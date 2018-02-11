210 спартанцев. Примитивизм и опасность «кремлевского списка». Часть 3

Главный редактор сайта Московского центра Карнеги, дипломат и публицист Александр Баунов считает, что список граждан РФ «бьет по открытой миру части российского среднего класса». Если раньше США применяли точечные санкции против физических лиц, причастных к присоединению Крыма или развязыванию войны в Донбассе, то теперь меры применяются едва ли не ко всей верхушке российской власти или бизнеса просто по той причине, что они там есть.

«Новый список не увеличивает, а уменьшает влияние творцов стратегий перехода к менее воинственной России. Вместо размывания поддержки Путина список может стать причиной консолидации российской элиты, которую наказывают не за то, что она путинская, а за то, что она российская», - написал эксперт. Он привел впечатления от общения с бюрократами и экспертами в Вашингтоне: кажется, будто «требования нового закона о противниках Америки им самим не до конца понятны, а язык закона кажется не юридическим, а политическим и несколько риторическим».

Между тем, озвучена интересная версия появления этого нелепого, как говорят многие наблюдатели, варианта «кремлевского доклада». Как утверждает шведско-американский эксперт по Восточной Европе Андерс Ослунд, в последний момент перед публикацией некий высокопоставленный представитель администрации Дональда Трампа – кто именно, так и осталось тайной, - подменил первоначальный список, подготовленный экспертами, и дал измененный Белым домом вариант.

«Сделав это, высокопоставленный чиновник выставил на посмешище правительственных экспертов, подготовивших другой доклад, сделал принятый летом новый закон о санкциях неэффективным и превратил в издевку санкции против России в целом... Если эти выдержки из телефонной книги Кремля будут иметь какие-то последствия, это объединит российскую элиту за спиной Путина, тогда как авторы закона стремились разделить ее и предложить влиятельным россиянам возможность жить безопасно на Западе. Многие бизнесмены из списка «Форбс» – граждане других стран и живут за пределами России годами. У властей США нет никаких доказательств, что эти люди совершили какие-либо правонарушения. Главный выигравший от нового списка – президент России», - написал Ослунд на сайте Атлантического совета (цитата по Радио «Свобода»).

Эту скандальную ситуацию (хотя никто в Вашингтоне ее не подтвердил и не опроверг) прокомментировал российский политолог-американист Дмитрий Евстафьев. По его словам, изначально американские власти подготовили несколько вариантов «кремлевского доклада», но администрация Трампа не была заинтересована в радикальном варианте.

«Первый вариант максимально радикальный, в его разработке принимали участие фигуры, связанные с Демократической партией. Но администрация Трампа понимает, что объявление персональной войны «токсичным российским бизнесменам» на данном этапе при всей остроте информационной ситуации между США и Россией может иметь обоюдные последствия, - рассказал Евстафьев Национальной службе новостей. – Соединенным Штатам могут запретить работать с российскими бизнесменами, российскими финансовыми институтами, при этом пострадает очень большое количество значимых американских бизнес-фигур. Поэтому Трамп обострять ситуацию не хочет, он не такой дурак, как кажется».

«Трамп понимает, что радикальные персональные санкции бьют в первую очередь по нему, так как еще больше обострят антироссийские настроения в американской элите. Трамп только-только вышел из-под предыдущей волны обвинений о том, что его на должность поставил Путин, и он своими руками новую волну создавать не будет. «Кремлевский список» носит откровенно бюрократический характер. Поэтому в нем некоторые фигуры просто отсутствуют. Это хорошая чиновничья профанация, которая обозначает продолжение санкционной политики, но, с другой стороны, никаких последствий прямо сейчас ни для России, ни для США не несет», - продолжил политолог.

А Ослунда он назвал «обиженным гражданином» и «аутсайдером». «…Он не часть американского истеблишмента, он вылез вперед и начал озвучивать, что доклад подменили, что Трамп не настоящий, что виноваты русские хакеры, агенты Кремля…», - добавил Дмитрий Евстафьев.

Косвенным подтверждением того, что исполнительная власть США не хочет идти на максимальное обострение, служит решение Минфина США не вводить санкции против облигаций федерального займа, то есть госдолга России. В начале февраля агентство Bloomberg опубликовало доклад Минфина о последствиях введения этих специфических санкций: запрет на покупку новых выпусков ОФЗ окажет давление на российскую экономику, но в итоге «приведет к ответным мерам России против интересов США». В документе отмечалось, что подобные санкции, учитывая «размер экономики России, ее взаимосвязь и преобладание на мировых рынках», приведут к «негативному побочному эффекту на глобальных финансовых рынках» (цитата РБК).

Между тем, агентство Bloomberg узнало о проблемах, возникающих у российских бизнесменов из-за «кремлевского доклада». Попавшие в список олигархи рассказали о подпорченной репутации в деловых кругах и о том, что не уверены в завершении начатых сделок с иностранцами. Как пишет агентство «Росбалт» со ссылкой на первоисточник, консалтинговая компания Financial Integrity Network из Вашингтона посоветовала всем банкам и финансовым корпорациям «настороженно относиться к фигурантам списка, как политически уязвимым и причастным к коррупции». Тем временем крупные банки самостоятельно поставили все транзакции россиян из списка на особый контроль. А американский юрист Эрик Феррари сказал, что российские олигархи еще в августе начали принимать «превентивные меры» и выводить активы из США.

Газета «Коммерсант» также приводит подробности решения Минфина США. Так, после падения цен на нефть в 2014 году и «украинских» санкций США и ЕС российская экономика в 2017 году восстановилась и сейчас находится в «слабом» состоянии из-за внутренних структурных проблем и санкционного давления, хотя меры ЦБ и правительства по снижению инфляции и сокращению бюджетного дефицита сделали ее стабильнее. Вместе с тем, экономика России и ее финансовая часть существенно глобализованы, поэтому точечное применение санкций против нового госдолга РФ не может задеть интересы только российских игроков, в случае с евробондами пострадают традиционные инвесторы в российский госдолг из ЕС. Минфин США констатирует, что доля нерезидентов на рынке ОФЗ в последние годы растет, на рынке евробондов — снижается.

Есть еще одна сторона проблемы: появились российские бизнесмены, которые в разное время и по разным причинам покинули Россию, а теперь из-за санкционного списка решили вернуться на Родину. Причем некоторые из них являются фигурантами уголовных дел в России и рискуют оказаться за решеткой. Именно по этой причине бизнес-эмигранты обратились к Борису Титову, уполномоченному по правам предпринимателей при президенте РФ, с просьбой рассмотреть возможность амнистии.

«Действительно, это письмо и этот список предпринимателей поступил… в администрацию президента. Он будет прорабатываться в соответствующих подразделениях администрации президента, в том числе, в консультациях со структурами силовыми, которые в свое время по тем или иным причинам имели вопросы к этим нашим согражданам», - рассказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Это люди, которые не только находятся в Великобритании, есть люди, которые находятся на Северном Кипре, там несколько человек у нас. У нас есть люди, которые находятся в Австрии, на Украине также скрываются от российского правосудия», - сказал, в свою очередь, «бизнес-омбудсмен» Титов. Как сказал «Газете» исполнительный директор HEADS Consulting Никита Куликов, амнистирование отдельных состоятельных граждан может вызвать недовольство в обществе, но при этом государство находится под очень жестким санкционным давлением, наблюдается серьезный отток иностранного капитала.

По сути, речь идет о своеобразной «адресной амнистии» богатых людей, которую можно рассматривать как попытку привлечения внимания в рамках куда более масштабной кампании по репатриации средств и активов состоятельных россиян и подконтрольных им организаций из оффшоров и со счетов зарубежных банков.

Как видим, «кремлевский доклад», которого общественность двух стран ждала полгода, оказался скандальным со всех сторон. Ни ясности в механизмах реализации, ни обоснования причин составления именно такого списка. То, что «телефонный справочник» и «список Форбс» в одном флаконе стали, помимо прочего, результатом жесткой борьбы между Белым домом и Капитолием, уже очевидный факт, который только всё усложняет.

All politics is local, говорят в США. Не буду оспаривать эту максиму – но всё-таки согласитесь, что в данной ситуации такой подход выглядит нелепо. «Гора родила мышь», скажут многие и будут правы. Из-за трений между президентом и Конгрессом получился не грозный «черный список», а какой-то формализм, над которым Москва открыто смеется. Путин даже обиделся, что его в списке нет. Впрочем, не всё так просто – есть закрытая часть доклада, состоящая из сотен страниц. Что готовит американская администрация?

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* Мнения автора, высказанные в блоге, не обязательно совпадают с позицией редакции Radio Europa Liberă