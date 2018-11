Casa Albă și cazul reporterului CNN, Jim Acosta

Disputele presedintelui Trump cu presa continua. Ce s-a intimplat cu acreditarea corespondentului CNN la Casa Alba, Jim Acosta? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Acreditarea i-a fost restabilita cu titlul permanent, dar nu inainte ca Presedintia sa comunice noi reguli pentru presa acreditata la Casa Alba. Intre acestea se numara si cea care stabileste ca ziaristii au dreptul sa-i puna o singura intrebare presedintelui, la conferintele de presa, iar cele suplimentare sint la latitudinea presedintelui sau altor oficialitati care raspund la intrebari.

„Daca veti refuza sa respectati aceste reguli in viitor, noi vom lua masuri in consecinta” – se arata in mesajul Casei Albe adresat lui Acosta, la inapoierea acreditarii. Casa Alba arata ca oricarui ziarist i se va putea retrage acreditarea daca nu respecta regulile. „Am create aceste reguli cu o doza de regret” – se arata in comunicat, care continua „Dar, tinind cont de pozita adoptata de CNN, sintem nevoiti sa inlocuim practici impartasite cu reguli explicite”.

Reteaua CNN a salutat decizia si a renuntat la procesul pe care-l intentase administratiei. Asociatia Corespondentilor Acreditati la Casa Alba a precizat ca Presedintia a procedat asa cum trebuie cu privire la acreditarea lui Acosta, dar a criticat noile reguli. „De cind exista conferinte de presa la Casa Alba, ziaristii au pus intrebari suplimentare celei initiale. Ne asteptam ca aceasta traditie sa continue” – a spus presedintele Asociatiei, Olivier Knox, adăugînd „Vom continua sa sustinem ca o presa libera si independenta joaca un rol vital in sanatatea republicii noastre”.

Acreditarea lui Acosta fusese ridicata dupa ce acesta refuzase sa cedeze microfonul unei voluntare de la Casa Alba, tinind sa puna o intrebare suplimentara. Dupa ce Casa Alba i-a retras acreditarea, judecatorul Timothy Kelly a dat dreptate retelei de stiri, cerind Casei Albe sa-i redea cu titlu temporar acreditarea lui Acosta, lasind sa se inteleaga ca CNN are bune sanse de cistig in procesul intentat administratiei in care o acuza ca a violat dreptul ziaristului de a-si vedea cazul judecat, in conformitate cu legile si regulile in vigoare.

Presedintele nu a comentat direct noua decizie, spunind doar intr-un interviu duminica, cu privire la Acosta „Daca nu se poartă cum trebuie, il dam afara si oprim conferinta de presa”.