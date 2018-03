Europa Liberă, cuvântul liber și libertatea în gândire (VIDEO)

De 13 ani, Radio Europa Libera publică „Jurnalul săptămânal”, cel pe care îl difuzam în emisiunile Valentinei Ursu din fiecare zi de sâmbătă. De asemenea, de 11 ani, publicam și o selecție a rubricilor zilnice – de luni până vineri – pe care le are scriitorul și colegul nostru Iulian Ciocan în fiecare dimineața – și care pot fi ascultate în emisiunea Moldova la ora 7, „Realitatea cu amănuntul”. Ambele cărți, care se oferă gratuit – au ajuns astăzi și în mâna cititorilor din Ialoveni. Au fost de față, la prezentarea cărților, Valentina Ursu – autoarea emisiunii noastre din fiecare sâmbătă „La sfârșit de săptămână cu Europa Libera”, șeful biroului Europei Libere de la Chişinău, Vasile Botnaru.

Cărțile Europei Libere au ajuns azi în toate bibliotecile publice din satele raionului Ialoveni, pentru că managerii acestor instituții au fost oaspeții lansării celor mai proaspete ediții ale Jurnalului săptămânal și a Realității cu amănuntul. Bibliotecarii au descoperit astfel profesori, medici, primari, jurnaliști, politicieni și mulți alți simpli cetățeni, care, timp de o săptămână, au făcut însemnări zilnice și apoi, le-au citit la microfonul Europei Libere. Svetlana Bivol, de la biblioteca „Elena Alistar” din satul Răzeni spune că s-a regăsit în radiografia cotidianului schițată de autorii de jurnale:

„Chiar când se prezenta cartea, m-am pus în ipostaza unui personaj, eventual. E un mod interesant de a aborda aspecte ale vieții, nu neapărat politice sau economice, dar văzute din perspective diferite, ale omului simplu, ale omului intelectual, ale agentului economic, și atunci modul acesta cronic care însumează în sine aspecte multiple și atât de variate, reflectă într-adevăr atmosfera timpului prin care trecem și a problemelor sociale cu care ne confruntăm.”

​Tamara Ceban bunăoară, bibliotecară din satul Molești, a găsit valoroase consemnările autorilor și observațiile lor din realitatea zilnică. Ea recunoaște că a descoperit azi oameni care pot inspira prin notițelor lor și totodată s-a bucurat să asculte voci ale Europei Libere:

„Dacă pe domnul Botnaru îl mai văzusem, pe doamna Valentina am recunoscut-o după glas, pentru că în multitudinea de griji pe care le avem noi, mai ascultăm și radioul și glasul acesta te face ca să te oprești. Îmi place să știu cam ce gândește și altă lume, ce sentimente au, ce probleme, ce bucurii. M-au frapat tot timpul gândurile oamenilor și toată vremea le-am comparat și cu ale mele. Am avut o plăcere deosebită să cunosc această carte și în continuare am s-o promovez în biblioteca mea.”

Europa Liberă: Ce ar putea desprinde cititorii din aceste rânduri, scrise de mulți autori?

„Oameni diferiți înseamnă gânduri diferite. Poți să culegi idei din toate gândurile eroilor din această carte și să faci o comparație cu ceea ce simți, cum procedezi.”

Urmărind paginile scrise de cei peste 100 de autori, Mariana Ursu, șefa bibliotecii publice din satul Dănceni, a remarcat activism și îndrăzneală de a spune lucrurilor pe nume, fie că sunt vizați simpli cetățeni sau autorități publice. De asta, spune ea, va promova cele două volume ale Europei Libere ca o dovadă de liberă exprimare:

„O să o pun în acel ungheraș media în care promovăm cuvântul liber și libertatea în gândire și cred că așa cum oamenii aici își expun gândurile, că uite diminețile le petrec așa, fiecare zi de luni o încep astfel, să fim și noi astfel în exprimare, că noi suntem foarte și foarte timorați. Și sigur că această carte va fi ca un exemplu, uite cum vorbește Cristian Frisk, nu știm cine este el, da uite ce gânduri frumoase are, haideți să luăm un exemplu.”

Alături de volumul „Jurnal săptămânal” la Ialoveni a ajuns și cartea lui Iulian Ciocan „Realitatea cu amănuntul”. Nina Popescu, profesoară la Școala de Arte din Ialoveni, a reținut spiritul critic al autorului și faptul că redă cotidianul fără retușări:

„Încearcă să redea realitatea adevărată, purul adevăr în societate, pentru a-l răspândi să ajungă la fiecare persoană, să înțeleagă lucrurile mai corect, să se debaraseze de dogmele astea și de nostalgia pe care o au. Dacă nu sunt gândurile astea simple și nu apleacă demnitarii urechea la ele, se ruinează țara.”

Multe din bibliotecarele prezente astăzi la lansare au spus că și-ar dori să fie printre protagoniștii următoarei ediții, în care se vor regăsi, la fel ca în toți acești 13 ani, istorii vii și evenimente consemnate săptămânal de un autor de jurnal. Ialoveni a fost a 13-a localitate din Moldova unde au fost lansate aceste cărți.