К 30-летию карабахского движения: особенности советского «интернационализма». Часть 2

Упомянутый Марк Григорян, свидетель и участник тех событий, вспоминает, что изначально (в феврале) требования митингующих были направлены преимущественно Союзному центру, но затем их адресатом стал Ереван. К слову, Азербайджан в этом списке не значился, что легко объяснимо: во-первых, решение Верховного Совета НКАО от 20 февраля и так адресовалось Баку, наряду с Ереваном, и было чистой формальностью, пусть и неизбежной. Во-вторых, на мирные протесты Баку ответил армянскими погромами в Сумгаите (об этом отдельно), что сразу дало понять армянам, что никакого диалога с азербайджанской стороной не получится.

«Логика была примерно такой: если Совет народных депутатов НКАО, в полном соответствии с законами СССР, обратился к Верховным советам Азербайджана и Армении с просьбой согласиться на переход из одной братской республики в другую, то почему Верховный совет Армении не рассматривает эту просьбу? Ведь это же соответствует законам?! – рассуждает Григорян. – Следовательно, ее надо рассмотреть и принять. А когда Армения ее примет, а Азербайджан, естественно, отклонит – тогда Москва выступит в роли арбитра, и посмотрим, что она решит».

Между тем, мирный протест – точнее, сидячая забастовка на ступеньках ереванского Оперного театра, Мекки всех армянских протестов, - возымел эффект. Сменивший Карена Демирчяна на посту первого секретаря ЦК КП Армянской ССР Сурен Арутюнян уступил требованиям митингующих, и 15 июня 1988 года Верховный совет Армянской ССР принял решение о включении Нагорного Карабаха в состав Армении.

Один из главных вдохновителей карабахского движения, армянский писатель Зорий Балаян, сегодня, в свои 83 года, вспоминает одну из самых неприятных сторон тех событий – тенденциозность и ложь центральной советской прессы. Горбачевская гласность отнюдь не всегда гарантировала правдивость, потому на ереванских митингах главную советскую газету стали дружно именовать «Неправда». Лидеров карабахского возрождения называли «националистами», «экстремистами», «возмутителями спокойствия», «застрельщиками», «провокаторами» - благо, советская пропаганда за 70 лет обзавелась богатым лексиконом в отношении «кого надо».

«Между тем большинство людей в Москве даже не знают, где находится Сумгаит. Не знают, кто кого убивал. Не знают также, что среди жертв были десятки русских парней. Это солдаты, которых послали наводить порядок, но которым запретили стрелять в убийц и мародеров. Вот и стреляли в них – убийцы и мародеры», - вспоминает Балаян, делая отсылку к событиям 1988 года. «Наверное, не ошибусь, посчитав Карабахское движение началом последнего сражения армянского народа на своей земле. И тогда, действительно, все внимание должно быть направлено на то, чтобы не допустить роковых ошибок», - отмечал писатель в июне 1988 года.

В те годы председатель комитета народного контроля НКАО Владимир Товмасян, в свою очередь, указывает на другой важный аспект движения: «однозначность и бескомпромиссность», то есть никаких других вариантов, кроме воссоединения края с Арменией. Тогда в армянском народном лексиконе прочно закрепилось слово «миацум» - «соединение», «воссоединение», армянский вариант «Unire». «Была отвергнута также попытка союзного центра свести национально-освободительное движение к чисто экономическим проблемам путем выделения 400 млн. рублей на развитие автономной области. Желая борьбу карабахцев свести к территориальным претензиям к Азербайджану со стороны Армении, некоторые так называемые посредники предлагали территориальный обмен между двумя государствами, что было категорически отвергнуто Нагорным Карабахом и Арменией», - поясняет очевидец и участник событий.

Товмасян вспоминает и угрозы физической расправы, которые сыпались на лидеров и рядовых участников карабахского движения со стороны Азербайджана при молчаливом согласии, а иногда и при силовой поддержке Союзного центра. «Подобные действия азербайджанских властей и союзного руководства не смогли сломить волю народа. Каждый участник карабахского сопротивления прекрасно знал, чем рискует, и готов был пожертвовать собой ради общего дела», - пишет далее автор.

А еще карабахское движение привело к росту поддержки Советской Армении и Нагорного Карабаха со стороны мировой армянской диаспоры и внешних сил, включая Конгресс США. Например, в январе 1990 года, в разгар армянских погромов в Баку, группа американских конгрессменов, среди которых значился и будущий госсекретарь США Джон Керри, обратилась к Горбачеву с призывом защитить армянское население Баку.

«Господин Президент [Горбачев], мы глубоко озабочены убийствами, насилием, а также грабежом имущества армянского населения г. Баку со стороны организованных групп азербайджанцев в течение последних дней. Среди 60 убитых и 156 раненых большинство составляют армяне… Советские офицеры, отправленные в Азербайджан, охарактеризовали ситуацию как гражданскую войну. Мы просим Вас принять все меры, чтобы прекратить убийства армянского меньшинства, а также другие формы насилия в этом регионе», - говорилось в письме.

Между прочим, эти и другие факты поддержки армянского движения со стороны США и других зарубежных стран до сих пор служат убедительным «аргументом» для тех великодержавных мыслителей и деятелей, кто ностальгируют по СССР и считают, что его развал был ускорен именно карабахским движением. Видимо, тоскующие товарищи уверены, что безнаказанные убийства армян – вполне допустимая вещь, если она не угрожает единству страны, а вот выступления Запада в защиту армян – это и есть то самое «ЦРУ развалило СССР». Что же, видимо, не зря Союз развалился, если в нем царили такие «конструктивные» настроения.

…Прошло 30 лет. Нагорный Карабах, Армения и армяне мира (знаменитое триединое начало Армения – Карабах – Диаспора) в тяжелейшей борьбе одержали победу и исправили преступную ошибку большевиков. Нагорно-Карабахская Автономная Область стала Нагорно-Карабахской Республикой, а затем – Республикой Арцах. И пусть она не признана ни одной страной мира, даже Арменией, нет такого политика, который бы рассматривал возможности возвращения Карабах под контроль Азербайджана. Даже бакинские политики и дипломаты в кулуарных беседах сознают, что потеряли Карабах, но не могут в этом признаться открыто и сейчас думают, как всё «обставить» так, будто они очень хотели, но армяне всё испортили. Не думаю, что армяне будут возражать против такого сценария, ведь на сегодня решена главная проблема – физическое выживание армян Карабаха.

В заключение приведу фрагмент послания президента Армении Сержа Саргсяна по случаю Дня возрождения Арцаха (20 февраля) и 30-летия Карабахского движения. «На мирные и законные шаги нашего народа Азербайджан ответил организованными в Сумгаите и других местах погромами. В эти дни уже стало ясно, что народ Арцаха осуждён на физическое истребление или на победу», - отметил третий президент Армении.

«Нам была навязана война. Развязавшие войну были уверены, что имеют большое преимущество и, уничтожив Армян и опустошив Арцах, закроют Карабахский вопрос быстро и навсегда. С расстояния трёх десятилетий сегодня уже можем уверенно утверждать, что Карабахское движение спасло сотни тысяч жизней, - отметил далее глава государства. – Армяне Арцаха, имея в тылу помощь всемирного армянства, смогли с честью выйти из этого тяжёлого испытания. Сегодня называющие нас врагами в чём только нас не обвиняют, но единственная вина народа Арцаха в том, что он не был побеждён и не был истреблён в этой войне».

По-моему, добавить тут нечего.

Часть 1

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* Мнения автора, высказанные в блоге, не обязательно совпадают с позицией редакции Radio Europa Liberă