Трамп год спустя: скандалы, интриги, экономический бум

Известный российский политолог Фёдор Лукьянов пишет о парадоксе восприятия Трампа: для СМИ он вечный источник скандалов, а для простых граждан – вполне себе нормальный президент. Во-первых, избирателям импонирует исполнение им предвыборных обещаний, даже в скандальных вопросах вроде «грязных» мигрантов. Во-вторых, у демократов нет достойного кандидата на 2020 год, и кресло под Трампом затрясется лишь в случае, если республиканцы потерпят сокрушительное поражение на выборах в Конгресс в ноябре нынешнего года.

А самый весомый аргумент, по словам Лукьянова, - экономический бум в США. «Растут доходы корпораций и продажи. Индекс доверия потребителей (готовность тратить деньги) достиг наивысшего значения за 17 лет. Безработица, напротив, на самом низком уровне с 2000 года (4,1%). Увеличиваются, хоть и незначительно, зарплаты и сбережения. Тренд, видимо, сохранится в 2018 году. Заслуга это Трампа или нет – значения не имеет, все лавры он присвоит себе. А более убедительного козыря, чем состояние кошелька избирателя, не существует», - пишет политолог на сайте «Коммерсанта».

Между тем, крупнейшим на данный момент экономическим достижением новой администрации США считается самая масштабная с 1980х годов налоговая реформа. Как пишет «Форбс», предполагается общее снижение налоговой нагрузки для компаний любого уровня. «Ее проведение должно побудить местные корпорации нарастить инвестиции, а транснациональных американских гигантов – увеличить вложения в существующий бизнес на территории США, в том числе путем репатриации прибыли или какой-то ее части», - поясняет издание.

В частности, для повышения конкурентоспособности крупных компаний снижается налог на прибыль – с 35% до 21%. С 35% до 8% снижается налог на репатриацию прибыли из оффшоров (и не только) для безналичных расчетов и до 15,5% для наличных средств. Что касается физических лиц, «потолок» их налогообложения составит 39,6%, но будет повышена минимальная планка облагаемой суммы – с 418 тыс. до 500 тыс. долларов в год для одиноких лиц и до 1 млн. долларов вместо 470 тыс. для супружеских пар.

Считается, что реформа Трампа, помимо прочего, подстегнет рост экономики через расширение платежеспособного спроса и увеличение инвестиций, повысит спрос на доллар и усилит давление на другие валюты за счет массовой репатриации оффшорных прибылей. Как отмечает РБК, один из важных пунктов реформы – отмена введенного при Обаме штрафа за отказ от приобретения медицинской страховки. К слову, это одна из основ системы Obamacare, которую Трамп нещадно критиковал в ходе предвыборной кампании и которую попытался отменить, став президентом, но пока не смог добиться успеха.

Эксперты считают, что в самом большом выигрыше от реформы окажутся компании в сфере недвижимости, розничной торговли, транспорта, нефтегазовой отрасли, страхования, фармацевтики, машиностроения и, не в последнюю очередь, IT. И надо сказать, эта отрасль, бурно развивающаяся последние десятилетия, уже ответила Трампу взаимностью. На днях стало известно, что гигант Apple, крупнейший налогоплательщик США, заявил о намерении вернуть в страну 245 млрд. долларов с зарубежных счетов. Кроме того, «Яблоко» намерено создать 20 тыс. рабочих мест, а всего сумма инвестиций в национальную экономику за следующие пять лет должна составить 350 млрд. долларов, сообщает «Медуза».

Дональд Трамп восторженно написал в «Твиттере»: «Я обещал, что моя политика позволит таким компаниям, как Apple, вернуть огромные суммы денег в Соединенные Штаты. Здорово наблюдать, как Apple делает это в результате сокращения налогов. Огромная победа для американских рабочих и США!». Что ж, не отнимешь у него умения констатировать собственные успехи и делиться этой радостью со всеми. И ведь есть чем хвастаться, никто не поспорит!

Однако не всё так благополучно на вашингтонском небосклоне. Одной из тяжелых проблем 45-го президента продолжает оставаться его зыбкое окружение. Скоротечная отставка Майкла Флинна с поста советника по национальной безопасности менее чем через месяц после назначения открыла ящик Пандоры – до конца августа Трамп потерял еще более десятка соратников. Но проблема Флинна остается самой острой, потому что тесно связана с любимой темой противников Трампа – русским следом.

Весь 2017 год в американской прессе и политических кругах активно обсуждался скандал с Майклом Флинном, который преднамеренно скрыл от ФБР, а ранее – от вице-президента Майка Пенса тот факт, что в конце 2016 года он провел негласные беседы с тогдашним российским послом в США Сергеем Кисляком. Речь шла о том, что команда избранного президента Трампа просила Москву не отвечать на указ Обамы о высылке российских дипломатов и конфискации дипломатической собственности РФ. В начале декабря 2017 года Майкл Флинн через своих адвокатов заявил прессе, что готов подтвердить: Трамп лично просил его выйти на контакт с Москвой. Помимо прочего, бывший советник подтвердил, что лгал ФБР, сказав следователям, будто не просил Кисляка повременить с ответными мерами. А еще стало известно, что во время предвыборной кампании Флинн, будучи тогда советником в избирательном штабе Трампа, обсуждал с российским послом возможность отмены санкций против Москвы. Как утверждают наблюдатели, это может грозить Флинну уголовным делом за государственную измену, а Трампу – импичментом.

Обозреватель агентства «Росбалт» Иван Преображенский ставит главный вопрос сегодняшней внутренней политики США – чего боится Дональд Трамп? Сенатор-демократ из штата Вирджиния Марк Уорнер, занимающий пост заместителя главы специального комитета по разведке, считает, что глава Белого дома «одержим расследованием [которое ведет ФБР] и всё время заявляет, что там не о чем говорить». «Но каждую неделю мы видим что-то новое, появляются очередные подтверждения продолжения попыток наладить контакт с русскими и каких-то реакций со стороны кампании Трампа и его людей», - сказал сенатор.

Политолог-американист Арег Галстян, анализируя эти скандалы, отмечает, что уход Флинна, а затем старшего советника Белого дома Стивена Бэннона привел к усилению группировки министра обороны Джеймса Мэттиса. Туда входит новый советник по национальной безопасности Герберт Макмастер и новый глава аппарата Белого дома (после ухода Райнса Прибуса) Джон Келли. Именно силовики добились удаления Бэннона и сейчас подбираются к последнему «своему человеку» Трампа – его зятю Джареду Кушнеру.

Галстян напоминает, что Кушнер тоже проходит по «русскому досье», а некоторые источники называют зятя президента главным связующим звеном между Белым домом и Кремлем. «Логично предположить, что для военно-разведывательного лобби и сам Трамп является нежелательной фигурой. Он по-прежнему находится в эпицентре всех громких скандалов, зарабатывая беспрецедентные антирейтинги, которые автоматически транслируются на всю Республиканскую партию», - пишет эксперт на сайте «Газеты».

Тот же автор в другой публикации поясняет, что для американского истеблишмента команда Трампа и он сам – «чужеродные элементы». Сопротивление пресловутой Системы и привело к отставке Флинна и Бэннона, а для нейтрализации самого Трампа американский Конгресс пошел на неслыханный шаг, связав президента по рукам и ногам новым пакетом санкций против России. «Законодательная система, почувствовав угрозу со стороны исполнительных органов, преодолела партийные разногласия, взяв под свой контроль ряд важнейших внутри- и внешнеполитических направлений. Именно двухпартийный консенсус в Конгрессе позволил принять беспрецедентный закон, запрещающий президенту в одностороннем порядке отменять санкции против России», - поясняет Арег Галстян.

Очевидно, что с точки зрения сурового американского правосудия Трамп очень уязвим. Но он прекрасно понимает, что «русское досье» - лишь предлог, пусть и идеальный, для нападок на него со стороны ненавистного истеблишмента. А значит, за защитой он может и должен обратиться к американскому народу. И надо сказать, что в этом деле он старается вовсю. Проще говоря, он отчаянно работает на получение конкретных результатов (налоговая реформа тому доказательство), чтобы повышение рейтинга демотивировало его противников. Сработает это или нет, покажет предстоящий год. А пока замечу, что во внешней политике Белый дом начинает работать системно.

Продолжение следует

* Мнения автора, высказанные в блоге, не обязательно совпадают с позицией редакции Radio Europa Liberă