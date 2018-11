Care sunt primele concluzii ale alegerilor americane? (VIDEO)

Prognozele s-au adeverit. Democratii vor prelua controlul asupra Camerei Reprezentantilor, in timp ce republicanii vor continua sa conduca Senatul, cu o diferenta mai mare, poate 53, chiar 54 de locuri, fata de 51 pina acum.

Democratii au cistigat teren, pe ansamblu, dar nu se poate vorbi despre un val victorios decisiv, asa cum anumiti analisti credeau ca se va intimpla, care sa indice ca populatia respinge categoric administratia Trump.

Alegerile de la mijloc de mandat prezidential aduc cistiguri, uneori substantiale, pentru opozitie. In cazul ce fata, democratii au avut handicapul de a fi obligati sa apere disproportionat de multe locuri in Senat, in state care au fost cistigate acum doi ani de presedintele Trump. Acest handicap s-a dovedit imposibil de depasit.

Strategia agresiva anti-imigratie a presedintelui s-a dovedit eficienta pentru a influenta curse pentru Senat, dar i-a afectat negativ pe republicani in Camera, in zone suburbane, unde democratii au preluat locuri in circumscruptii care apartinusera republicanilor.

Democratii au recrutat anul acesta candidati tineri si viabili, pentru Camera, multi aflati la stinga propriului partid, citiva provenind din fortele armate.

Presedintele Trump va declara victorie in Senat, de altfel a si facut-o pe Tweeter, neamintind de circumstantele favorabile partidului sau si probabil va da vina pe presedintele Camerei, Paul Ryan pentru infringere, spunind insa ca este de mai mica anvergura decit se anticipase.

Democratii au cistigat si continua sa cistige posturi de guvernator, ceea ce este important si din perspectiva electorala pentru ca guvernatorii sint cei care influenteaza masiv configuratia circumscriptiilor viitoare. Faptul ca ei au cistigat posturi de guvernatori, in state de mid-vestul American, care au contribuit la alegerea lui Trump, e fara indoiala important.

Pe de alta parte, atit in Senat cit si in Camera, delegatiile republicane vor fi mai apropiate ideologic de presedintele Trump, aceasta alegere consolideaza controlul acestuia asupra Partidului Republican.

La democrati, aceste alegeri vor duce probabil, chiar daca nu imediat, la o schimbare de generatie politica. Problema este in ce directie, una moderata, ori una de extrema stinga. Este paradoxal ca marea cistigatoare a serii este deputata Nancy Pelosi, care probabil va prelua conducerea Camerei Reprezentantilor, desi multi sustin ca nepermitind o schimbare de generatie mai devreme, ea a diminuat ceea ce ar fi putut fi o victorie mai categorica.

Pentru cei care asteptau un seism electoral, care sa nege fara echivoc presedintia Trump – asa ceva nu s-a intimplat. Cu democratii la conducerea Camerei, ei vor putea sa blocheze anumite aspecte ale agendei Trump si pot face anumite aliante cu administratia, in domeniul infrastructurii, de exemplu. In plus, democratii vor putea sa investigheze administratia si pe presedinte, vor putea chema martori, obtine declaratiile de impozit ale presedintelui, sprijini investigatia lui Robert Muller, sau cel putin sa foloseasca toate aceste prerogative pentru a obtine concesii in alte domenii. Republicanii vor fi mai mult chiar decit pina acum apropiati partidului lui Trump. Ceea ce aceste alegeri schimba este echilibrul de putere. Republicanii au controlat pina acum tot, de cind Donald Trump a devenit presedinte. Asta se va schimba, ducind la re-echilibrarea spectrului politic. Consecinta va fi fie blocaj, fie compromisuri.