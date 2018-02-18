Три года «Минска 2.0»: прогрессирующий тупик. Часть 1

12 февраля исполнилось три года со дня подписания второго Минского соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе. В тот день в 2015 году президенты России, Украины и Франции и канцлер ФРГ при посредничестве президента Беларуси по завершении 16-часового переговорного марафона согласовали документ, названный «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений [от сентября 2014 года]». Или попросту «Минск 2.0». Сразу по окончании президентской «сессии» соглашение было подписано представителями Киева, Москвы, ОБСЕ и непризнанных республик Донбасса.

Многие наблюдатели уже тогда заметили, что вмешательство глав государств было обусловлено провалом первых Минских соглашений, подписанных всё теми же полномочными представителями сторон и посредников, но не подкрепленных на высшем уровне. Однако вскоре стало ясно, что и второе издание Соглашений не поможет урегулированию. Дело в том, что в тексте документа нет решительно ни одного пункта, который налагал бы на Россию какие-то обязательства. Не знаю, кто допустил это, но коль скоро документ был согласован Петром Порошенко, Ангелой Меркель и Франсуа Олландом, вряд ли можно считать это происками «руки Москвы» - как ни крути, там работала еще и рука Киева, рука Берлина и рука Парижа.

Таким образом, Россия, считающаяся в Украине и на Западе основной виновницей или, по крайней мере, вдохновительницей войны в Донбассе, чудесным образом избежала всяческой ответственности. Максимум, на что соглашается Россия в политико-дипломатическом процессе вокруг Донбасса («нормандский формат»), - это рассмотреть возможность оказания влияния на Донецк и Луганск с целью убедить их соблюдать пункты Соглашения. Однако взамен Москва указывает на обязательства Киева – в частности, на конституционную реформу в части предоставления Донбассу автономии. И так по замкнутому кругу.

Сегодня, когда страны Запада увязывают отмену санкций против России с выполнением ею Минских соглашений, Москва обоснованно тычет пальцем в текст документа, убедительно прося своих визави найти там хоть что-то, что ей нужно выполнить. Но вот на днях министр иностранных дел Германии Зигмар Габриель «на полях» Международной конференции по безопасности в Мюнхене озвучил возможность поэтапной отмены санкций, если Россия обеспечит режим прекращения огня и вывод тяжелых вооружений из зоны Донбасса.

Как сообщает «Немецкая волна», Габриель также поддержал инициативу Путина о направлении в Донбасс миротворческой миссии ООН. При этом министр назвал «не очень реалистичной» официальную позицию [Берлина и всего Запада], которая предполагает отмену санкций только после полного выполнения «Минска 2.0». «Не может быть так, что мы только требуем что-то друг от друга и при этом не думаем о том, как идти друг другу навстречу», - отметил Габриель, встречаясь с представителями российских и германских деловых кругов. «Мы [Германия и Россия] вместе несем ответственность за безопасность и стабильность в мире. Я исхожу из того, что российская сторона готова взять на себя эту ответственность», - цитирует министра «Интерфакс».

На том же форуме прошла встреча министров иностранных дел России и Украины. По словам Павла Климкина, стороны обсудили освобождение пленных и миротворческую миссию в Донбассе, а также вопрос функционирования Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК). «Я сказал, что для нас очень важно, чтобы международное сообщество могло постепенно получить контроль над оккупированными территориями. Без этого не можем говорить ни о чем, ни о каком дальнейшем процессе… Я так понимаю, что дискуссию мы должны продолжить. Пока мы не договорились ни до чего. Российская точка зрения – она другая», – цитирует Климкина газета «Зеркало недели». По словам министра, он просил Лаврова повлиять на Донецк и Луганск, «чтобы они хотя бы не нарушали базовые принципы человечности».

Вопрос Донбасса и «Минска 2.0» был в повестке дня переговоров специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера «на полях» Мюнхенской конференции. Американский эмиссар обсудил проблему с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером. Детали переговоров неизвестны. Между тем, в Мюнхене могла состояться встреча министров иностранных дел «нормандской четверки», но она сорвалась – по одной из версий, Зигмару Габриелю пришлось срочно вернуться в Берлин для продолжения переговоров по созданию правящей коалиции.

Напомню читателям, что идея ввода миротворцев в Донбасс не нова, но получила более или менее официальное оформление в 2017 году, причем, что интересно, соответствующее предложение было практически одновременно озвучено Путиным и Порошенко. Естественно, Москва и Киев вкладывают разное содержание в этот непростой процесс, обещающий быть также небыстрым. Но важно то, что де-факто воюющие страны «созрели» для этого.

Блогер Анатолий Несмиян, непрестанно критикующий Москву за «сдачу Донбасса», полагает, что вопрос о введении миротворцев в регион уже решен, и сейчас обсуждаются детали и процедура. «Вначале будет перекрыта граница – это ключевой параметр всей операции. Затем военная администрация издаст приказ о разоружении незаконных формирований, чем и займется военная полиция», - прогнозирует автор. «И вот только когда… территория будет зачищена от нелояльных вооруженных людей, а все оставшиеся вооруженные будут лояльны новой международной администрации, тогда и придет время возвращения территории в родную гавань [Украину]», - продолжает Эль-Мюрид. Он предсказывает ввод украинских войск в Донбасс по завершении гипотетической миротворческой операции и вывод самих миротворческих сил.

Продолжение следует

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