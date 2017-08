Târgul de carte Bookfest, la a doua ediţie (GALERIE FOTO)

De miercuri până duminică, Centrul Expozițional Moldexpo din Chișinău va găzdui Salonul Internațional de Carte Bookfest, la care participă peste 50 de edituri din România și Republica Moldova. Evenimentul este organizat pentru a doua oară la Chișinău și, după succesul de anul trecut, organizatorii așteaptă ca publicul să fie numeros și în acest an. Tamara Grejdeanu a participat la deschiderea Bookfest și a stat de vorbă cu primii vizitatori:



În scurt timp după deschiderea oficială, Boookfest-ul și-a probat denumirea, adunând un public numeros la sărbătoarea cărții. Elevi și maturi, mame cu copii de vârsta grădiniței nu doar au zăbovit în fata standurilor, ci au răsfoit cu mult interes cărțile puse la vedere.

Elevă în clasa a VIII-a, Susana Ghimp spune că tinerii de azi sunt răsfățați de multitudinea de căi prin care pot face rost de carte dorită, le pot căuta la bibliotecă, în librării și, mai ales, pe diferite platforme electronice. Târgul de carte, spune ea, e la fel o ocazie bună pentru a-și mări colecția de cărți:

„Vreau să mă informez ce cărți sunt populare în acest moment. Trăim în secolul XXI și este posibilitatea de a citi online sau în format PDF, îmi descarc cărți și niciodată nu duc lipsă.”

Europa Liberă: Dar ai venit și după cărți tipărite?

„Da, astea îmi sunt cele mai dragi.”

Europa Liberă: Ce caută să citească tinerii în ziua de azi?

„Cred că tinerii caută cărți care să-i reprezinte. Sunt unii oamenii care spun că nu le place să citească, asta înseamnă că încă nu au găsit cărțile care să-i intereseze. Tinerii încă nu și-au format personalitatea, ei caută cărți în care se regăsesc.”

Pentru a ghida publicul prin colecția mare de cărți, reprezentanții editurilor au apelat la indicatoare sugestive de felul ,,Cărțile copilăriei” sau „Lecturi motivaționale”. Totodată, unii vizitatori mi-au spus că au fost atrași și de reduceri.

Nadejda Platon zice că și-a pregătit o listă de cărţi pe care nicidecum nu vrea să le rateze:

„Visul meu este să-mi formez o bibliotecă foarte mare. Sunt cărți pe care le am în format electronic, dar aș vrea foarte mult să am cărți tipărite. Vreau să țin fiecare carte în mână și s-o cumpăr, e o plăcere deosebită să vin la astfel de târguri.”

Europa Liberă: Există ideea unui buget, unor bani puși deoparte pentru cărți?

„Da, am venit cu o mie de lei și cred că o să-i lăsăm pe toți aici.”

Editurile au afișat cărți din diferite domenii și de diferite genuri literare, dar vizibil, cele mai căutate erau cărțile pentru copii. Stau de vorbă cu Tatiana Pavlov, mama unui băiat de 9 ani:

„Sunt reduceri esențiale și, din punct de vedere al conținutului, este variat, pe gustul oricui.”

Europa Liberă: Cine alege cărțile, dumneavoastră sau el e cu preferințele?

„Desigur că el este cu preferințele, dar sub ghidarea mea.”

Europa Liberă: Este ușor să găsiți cartea care să fie accesibilă și utilă?

„Astăzi da, chiar avem oferte destul de bune și anume pentru vârsta de care avem nevoie.”

Europa Liberă: Cum îl motivați să citească?

„Organizăm o competiție între el, mamă și tată, și atunci el urmărește ce am citit noi și vine cu întrebări.”

Unul din organizatorii târgului de carte, Gheorghe Prini, directorul Uniunii Editorilor din Republica Moldova, spune că asemenea evenimente dezvoltă competiția între edituri și pun la dispoziția cititorului titluri pe care le putea cumpăra doar peste hotare:

„În librăriile noastre ajung cărțile pe care le aleg librarii și ei, de multe ori, să recunoaște, greșesc. Aici vine cititorul direct și se întâlnește cu producătorul de carte. Acesta este avantajul acela mare.

Europa Liberă: Oricum a existat o selecție înainte.

„Oricum, dar nu cred că toate editurile care sunt aici au și cărți în librăriile din Republica Moldova.”

Reprezentanții editurilor se arată convinși că nici în zilele următoare nu vor duce lipsă de vizitatori, însă, așa cum a arătat și ediția precedentă a Salonului de carte, dar și alte târgurile locale, chișinăuienii constituie partea covârșitoare a vizitatorilor. Periferia, care nu se poate lăuda nici cu bibliotecile răsfățate, dar nici cu librării, află despre Bookfest doar din știri și abia după închidere.