Между Леонидом Ильичом и Иосифом Виссарионовичем. Часть 3

Одним из наиболее сильных аргументов российской власти и ее сторонников являются впечатляющие показатели экономического роста в 2000-е годы. И действительно, в сравнении с шоковой терапией и всеобщей разрухой лихих 90х годов рост доходов российских граждан с приходом Путина бил рекорды. Но есть ряд нюансов…

Например, «Московский комсомолец» в обширном аналитическом материале указывает, что с 1999 по 2017 год среднемесячная зарплата в долларовом исчислении выросла более чем в 10 раз. Пенсия – в 12 раз. ВВП в долларовом выражении вырос в 6,5 раз – со 196 млрд. до 1,28 трлн. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума упала с 28,4% до 15%.

Но это «в разрезе» всех 18 лет. А за последние шесть лет путинского третьего срока зафиксировано снижение ряда ключевых показателей. Так, средняя зарплата снизилась на 140 долларов (была 800), средняя пенсия – на 64 доллара (была 280). Доля нищих выросла на 2,3% (было 12,7%, стало 15%). По итогам 2016 года дефицит федерального бюджета составил 2,97 трлн. рублей (2011 год закончился с профицитом в 442 млрд. рублей). ВВП в долларовом исчислении упал на 770 млрд., или в 1,6 раза, сообщает «МК».

Между тем, это не просто цифры – есть связь между эффективностью экономики, уровнем развития демократических институтов и продолжительностью пребывания правителя у руля страны. Об этом, в частности, говорится в книге исследователей Университета Утрехта «Эффект диктатора: как продолжительность правления влияет на экономическое развитие в Африке и на Ближнем Востоке» (подробности об этой работе читайте по ссылке 1, ссылке 2, ссылке 3).

Авторы, используя показатели по 58 странам, пришли к выводу: каждый дополнительный год власти авторитарного лидера снижает темпы роста ВВП в среднем на 0,13%. То есть недемократический режим на поздней стадии существования заведомо менее эффективен в экономическом плане, чем в «молодые» годы, поясняет «МК». И вот подтверждающие цифры: в 2000 году ВВП России вырос на 10%, в 2004 году – 7,2%, в 2008 году – 5,2%. В 2012 году рост был 3,7%. А в 2016-м – минус 0,2%.

От себя замечу, что экономическому росту РФ не помог даже стабильный рост цен на нефть с января 2002 года (примерно 30 долларов за баррель) по июль 2008 года, когда был зафиксирован исторический рекорд – почти 144 доллара за баррель. Правда, с учетом инфляции это было всё же меньше, чем во время нефтяного кризиса 1970х годов, но цифра впечатляет. Таким образом, «жирные» годы, когда нефть и газ били ценовые рекорды, отнюдь не гарантировали фантастического роста ВВП России, которым мог похвастать, например, Китай. «Нефтяным иллюзиям пришел конец», писала пресса всего два года назад. Не забудем и двукратное падение курса рубля вследствие санкций и почти трехкратного падения нефтяных котировок в 2014-2016 годах.

«Ельцин оставил в наследство преемнику не четкую выкристаллизовавшуюся политическую систему, а расплав, броуновское движение. У Путина был исторический шанс попробовать вылепить из этой проплазмы нечто цивилизованное и сбалансированное. Но второй президент России не стал заниматься кропотливым развитием, выстраиванием политических институтов, он поступил проще – взял и заморозил доставшийся ему расплав», - заключает «Московский комсомолец».

Но были ли указанные годы действительно «жирными» для России? Сайт нефтяной статистики и аналитики Oilstat.ru приводит ужасающие цифры: с 2002 по 2016 годы из страны на частные счета богатейших людей было выведено почти два триллиона (!!!) долларов нефтегазовых доходов. Эксперты посчитали, что к концу 2016 года активы российских физических лиц, накопленные за рубежом, составили не менее 1,7-1,9 трлн. долларов (в том числе на банковских счетах – от 900 млрд. до 1 трлн.).

Уточняется, что это не корпоративные счета нефте- или газодобывающих компаний, иначе их капитализация побила бы все рекорды и вывела бы «Роснефть» или «Газпром» на первые строчки в мировом рейтинге. Это именно частные счета, с которых деньги вряд ли вернутся в страну. «Миллиарды долларов, которые в последние десятки лет приходили в Россию, не использовались для изменения экономической модели или обеспечения необходимой диверсификации экономики, которая обеспечивала бы устойчивые источники роста независимо от уровня цен на нефть или газ», - резюмируют авторы публикации.

Официальная российская статистика подтверждает другой негативный тренд: реальные доходы граждан страны продолжают сокращаться с 2014 года. В 2017 году снижение составило 1,7% по сравнению с предыдущим годом. В 2016-м – 5,8%. В 2015-м – 3,2%. В 2014-м – 0,7% по сравнению с 2013 годом. Интересно, что доходы снижаются на фоне роста реальных зарплат – на 3,4% в годовом выражении, уточняют «Ведомости».

Еще более тревожные цифры касаются рождаемости – в 2017 году зафиксировано падение более чем на 10%. В прошлом году родилось 1,69 млн. детей, что на 203 тыс. меньше, чем в 2016 году. Как пишет РБК со ссылкой на Росстат, 2017 год оказался худшим после 2007 года, когда родилось 1,61 млн. детей. С другой стороны, в 2017 году снизилась и смертность, но падение рождаемости вызвало депопуляцию: минус 134,4 тыс. человек, тогда как в 2016 году был маленький прирост в 5,4 тыс. человек. Население России выросло с 146 млн. 804 тыс. до 146 млн. 877 тыс. человек, но исключительно из-за притока иммигрантов, преимущественно из Центральной Азии и Украины.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин отнес демографическую ситуацию в России к числу тяжелейших в мире, т.к. к резкому сокращению численности трудоспособного населения приведет то, что в его составе начинают учитываться россияне, родившиеся в самом конце 90-х, когда в стране был зафиксирован максимальный спад рождаемости. «Поколение очень маленькое, поэтому динамика негативная по численности трудоспособного населения будет сохраняться. Ситуация с точки зрения демографии одна из самых тяжелых в мире: мы будем терять ежегодно примерно 800 тыс. населения в трудоспособном возрасте из-за демографической структуры», - сказал Орешкин.

Между тем, как пишут эксперты Центра стратегических разработок в докладе «Миграционная политика: диагностика, вызовы, предложения», российский рынок труда теряет привлекательность для мигрантов, а без них восполнить сокращение трудоспособного населения страны не получится. Общая убыль трудоспособного населения до 2030 года составит от 11 млн. до 13 млн. человек. Резервов для роста внутренней миграции нет, и для привлечения иностранных трудовых кадров нужны новые меры миграционной политики: рабочие визы, российские аналоги «Грин-кард» и контракты для интеграции мигрантов, поясняет РБК.

В заключение предлагаю читателям интересные мысли российского социолога Сергея Белановского, которые он изложил на своей странице в Facebook еще в августе 2017 года. Вот список «августовских тезисов» в слегка сокращенном виде:

1. Эпоха Путина заканчивается. Это непреложный факт, не зависящий от того, сколько времени он будет занимать должность президента.

2. Критиковать Путина за то, в чем он виноват, и за то, в чем он не виноват, уже не имеет смысла.

3. Нет смысла обсуждать проблемы вчерашнего и даже сегодняшнего дня. Надо смотреть в будущее.

4. Борьба за место преемника началась уже сейчас.

5. Легитимность Путина будет падать независимо от того, какие проценты он наберет на выборах.

6. Даже если Путин сохранит свой пост до 2024 года, он все более будет превращаться в хромую утку. Его власть будет ослабевать.

7. Преемник, кем бы он ни был, не будет обладать легитимностью Путина.

8. Путину прощают и то, в чем он виноват, и то, в чем он не виноват.

9. Преемнику не простят ни того, в чем Путин виноват, ни того, в чем Путин не виноват. То же касается и самого преемника – ему не простят ничего.

10. Назревшие проблемы потребуют непопулярных решений… Пример – повышение пенсионного возраста. Инсайдерская информация: запас финансовой прочности пенсионной системы – не более трех лет.

11. Снижение легитимности лидера ослабит власть.

12. Ослабление власти активизирует конфликты на всех уровнях – федеральных элит, региональных элит, олигархов разных уровней друг с другом, населения со всеми уровнями власти. Следует указать на подавленные, но не уничтоженные идеологические и национальные конфликты.

13. Силовое подавление ВСЕХ конфликтов невозможно… Любой конфликт требует решения вопроса, кто прав, а кто виноват. Институтов для решения таких вопросов не существует. Они либо не созданы, либо уничтожены.

14. Нарастающие многовекторные и многоуровневые конфликты приведут к тому, что страна начнет расползаться…

15. Контроль над СМИ разрушится, поскольку будет утрачена ясность, какая политическая линия является правильной.

16. Внешние силы, почувствовав ослабление внутренних скреп российского государства, активизируются. Россия слишком многими воспринимается как враг или как добыча.

17. …Путинские методы придется оставить. Их время прошло. Новый правитель должен суметь применить силу и дипломатию в каких-то уникальных сочетаниях и в условиях институционального вакуума…

Радио «Свобода» уточняет, что Сергей Белановский в 90-х годах участвовал в кампании Александра Лебедя, в 2000-х работал в Фонде эффективной политики Глеба Павловского, а в начале 2010-х годов вместе с экономистом Михаилом Дмитриевым написал доклад, прогнозировавший политический кризис в России. В интервью радиостанции эксперт очень подробно обосновал свои тезисы, так или иначе подводя к тому, что Путин сам решил уходить после 2024 года, причем он желает сделать это максимально гладко и мирно.

Однако риск, по мнению Белановского, в том, что преемник Путина не будет вторым Путиным, и его легитимность может оказаться под вопросом, что, в свою очередь, приведет к падению авторитета власти, к социальным и прочим волнениям в стране. Тем более что в российском обществе уже сегодня есть высокий запрос на перемены (это, кстати, признал даже директор лояльного Кремлю Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров).

«Что такое эпоха Путина? Это эпоха, когда человек…, будучи озабочен геополитическим собиранием «русских земель», в конце концов, довел дело до войны, начал бряцать оружием на весь мир…», - сказал Сергей Белановский в интервью «Свободе». Пожалуй, на этом я завершу свой материал…

Часть 1

Часть 2

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