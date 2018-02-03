Между Леонидом Ильичом и Иосифом Виссарионовичем. Часть 2

18-летняя путинская эпоха – кладезь для политологов, социологов, экономистов, историков, антропологов и всяческих психологов. Читать их работы – одно удовольствие, все они изобилуют интересными, иногда парадоксальными выводами, содержат массу полезной информации, но их главное достоинство – максимально возможная объективность. Даже среди критиков Путина я не видел ни одной публикации, где содержалась бы на 100% негативная информация. А это позволяет не вешать ярлык «либералов» и «антипутинистов» на авторов целой массы критических статей.

Например, Московский центр Карнеги подробно расписывает феномен «Политбюро 2.0» - интереснейшее исследование, проведенное известным политтехнологом Евгением Минченко и его консалтинговым бюро. В рамках этого описания проводится сравнение олигархов при Путине и при Ельцине. «С точки зрения финансовых ресурсов все путинские олигархи мельче олигархов ельцинского призыва. С точки зрения административных, властных полномочий – несопоставимы с премьером, министром обороны или мэром Москвы», - отмечается в материале. С этим трудно не согласиться, если вспомнить, что при Ельцине олигархи («Семибанкирщина») чуть ли не ногой открывали двери в Кремле и влияли на старого президента через младшую дочь Татьяну и главу администрации Волошина, а при Путине их всех поставили «в стойло».

«Говоря о проблемах четвертого срока президента, нужно иметь в виду, что у Путина пока, кажется, нет ответов на вопросы не только об образе будущего страны, но и об образе будущего государственного аппарата и, шире, российской политики. Что опаснее для него лично: двор, разросшийся до государства, или государство, атакуемое и используемое двором в течение еще шести лет? И что опаснее для всех нас?» - задается вопросами автор. Ответов, похоже, нет не только у Путина, но и вообще ни у кого.

Большой «поклонник» российского президента, петербургский блогер Анатолий Несмиян не устает бичевать кремлевский режим, считая его виновником провальной внешней политики, особенно в Украине и Сирии, а также социально-экономического краха, который надвигается на Россию (этот пункт мы очень подробно рассмотрим в третьей части). Автор открыто называет режим «мафиозным государством», который прибрал к рукам всё, что можно было присвоить и отобрать у народа. Но Эль-Мюрид видит фундаментальную проблему режима – невозможность его «воспроизводства» ввиду отсутствия достойного преемника, а также полной закрытости режима, который явно засиделся.

«Вне зависимости от реальных результатов голосования 2018 года, он [Путин] уже конкурирует сам с собой. Родилось и выросло поколение, которому не с чем сравнивать свою жизнь, кроме как с одним бесконечным путинским кошмаром… Они знают, что при Путине они живут плохо, у них нет и никогда не будет шансов и перспектив, и это для них непреложный факт», - отмечает автор.

Помимо прочего, блогер отмечает экономическую причину скорой дестабилизации России: падение цен на нефть и санкции привели к истощению финансового потока, из которого, как известно, беззастенчиво кормится российская элита. Но если денег стало меньше, а красиво жить хочется всем «причастным», между ними неизбежно начинается борьба за доступ к благам. Всё это Эль-Мюрид называет «элитной войной», которая может привести к «элитному перевороту», а он, в свою очередь, истребит (физически или политически) значительную часть «мафиозной элиты».

«Однако если в ходе войны возникнет устойчивая оранизационная структура, представленная народными лидерами…, тогда возможен и комбинированный вариант продолжения элитной войны, который сможет привести к смене существующей в России уголовно-сословной формации», - полагает Несмиян.

В самом конце 2017 года он опубликовал целую трилогию на тему «Холодных гражданских войн» в России. Для начала блогер напомнил, что путинская власть сформировалась поверх ельцинской власти, которая расстреляла Белый дом в октябре 1993 года и фальсифицировала президентские выборы летом 1996 года. А Путин ввел «суверенную демократию» и «вытер ноги о Конституцию». «Никаких сомнений, что этот режим в случае необходимости расстреляет или сфальсифицирует что угодно или кого угодно, нет и быть не может», - пишет Эль-Мюрид в первой части.

Далее «любитель» Путина обращает внимание на «три гигантских скачка» в биографии хозяина Кремля. Сначала из чиновника районного уровня (изучал доносы в 5-м отделе Ленинградского отдела КГБ) в заместители губернатора Петербурга. Потом из мэрии Петербурга в администрацию президента РФ, и уже через год – в директоры ФСБ. Наконец, менее чем за год – из кресла директора ФСБ в кресло премьера, а потом и президента.

Анатолий Несмиян считает такие «перепрыгивания» неблагоприятными для практического опыта управления, причем это касается не только Путина, но и его ближайшего окружения. «Неудивительно, что в российском руководстве просто не оказалось никого, кто мог адекватно оценить перспективы сланцевой революции в США, и она стала неприятным сюрпризом для него через целых десять лет после того, как началась. Итог у нас перед глазами – Россия ведет газовую войну за контроль над европейским рынком с запаздыванием в годы с заведомо отстающих и проигранных позиций», - поясняет блогер во второй части и констатирует системный кризис, из которого нельзя выйти без смены модели управления.

Впрочем, даже Эль-Мюрид сохраняет оптимизм, видя у России конкурентное преимущество: «оставшаяся еще не добитой окончательно наука, образование, квалифицированная рабочая сила». Однако примерно через 10 лет и этого не будет, поэтому еще шесть лет правления Путина станут «окончательной катастрофой». «У нас есть и еще одно конкурентное преимущество — русский язык, который понимают жители окружающих нас стран, русская культура, обычные человеческие связи… У нас есть и технологические конкурентные преимущества – всё еще сохранившаяся советская инфраструктура и основанные на ней технологические стандарты… Вот его скоро может уже не остаться», - пишет автор в третьей части.

Кстати о советском наследии. В потрясающе тонком и в то же время глубоком материале на сайте Московского центра Карнеги очень подробно расписывается феномен советского человека в постсоветской России и особенностей «советскости». Автор видит ее в «глубинных установках, привычках, реакциях, моделях поведения». «Ноу-хау путинского режима в том, что он ничего не создавал заново – ни идеологии, ни речи, ни принципов. Он лишь дал этой советскости проявиться в полную силу», - говорится в тексте.

Едва ли не центральным концептом этой статьи является констатация того, что советский человек тянулся тогда и тянется сейчас к конфликтам и катастрофе. И если тогда это объяснялось закрытостью советского режима, то теперь – его крахом. Скрытая тяга советского человека 2.0 к катастрофе – это «болезненная компенсация за крах советского проекта». «Человеку советскому обещали, что крах капитализма и победа коммунизма неизбежны. Вместо этого крах постиг сам коммунизм. Катастрофа – это как бы обратная сторона обещанного коммунизма… Раз катастрофа случилось с нами, пускай она случится и со всеми остальными, иначе несправедливо. Советское мышление оперировало обезличенными категориями (массы, буржуазия, классы); нынешнее мыслит в похожих категориях неназванных «темных сил», «мирового правительства», «Запада»», - отмечает автор.

А в заключение он приходит к парадоксальному и в то же время логичному выводу: сегодняшняя российская (советская 2.0) пропаганда «разбудила» западный мир, как в свое время соревнование с социалистическим лагерем заставило западную демократию стать более гибкой и социально ориентированной. «Попытка довести мир до предела, до гипотетической катастрофы, искусственно размыть онтологическую границу между добром и злом обернулась, напротив, восстановлением этих границ. Сработал обратный эффект: реакцией на пропаганду стало возвращение к обсуждению базовых понятий свободы, принципов демократии, прав человека», - резюмирует автор.

Окончание следует

* Мнения автора, высказанные в блоге, не обязательно совпадают с позицией редакции Radio Europa Liberă