«Принципиальный реализм»: США меняют Стратегию национальной безопасности

18 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп подписал новую Стратегию национальной безопасности. Документ устанавливает «позитивное стратегическое направление для Соединенных Штатов, которое восстановит преимущества Америки в мире и усилит мощь страны», говорится в заявлении Белого дома по этому случаю. В комментарии к новой Стратегии (ее полный текст доступен по ссылке) указываются четыре «столпа», или «жизненно важных национальных интереса»:

1. Защита родины, американского народа и американского образа жизни

2. Обеспечение американского процветания

3. Сохранение мира при помощи силы

4. Продвижение американского влияния.

В первом же абзаце, где начинает раскрываться содержание «Новой стратегии национальной безопасности для новой эры», авторы упоминают Китай и Россию как «ревизионистские державы», которые используют технологии, пропаганду и принуждение с целью переформатировать мир против интересов и ценностей США. Характерно, что Россия названа противником США, т.к. пытается изменить статус-кво в Украине и Грузии, а Китай делает то же самое в Юго-Восточной Азии.

В тексте также говорится об угрозе со стороны «региональных диктаторов», которые распространяют террор, угрожают своим соседям и создают оружие массового поражения. Конечно, есть и указание на джихадистов, сеющих ненависть и насилие «во имя злобной идеологии».

Важный пункт для специалистов по международным отношениям: в Стратегии говорится, что она подчеркивает и продвигает президентскую концепцию «принципиального реализма», и тому есть две причины. «Это реализм, потому что он признает центральную роль силы в международной политике; утверждает, что сильные и суверенные государства – самая большая надежда на мир во всем мире; и чётко определяет наши национальные интересы, - говорится в комментарии на сайте Белого дома. – Это принципиальный (реализм), потому что основывается на продвижении американских принципов, распространяет мир и процветание на всей планете».

Как пишет «Коммерсант», Трамп делает особый упор на ядерный арсенал США как на «основу американской стратегии по сохранению мира и стабильности». Между тем, еще Барак Обама начал программу ядерного вооружения, которая потребует 1,2 триллиона долларов в течение 30 лет (800 млрд. на содержание и 400 млрд. на модернизацию).

«В истории США еще не было президента, который настолько бы не был в состоянии проводить в жизнь ту политику, которую он себе наметил, - сказал «Ъ» американский профессор Сэм Потоликкио. – В США накоплен огромный опыт мирного сосуществования с недружественными ядерными державами, мнение о необходимости этого сосуществования укоренено во внешнеполитическом и военном сообществе США». По мнению эксперта, военные не дают Трампу начать силовую акцию против КНДР, и во всех остальных случаях они будут поступать так же.

Тот же «Коммерсант» в лице политического обозревателя Михаила Коростикова полагает, что новой Стратегией США обозначают свой отказ от глобального лидерства – во всяком случае, в том виде, который предлагался Обамой. Отличие стратегии Трампа от варианты Обамы в том, что «США более не будут пытаться насаждать другим странам свою идеологию и образ жизни, но будут выстраивать внешнюю политику, исходя из собственных прагматичных интересов». «Предыдущие президенты США называли протекционизм и изоляционизм «путем страха», которого необходимо избегать. Дональд Трамп считает этот путь единственным, который может «восстановить уважение к США за рубежом и уверенность американцев в себе», - пишет «Ъ».

Интересную интерпретацию документа предлагает французский политолог Тьерри Мейсан, последовательный противник леволиберальных интервенционистов и неоконсерваторов (к слову, Трамп тоже противостоит им). Для начала автор отмечает, что Трамп осудил политику смены режимов и «демократических революций», начатую «троцкистами» (обобщенное название левых радикальных глобалистов из Демократической партии и неоконсерваторов-интервенционистов из Республиканской партии) еще при Рейгане. Трамп, по мнению Мейсана, «доказал свою приверженность realpolitik Генри Киссинджера, основанной на «суверенных нациях».

Далее эксперт анализирует четыре «столпа» новой стратегии США. Во-первых, защита американского народа предполагает восстановление границ (любых), которые глобалисты постоянно разрушали. Во-вторых, под процветанием и военной мощью США Трамп подразумевает расцвет экономики свободного обмена (то есть классического капитализма), а не финансовых манипуляций.

В-третьих, США констатируют, что больше не являются единственной сверхдержавой (буквально в каждом абзаце документа упоминаются или Россия, или Китай, или оба сразу), но остаются доминирующей силой. Поэтому нужно поддерживать военное превосходство в соответствии с латинской максимой «Si vis pacem, para bellum». Наконец, в-четвертых, в документе говорится о конце глобализации и американского образа жизни, однако США, по словам Тьерри Мейсана, не будут никому навязывать свой образ жизни. С другой стороны, Трамп «не допустит ни малейшего ущемления суверенитета в нарушение принципов, установленных Конституцией». При этом хозяин Белого дома, продолжает французский эксперт, умалчивает о том, что американское право применяется за пределами США, нарушая конституционные принципы других стран.

К риторике против России мы как-то привыкли, а нападки на Китай для европейской аудитории известны не так хорошо. По мнению американского китаиста Мэтью Берроуза, Трамп имеет личные счеты к Поднебесной, плюс находится под влиянием «ястребов». «Они хотят наказать Китай, в основном, используя протекционистские меры, так как не верят, что ВТО и другие международные организации предпримут какие-либо действия против Китая», - сказал эксперт «Газете».

Ведущий научный сотрудник ИМЭМО Сергей Ознобищев считает, что позиционирование России наравне с Китаем, даже в негативном ключе, свидетельствует об уважении к Москве. По мнению эксперта, Трамп, находясь под давлением «родных» республиканцев, вынужден им подыгрывать, озвучивая критику в адрес России.

«Стратегию нацбезопасности Трампа пронизывают идеи экономического национализма, – сказал «Московскому комсомольцу» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. – Президент [Трамп] по существу приравнял экономическую безопасность Соединенных Штатов к национальной безопасности. Это определенного рода новация в американских документах подобного рода. При этом нельзя сказать, что он является изданием «холодная война-2», составители стратегии постарались этого избежать».

«Беглое прочтение [стратегии], особенно тех частей, в которых так или иначе упоминается наша страна [Россия], в целом [показывает то, что] налицо имперский характер документа, налицо нежелание отказываться от однополярного мира, причем настойчивое нежелание, неприятие многополярного мира», - в свою очередь, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Но он отметил и «позитивные моменты» касательно сотрудничества США и России.

«В частности, это готовность к сотрудничеству с Россией в тех областях, которые соответствуют интересам американцев. Это абсолютно корреспондируется с нашим подходом, который озвучивал президент [России Владимир Путин], потому что Москва также ищет сотрудничества с США там, где это выгодно нам, и настолько, насколько готовы идти наши американские коллеги», - цитирует Пескова «Газета». Видимо, он имел в виду помощь, которую ЦРУ оказало России в предотвращении теракта в Петербурге, за что Путин поблагодарил Трампа по телефону.

Проще всего было бы подытожить публикацию словами «Мир меняется» или «Открывается новая эпоха», но это будет слишком банально. Во-первых, мир начал меняться еще лет 30 назад, а может, и раньше. Во-вторых, эпохи так быстро не «закрываются», и не всякое изменение в международной политике можно считать новой эпохой. Другое дело, что в западном мире в целом и в США в частности обозначились крайне любопытные и не до конца понятные тенденции. Шок от избрания Трампа и «Брексита», от правительственного кризиса в Германии и отдаления Турции от союзников по НАТО показывает, что мы на старте чего-то сложного и, возможно, небезопасного. Но если мы, простые смертные, не может этого предотвратить, нужно хотя бы оставаться информированными!

* Мнения автора, высказанные в блоге, не обязательно совпадают с позицией редакции Radio Europa Liberă