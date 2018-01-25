Больше санкций, хороших и разных!

Честно говоря, тема санкций Запада против России настолько опостылела, что пишешь о ней больше по инерции, чтобы не упускать ничего из виду. Однако поскольку в обозримом будущем это безумие не закончится, а будет лишь обостряться, я вынужден вернуться к горячей теме.

Под занавес 2017 года снова «прилетело»: президент США Дональд Трамп подписал указ о введении очередных санкций за нарушение условий Договора о сокращении ракет средней и малой дальности (РСМД) от 8 декабря 1987 года. В частности, санкции введены против российских компаний, ответственных за создание ракет, нарушающих договор. «Немецкая волна» напоминает, что США выражали недовольство созданием и размещением российских крылатых ракет наземного базирования SSC-8 (9M729 по российской классификации).

Еще в сентябре председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Эд Ройс обвинил Россию в нарушении положений Договора, что, по мнению конгрессмена, несет в себе угрозу стабильности в мире. Именно Ройс стал инициатором введения этих «тематических» санкций против Москвы.

Но еще раньше, в феврале 2017 года, американские военные обвинили Россию в том, что она в нарушение Договора РСМД тайно разместила новые крылатые ракеты SSC-8 наземного базирования. Как отмечает «Немецкая волна», этот тип оружия Москва разрабатывала и испытывала последние несколько лет вопреки возражениям Вашингтона.

По информации Радио «Свобода», новые ограничительные меры США рассматриваются в качестве механизма влияния на «экономические расчеты» правительства России. По сведениям влиятельного немецкого журнала Der Spiegel, министр обороны США Джеймс Мэттис на закрытом заседании Группы ядерного планирования НАТО потребовал от стран Альянса разработать план действий, чтобы вынудить Москву соблюдать РСМД. Документ должен быть выработан к началу саммита НАТО в июле 2018 года в Брюсселе.

А пока США и Россия обмениваются зеркальными обвинениями в духе «сам дурак». Даже тональность и лексикон почти совпадают. Вот, например, комментарий заместителя госсекретаря США Томаса Шеннона газете «Коммерсант». По его словам, для Вашингтона Договор РСМД – «краеугольный камень международной безопасности и стабильности». Шеннон утверждает, что США ничего не нарушали, а вот Россия создает новые ракеты в обход Договора 1987 года. В свою очередь, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, курирующий отношения с США, утверждает в интервью «Коммерсанту», что Россия ничего не нарушала, а вот США создают новые ракеты и еще дроны в обход Договора 1987 года.

Поскольку от дипломатов часто бывает трудно получить информацию по существу, обратимся к экспертам. Например, бывший сотрудник Пентагона, ныне сотрудник Университета Лексингтон Даниел Гурэ (румынского происхождения) утверждает, что Россия еще при Обаме поставила на боевое дежурство ракеты «Новатор» (9Т729) и уже в 2014 году получила первое предупреждение от США.

Как передает Радио «Свобода» со ссылкой на издание The Washington Free Beacon, аналитики Пентагона поняли, что «Москва сделала ставку на резкое увеличение своего ядерного арсенала за счет ядерных зарядов малой мощности» и теперь создает новые средства их доставки. В связи с этим, утверждает американо-румынский эксперт, Кремлю нужно похоронить РСМД, чтобы устранить препятствия для внедрения новых вооружений. Но Путин хочет сделать «могильщиком» Америку, и сейчас в российском публичном пространстве создается информационный фон «США уничтожили РСМД». Однако и в Вашингтоне понимают, что документ мёртв, и вопрос лишь в том, когда и на каких условиях США изменят курс.

Между тем, в ближайшие дни ожидается нечто еще более масштабное. Не позднее 1 февраля в Конгрессе США должен быть обнародован доклад Госдепа и министерства финансов о составлении «черного списка» граждан РФ и, в первую очередь, из окружения Путина, против которых в дальнейшем могут быть введены новые санкции. Строго говоря, данное событие было предопределено не вчера, а в начале августа 2017 года, когда президент Трамп подписал новый закон о введении обширного пакета санкций, где среди прочего значился и «черный список».

Как отмечает «Независимая газета», главная проблема закона о санкциях в том, как определить высокопоставленных граждан РФ, против которых могут быть введены меры. «Раздел № 241 предписывает министру финансов по согласованию с главой национальной разведки и госсекретарем давать Конгрессу регулярный открытый отчет об олигархах и полугосударственных организациях РФ, в котором должен быть определен уровень их близости к Кремлю, установлены источник их доходов и масштаб состояний», - пишет «НГ».

Как заявил газете Андерс Аслунд, один из крупнейших американских экспертов по России и один из авторов рекомендаций по пакету санкций, «озабоченность США заключается в том, что не все российские состоятельные бизнесмены должны быть подвергнуты санкциям, а только те, кто напрямую помогает Кремлю в незаконной деятельности».

Эксперт перечислил семь групп граждан, которые должны подвергнуться санкциям.

Первая группа: «большие предприниматели, которые работают с Кремлем над агрессивными действиями за рубежом».

Вторая группа: близкий круг Путина, идентифицированный Борисом Немцовым и Владимиром Миловым в их многочисленных отчетах.

Третья группа: их дети, которые получили внушительное богатство и высокие руководящие посты.

Четвертая группа: личные друзья Путина, которые, судя по «панамскому досье» или «Форбс», держат его значительное богатство в своих руках.

Пятая группа: крупные бизнесмены, «которые хорошо заработали от прямого бизнеса с Кремлем, которые владеют компаниями совместно с приближенными Путина, или те бизнесмены, которые служат ширмой для кремлевских лидеров».

Шестая группа: руководители государственных предприятий, которые, по мнению США, получили свои посты благодаря близким отношениям с Путиным и пользуются ими в собственных интересах.

Седьмая группа: компании, которые принадлежат этим людям.

«Закон не делает акцент на детях элиты, живущей за рубежом, – уточнил «НГ» Аслунд. – Мы предложили (обложить санкциями) таких детей, которые стали высокопоставленными руководителями и получили огромное богатство». В самих рекомендациях, данных экспертной группой, говорится, что крупнейшие российские чиновники, как правило, передают состояние своим детям.

Наш старый знакомый, петербургский блогер Анатолий Несмиян, неустанно критикующий путинский режим за провал внешней политики и развал экономики России, считает, что «черный список» - это целый процесс, причем довольно долгий. Автор уверен, что в феврале никакого «перелома» не произойдет, но «удавка вокруг российской элиты начнет затягиваться всё сильнее». «Задача Штатов – вынудить российскую элиту сделать всё, чтобы вообще не попасть в эти жернова. В этом и заключается суть бесструктурного и персонализированного управления – чтобы из двух страхов: репрессий из США или репрессий от путинского режима российская элита сочла американский страх более страшным», - пишет Эль-Мюрид. «Путинский режим вышел из-под контроля, хотя к национальным интересам это не имеет никакого отношения – он просто решил работать на себя. Чем вызывает искреннее недоумение своих хозяев», - добавил он.

А я, пожалуй, добавлю только одно: в Москве еще долго будут омывать слезами портрет Барака Обамы, которого высмеивали, считая слабохарактерным посмешищем. Путин с трудом скрывал презрение к 44-му президенту США, выказывая недовольство начатой в 2014 году конфронтацией и одновременно дразня американцев. Но вот пришел 45-й президент, почему-то воспринятый Москвой как «свой человек». Не вдаваясь в оценку личности нового хозяина Белого дома, я лишь напомню, что американская политическая система не приемлет ручного управления, как в России. 200-летняя система сдержек и противовесов еще не давала сбоев. И эта система сегодня встала во всю свою мощь против России. Это надолго, очень надолго.

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