În ajunul primului turneu diplomatic al președintelui Donald Trump

Pe fondul numeroaselor controverse interne, presedintele Trump face prima sa calatorie in strainatate. Care sint reperele principale O relatare a corespondentului Europei Libere la Washington.

Turneul diplomatic include cinci tari, in decurs de opt zile. In anticiparea calatoriei, presedintele Trump a spus „Voi întări prietenii vechi si cauta noi parteneri, dar perteneri care sa ne ajute si pe noi, nu parteneri care doar iau, iau, iau. Parteneri care sa ajute sa plateasca pentru tot binele pe care-l facem pentru ei” – declaratii ale presedintelui Statelor Unite, inainte de turneul diplomatic care debuteaza miine.

Delegatia americana va poposi in Arabia Saudita, apoi Israel, Vatican, Belgia si Italia. Acest traseu prezinta de-acum diferente marcate fata de predecesori care au efectuat primele vizite in Canada si Mexic. Este o calatorie in care administratia cauta sa aiba o victorie, pe fondul ezitarilor si controverselor interne, dar in acelasi timp, ea prezinta si riscuri majore pentru un presedinte fara experienta politica internationala si obisnuit sa spuna ce gindeste, nesocotind norme si protocol.

De-acum exista tensiuni potentiale notabile. Liderii summiturilor NATO si G7 – de la finalul turneului prezidential – au fost rugati sa faca remarci succinte, tinind cont de stilul de comunicare al presedintelui Trump.

La prima escala, sauditii se pling de-acum ca delegatia americana nu anunta programul presedintelui permergator vizitei. Departamentul de Stat s-a vazut nevoit sa se dezica de invitatia facuta de Arabia Saudita presedintelui Sudanului, acuzat de genocid, la o reuniune a tarilor cu majoritati musulmane, care se va desfasura pe durata prezentei presedintelui american. In Arabia Saudita, presedintele va rosti o alocutiune „inspirationala si directa”, conform declaratiilor consilierului sau pentru securitate nationala, care se va adresa lumii islamice.

Programul presedintelui din ultima perioada a inclus segmente preparatorii pentru aceasta calatorie, coordonate de ginerele si consilierul sau Jared Kushner, care are misiunea de a lucra cu guvernele tarilor care vor fi vizitate.