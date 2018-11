Când cazurile de violenţă în familie nu pot fi pedepsite

Codul Contravențional al Republicii Moldova prevede că actele de violență în familie se sancționează cu muncă neremunerată în folosul comunității sau arest contravențional de până la 15 zile. Una din problemele practice este însă că asemenea pedepse nu pot fi aplicate vârstnicilor. Magistrata Maria Frunze de la Judecătoria Centru a cerut opinia Curții Constituționale într-un asemenea dosar.​

Judecătoarea Maria Frunze a sesizat Curtea Constituțională după ce s-a pomenit în imposibilitatea de a trage la răspunde un pensionar agresiv în familie. Din cauza vârstei și a stării precare a sănătății, acesta nu poate munci în folosul comunității și nici să stea după gratii, pedepse prevăzute de lege pentru comportament agresiv.

Magistrata a considerat că este necesară intervenția Curţii Constituţionale deoarece în lipsa posibilității reale de a sancționa agresorul, justiția discriminează, de fapt, victima și îi încalcă acesteia dreptul la un proces echitabil.

„Consider că prin imposibilitatea instanței de judecată de a aplica o sancțiune făptuitorului nu este asigurat scopul sancțiunii contravenționale. Totodată, consider că sancțiunea art. 78. (1), poartă și un caracter discriminatoriu, or, în cazul în care făptuitorul în ședință de judecată nu-și recunoaște vinovăția și nu optează pentru aplicarea unei sancțiuni contravenționale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității, atunci instanța de judecată se află în fața unei dileme și imposibilității aplicării unei sancțiuni contravenționale.”

Dezbaterea acestei chestiuni în timpul ședinței la Curtea Constituțională a provocat un schimb de replici între judecătorul Igor Dolea și reprezentantul Parlamentului, Valeriu Kuciuk. El a insistat că magistrații au la dispoziție suficiente pârghii pentru a-i trage la răspundere pe agresori, invocând în special posibilitatea... admonestării.

​Igor Dolea: „Deci, Parlamentul consideră că în cazul infracțiunii de violență domestică nu se afectează niciun drept din Constituție? Ca să înțelegem corect poziția Parlamentului…”

Valeriu Kuciuk: „Noi avem, de fapt, trei posibilități de apreciere a stării de fapt. Munca în folosul societății, arestul contravențional și, respectiv, avertismentul.”

​Igor Dolea: „Am înțeles, dar judecătorul a invocat o situație de excepție în care nu poate să aplice nicio pedeapsă, este vorba de un pensionar care a comis un act de violență domestică.”

Valeriu Kuciuk: „Este avertismentul!”

Igor Dolea: „Deci, toți pensionarii care comit un act de violență domestică și nu acceptă să execute muncă neremunerată, deci la toți instanța trebuie să aplice avertisment?!?”

Valeriu Kuciuk: „Da, ca un prim pas, da.”

Într-un final, magistrații Curții Constituționale au decis că „imposibilitatea de a sancționa violența de familie în anumite cauze contravenționale” este neconstituțională. În scurt timp, Parlamentul urmează să modifice Codul Contravențional astfel încât într-un dosar de violență în familie, magistrații să poată aplica „arestul contravențional” chiar și persoanelor care au ajuns la vârsta de pensionare, dacă starea de sănătate a agresorilor face posibilă aplicarea unei asemenea pedepse.