Новая «большая коалиция»: оценки и прогнозы. Часть 2

Заместитель руководителя Центра германских исследований при Институте Европы РАН Екатерина Тимошенкова считает, что социал-демократы не стремились к созданию коалиции с христианскими демократами, однако их партнерство уже не редкость, и партнеры научились договариваться и понимать друг друга. С другой стороны, создание коалиции вынудило консервативную партию Меркель вести социально-ориентированную политику, и это несомненная заслуга СДПГ, утверждает эксперт. Однако в стане ХДС/ХСС возникла определенная усталость от Меркель.

В свою очередь, социолог и публицист Игорь Эйдман тоже отметил вынужденный характер новой коалиции. «Согласно последним опросам общественного мнения в Германии, популярность и христианских демократов, и социал-демократов падает. В то же время рейтинг крайне правой «Альтернативы для Германии» подрос, составив 15%», - сказал он «Росбалту». По его мнению, политика ХДС и СДПГ не очень популярна, но никому, кроме «АдГ», не выгодны новые парламентские выборы.

Заместитель директора Берлинского центра изучения Восточной Европы Дмитрий Стратиевский выделяет два негативных момента. Во-первых, соглашение с консерваторами в части социальных программ грозит социал-демократам потерей репутации. Например, это вынужденный компромисс по вопросу воссоединения семей беженцев с субсидиарным (временным) статусом пребывания в ФРГ, а также отказ от введения системы гражданского медицинского страхования, которая должна была ликвидировать неравенство в медицинском обслуживании между клиентами государственных и частных страховых компаний.

Во-вторых, это риск «институционализации» крайне правых. Если появится «большая коалиция», следующая по рейтингу партия, то есть «Альтернатива для Германии», получит больше влияния в комитетах и комиссиях Бундестага, дополнительную площадку в сессионном зале и в СМИ. «Правозащитники видят в таком развитии событий серьезную опасность для немецкой демократии. Их мнение разделяет и часть населения страны. Более половины жителей Германии, принявших участие в недавнем опросе, негативно оценивают решение съезда СДПГ о начале коалиционных переговоров с консерваторами…», - пишет историк и политолог на сайте Российского совета по международным делам.

На днях были опубликованы итоги опроса, проведенного 13-15 февраля социологическим институтом Infratest dimap по заказу телеканала ARD. Так, рейтинг СДПГ продолжает опускаться на фоне кадровых перестановок в партии – всего 16%, что на 2% ниже показателей предыдущего исследования, обнародованного всего две недели назад. Как сообщает ТАСС, рейтинг ХДС/ХСС и Левой партии (die Linke) не изменился – 33% и 11% соответственно. Зато на 1% повысился рейтинг «Альтернативы для Германии»: за нее готовы проголосовать 15% избирателей. Свободная демократическая партия (СвДП) за две недели потеряла 1% - 9% респондентов. Партия «Союз-90/Зеленые» улучшила свои показатели на 2%, набрав 13%.

Между тем, «Немецкая волна» критически оценивает будущее новой коалиции ХДС и СДПГ. Например, у партии Меркель не остается ключевых постов – МИД и Минфин уходят левым. «Кроме того, у партии нет своего большого проекта. Да, Ангела Меркель наконец добилась коалиционного соглашения, она действовала в интересах страны и стабильности. За пределами Германии это оценили по достоинству, но внутри страны она не выглядит настоящим победителем», - говорится в публикации.

В другом материале «Deutsche Welle» указывает на рост недовольства Ангелой Меркель в рядах ее однопартийцев, которые, в частности, не одобряют переговоров с теряющей популярность Социал-демократической партией и считают, что фрау канцлер пошла на слишком большие уступки. «Разве справедливо, недоумевают в ХДС, что представителям СДПГ достанется столько же министерских постов, сколько и христианским демократам, в том числе – ключевой Минфин? И почему текст коалиционного договора написан явно социал-демократическим почерком?» - задается вопросом издание.

Однако сама Меркель чувствует себя в полном расцвете сил и не намерена сдаваться. Она заявила в эфире телеканала ZDF, что не уйдет раньше 2021 года, когда завершится очередной электоральный цикл и ее (теоретический) четвертый срок. Она признала, что для этого ей пришлось пойти на уступки социал-демократам. «Я понимаю, что это разочарование. Да, уступить министерство финансов [социал-демократам] было болезненно, - цитирует канцлера «Московский комсомолец», - но в то же время это приемлемо, с моей точки зрения».

Получится ли у госпожи Меркель повторить рекорд Гельмута Коля и стать четырежды канцлером ФРГ, мы узнаем в начале марта. А пока два небольших сообщения, которые хорошо иллюстрируют противоречивость ситуации в стране. С одной стороны, немецкая экономика растет восьмой год подряд, о чем свидетельствуют основные макроэкономические итоги 2017 года. Объем ВВП вырос на 2,2% по сравнению с 2016 годом – это рекордные темпы за последние шесть лет. Как сообщает «Немецкая волна», в стране отмечена рекордная с 1990 года численность занятого экономически активного населения: 44,3 млн. человек.

С другой стороны, пишет «Лента» со ссылкой на газету консервативных кругов Die Welt, которая, в свою очередь, приводит материал газеты Focus, в Германии на 50% возросло число людей, отвергающих современное немецкое государство и считающих себя «гражданами рейха». По сведениям Федеральной службы защиты конституции и борьбы с терроризмом, на январь 2018 года в стране насчитывается 16 тыс. таких немцев, больше всего в Баварии – 3,5 тыс.

Активисты проводят встречи с военными; у них большое количество легального и нелегального оружия. «По их словам, они готовятся ко «дню икс»», - цитирует газета высокопоставленного чиновника. «Граждане рейха» или «рейхсбюргеры» считают, что ФРГ была учреждена на территории Третьего рейха незаконно, и Германия должна существовать в границах 1937 года. В октябре 2016-го один из «рейхсбюргеров» застрелил немецкого полицейского – с тех пор к ним приковано внимание спецслужб.

Что это? 16 тысяч – ничтожная цифра для более чем 80-миллионного населения, но она, будьте любезны, растет! Как справедливо замечают мои коллеги, дискутируя о причинах роста ультраправых настроений, сегодняшняя богатая Германия не сравнится с нищей Веймарской республикой, где униженных Версалем немцев легко «соблазнили» нацисты. Однако тоска по Рейху есть даже в благополучной Баварии. «Альтернатива для Германии» не могла появиться ниоткуда. Ее рейтинг в 15% явно не электоральный фантом. Значит, что-то не нравится определенной части бюргеров. Удастся ли новой «большой коалиции» обуздать тревожные настроения? И появится ли вообще коалиция? Будем следить за развитием событий.

Часть 1

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