roll. Avea o pălărie cu briza mare și un maiou cu inscripția Led Zeppelin. Pe pod i-a venit în față un cuplu. Ivan cântărea vreo 70 de kilograme, iar bărbatul era înalt și avea vreo 100 de kilograme. Bărbatul era îmbrăcat în uniformă militară, are un accent specific. Nu exclud să fi fost cineva din Donețk sau Luhansk. A avut loc o discuție dură, bărbatul a devenit agresiv, i-a smuls pălăria lui Ivan și a aruncat-o pe scări. Ivan și-a ridicat pălăria și a revenit. Și a primit o lovitură în față, în zona nasului. Ivan era boxer, însă această lovitură l-a luat prin surprindere. Plus diferență de greutate. Ivan a căzut, a început să sângereze. Era plin asfaltul de sânge în locul în care a căzut. După care Ivan s-a ridicat și a plecat de pe pod”, povestește Serghei Kireev.

Ivan Skripnicenko a mers la urgență, unde i s-au făcut analizele. Zilele următoare acesta s-a simțit bine, deși avea vânătăi mari și umflături sub ochi. Pe 22 august a fost internat pentru o operație de corecție a consecințelor traumei la nas, iar pe 23 august la 3 dimineața a decedat la spital.

Serghei Kireev spune că nu există înregistrări foto sau video ale momentului atacului, iar poliția susține că nu poate da urmele atacatorului.

Boris Nemțov a fost împușcat pe 27 februarie 2015 în centrul Moscovei, chiar lângă zidurile Kremlinului. În aceeași noapte simpatizanții săi au creat un memorial care a fost de nenumărate ori distrus de serviciile comunale și de activiștii pro-Kremlin. Nadejda Mitiușkina, membră a mișcării „Solidaritatea”, povestește că apărătorii memorialului de multe ori devin ținte ale persecuțiilor și agresivității chiar și din partea simplilor trecători.

„Oameni beți, agresivi sunt practic în fiecare tură. Ei pur și simplu merg pe lângă memorial. De cele mai multe ori – fie găști de oameni beți, fie câte vreun bețiv singuratic. Uneori se manifestă din start agresiv, vorbesc lucruri urâte despre Boris, despre noi. Le spun tuturor colegilor din „Solidaritate” să cheme imediat poliția la orice manifestare, cât de mică, de agresivitate. Uneori acest lucru ajută. De câteva ori însă au fost și bătăi”, povestește Nadejda Mitiușkina.

Dar cei mai agresivi, potrivit apărătorilor podului Nemțov, sunt activiștii din mișcarea pro-Kremlin SERB:

„Aceștia vin altfel, vin în grup. Ei vin împreună cu deputatul orășenesc Brumel, cu camera de filmat. Și nu pleacă până nu rup sau distrug ceva. Eu sunt membră a mișcării de opoziție din 2008. Am avut multe situații dificile și la mitinguri, și la pichete. Și știu foarte bine că au de suferit de obicei ai noștri. Eu mereu le spun colegilor să încerce să evite orice fel de conflict, dacă se poate. Nu trebuie lansate polemici dacă este evident că omul e pus pe harță. Trebuie să-i protejăm pe oameni, așa ne punea mereu Boris Nemțov. Cred că de-ai a și fost liderul nostru. Și pentru noi este un aspect foarte important”, mai spune activista din mișcarea „Solidaritatea”, Nadejda Matiușkina.