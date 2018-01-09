Итоги 2017 года. Черные тучи над Белым дворцом. Часть 2

Турецкое телевидение рассказывает, что Эрдоган поощряет и финансирует создание военизированных организаций с целью поддержки себя любимого, а также пытается собрать весь свой электорат в военизированные структуры. На фоне коррупционных скандалов у президента Турции «не остается иного выбора, кроме как создать свой собственный режим, уничтожив для этого созданную в 1923 году республику», сообщает «Регнум».

Как известно, на сегодняшний день злейшим врагом турецкого президента остается опальный богослов и, к слову, некогда духовный наставник Эрдогана – Фетулла Гюлен. Разветвленная сеть его сторонников называется «Хизмет», но с подачи Эрдогана ее стали называть «террористической организацией» (FETO). «Именно «Хизмет» в свое время помог Эрдогану укрепить власть в извечном противостоянии с националистами и армией, и это прошлое, которое сегодня президент Турции хотел бы забыть. Или, по крайней мере, чтобы о нем забыли другие», - напоминает РИА Новости.

Анализируя возможную причастность Гюлена к перевороту в июле 2016 года, цитируемое издание отмечает: когда военные взяли под контроль телеканал TRT, а ведущая с суфлера зачитывала написанный не ею текст, в нем ни разу не прозвучало знаменитое «иншалла» («даст бог»), в чем легко было бы угадать стиль сторонников исламских порядков. «Зато были постоянные отсылки к речам Ататюрка, столь свойственные людям военным. Бывший имам Гюлен никак не проявил себя ни до, ни во время, ни после попытки военного переворота», - говорится в материале. Но именно Гюлена Эрдоган назвал организатором путча, в котором армия послужила лишь инструментом.

Однако перейдем к внешнеполитическим вопросам, в которых у Турции тоже далеко не всё благополучно. Одним из важнейших вопросов последнего времени был контракт о закупке Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. И вот 29 декабря стало известно о подписании соглашения о поставке четырех дивизионов ЗРК сумму в 2,5 млрд. долларов. Как сообщил глава компании ВПК «Ростех» Сергей Чемезов, первые поставки намечены на март 2020 года. Агентство «Рейтер» уточняет, что 45% суммы будут выплачены Турцией в качестве аванса, а остальные 55% покроются за счет кредита, который даст Россия.

Не секрет, что эта сделка изначально вызывала неодобрение США, которым не нравится, что их союзник по НАТО позволяет себе внедрять систему ПВО, не интегрированную с системой Альянса. Кроме того, в Вашингтоне недовольны тесными отношениями Турции с Россией и Ираном в сирийском вопросе. Так, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в одном из аналитических центров Вашингтона, предупредил Турцию по поводу сближения с Ираном и Россией. В своем выступлении он призвал Анкару отдать приоритет совместной обороне с союзниками по НАТО. «Мы хотим, чтобы Турция, как наш союзник по НАТО, отдала предпочтение совместной с союзниками по НАТО обороне. Иран и Россия не могут предложить турецкому народу экономические и политические выгоды, предоставляемые членством в содружестве западных стран», - цитирует госсекретаря «Регнум» со ссылкой на «Голос Америки».

А советник президента Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер обвинил Турцию, наряду с Катаром, в финансировании экстремистской идеологии. «Мы видим огромную вовлеченность Турции… повсюду – от Западной Африки до Юго-Восточной Азии, – уточнил Макмастер. – Балканы являются сегодня регионом, вызывающим серьезную озабоченность».

Макмастер заявил, что непрекращающиеся противоречия между Анкарой и Западом во многом обусловлены укреплением политических позиций Партии справедливости и развития. «Регнум» отмечает, что советник по национальной безопасности президента США сделал свое заявление всего через несколько часов после того, как в Анкаре прошли переговоры между Эрдоганом и Путиным. «Цель Эрдогана состоит в том, чтобы избавиться от гегемонии США, а этого невозможно добиться, находясь в НАТО. Президент Турции насмехается над США, провоцирует, бросает вызов, но что самое худшее – это подрыв региональной стратегии США», - полагает цитируемое издание.

Не менее сложные отношения остаются между Анкарой и Берлином. Помимо прочего, они отражаются на оборонной промышленности Турции. Как пишет «Регнум» со ссылкой на газету Cumhuriyet, Берлин не предоставляет запасные части для танков, поврежденных во время операции «Щит Евфрата», и создает проблемы с продажей станков нового поколения CNC, используемых Турцией для трехмерной обработки твердых металлов. Выяснилось, что Германия, намеренно усложняющая попытки многих турецких компаний купить станки, не продает их одним фирмам, а в отношении других проводит длительные проверки. Берлин заявляет, что продажа будет осуществлена лишь после получения гарантии, что станки «не будут применяться в оборонной промышленности», уточняет цитируемый источник.

И на «десерт» немного конспирологии. Лояльные Эрдогану журналисты открыто выражают недовольство членством Турции в НАТО, которое не имеет «ничего общего с идеями Мустафы Кемаля Ататюрка». Эрдоган, подавив практически всю оппозицию внутри страны, принялся искать врагов за ее пределами, и одним из лучших вариантов является НАТО, предполагает немецкое издание «Международная политика и общество».

«Что действительно удивляет в происходящем, так это реакция, или точнее отсутствие реакции НАТО на тенденции развития в Турции. Альянс мог бы разрядить ситуацию и попытаться вернуть Турцию на верный… Но пока что каких-либо признаков публичных дипломатических усилий или же ощутимой и прямой поддержки турецких военных в осуществлении процессов восстановления и трансформации после попытки переворота нет. Неясно также, почему руководство НАТО, проявляя стратегическую близорукость, мирится с усилиями Кремля вызвать структурный кризис внутри альянса, подталкивая Турцию к изменению ее традиционной геостратегической ориентации на НАТО», - заключает издание.

Итак, на данный момент мы имеем целый ряд внутренних и внешних проблем, усложняющих позиции Турции в регионе и мире. Во-первых, это масштабные репрессии в отношении военных, оппозиционных политиков, судей, адвокатов, журналистов, ученых, педагогов – всех, кого режим Эрдогана подозревает в связях с организацией Гюлена. Проблема избирательного правосудия и почти тотального контроля над СМИ делает шансы на европейскую интеграцию Турции призрачными, тем более что в ЕС и Совете Европы не скрывают обеспокоенности. Во-вторых, это раскол общества после конституционного референдума, давшего Эрдогану практически неограниченные полномочия и делающие его султаном.

В-третьих, отдаление Турции от США из-за поддержки последними сирийских курдов, а также по причине чрезмерного «увлечения» Анкары отношениями с Москвой и Тегераном в сирийском вопросе. В-четвертых, сделка с Россией по С-400. В-пятых, отдаление Турции от Германии из-за признания Берлином Геноцида армян и критики в адрес Анкары, нарушающей права собственных граждан. Сюда же мы отнесем препятствия, чинимые Германией в обеспечении Турции вооружениями и комплектующими и ответный запрет Турции на использование Германией авиабазы «Инджирлик». Сюда же мы отнесем запрет Австрии на поставки оружия Турции.

Мало? А ведь это далеко не полный список проблем. Рискну предположить, что излюбленная манера турецкой дипломатии лавировать между различными центрами силы и сидеть сразу на трех стульях начинает давать сбои. Стулья-то старые, ломаются. Их пора менять – вот и меняется на глазах Ближний Восток. Старые лекала вскоре перестанут помогать – и рецепты 30-50-100-летней давности придется выбросить. Не всё коту Масленица.

Часть 1

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