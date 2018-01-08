Итоги 2017 года. Черные тучи над Белым дворцом. Часть 1

2018 год всё увереннее вступает в свои права и даже успел породить ряд интересных международных событий, в первую очередь, в Иране. Однако я считаю, что вначале необходимо завершить подведение итогов прошедшего года, который подарил нам такое количество интересных задач или обновил (усложнил) ранее появившиеся, что их рассмотрение закончится нескоро. Я решил начать с анализа политического года в Турции, которая в минувшем году пошла по пути серьезных внутренних преобразований и немалых внешних рисков.

Самым главным событием в 2017 году, по единодушному мнению экспертов, стал референдум об изменениях в Конституцию. Прошедший 16 апреля плебисцит расколол страну: реформа, задуманная Эрдоганом с целью резкого усиления президентской власти, была одобрена всего 52% голосов. Этого достаточно для узаконивания задуманного, но о широком общественном консенсусе говорить не приходится. Характерно, что жители крупнейших городов и вестернизированных регионов побережья Эгейского моря выступили против реформы.

Если вкратце, то поправки в Основной закон дают Эрдогану право игнорировать парламент и при случае разгонять его, полностью контролировать правительство, вводить чрезвычайное положение, издавать указы, приравненные к законам и т.д. Плюс упраздняется пост премьера и вводится пост вице-президента. Изменения вступят в силу в 2019 году, благодаря чему Эрдоган сможет «обнулить» первый президентский срок и баллотироваться еще два раза, то есть теоретически он будет править до 2029 года.

Между тем, из Турции поступают ужасающие данные о количестве репрессированных граждан вследствие провалившегося переворота. Минюст сообщает: на 1 ноября 2017 года за решеткой находятся более 230 тысяч человек. Для сравнения: 31 декабря 2002 года, когда ПСР только пришла к власти, в тюрьмах содержалось почти 60 тыс. То есть почти четырехкратный рост. В конце 2002 года в Турции было чуть более 2 тыс. женщин-заключенных, а к 1 ноября 2017 года их число превысило 10 тыс. Как пишет «Регнум», продолжается разгром турецкой армии. Новая акция была инициирована Главной прокуратурой Стамбула. В рамках ее задержано и арестовано 360 человек, 333 из которых являются военнослужащими, семь из них офицеры, а 13 — летчики в отставке.

Помимо зачистки армии, судов, прессы и даже образовательных учреждений, турецкий президент прошелся катком даже по собственной Партии справедливости и развития. Для начала он восстановил свое председательство – это как раз первая привилегия, которую дала ему реформа Конституции. Ведь ранее президент Турции не мог быть членом партии. После этого Эрдоган принялся убирать из партии мэров городов, которые «провинились» тем, что их жители большинством голосов отклонили проект реформы.

Например, в отставку были отправлены мэры Анкары, Стамбула и многих других городов. Один из них, мэр Балыкесира, уходил со слезами на глазах и сказал, что вынужден уйти, хотя успешен, не связан с движением Гюлена и не замешан в коррупции. Он уходит, потому что боится за свою семью, в адрес которой поступают угрозы. В отличие от других мэров, сохранивших членство в ПСР, он покинул партию, обвинив ее в «потере связи с народом», пишет Московский центр Карнеги. Ранее, напоминает автор публикации, Эрдоган «зачистил» ближайших соратников: бывшего президента Абдуллу Гюля, экс-министра иностранных дел и премьер-министра Ахмета Давутоглу и бывшего вице-премьера, одного из основателей Партии справедливости и развития Бюлента Арынча.

Турецкая оппозиция и западная пресса назвали новую политическую систему «избираемой диктатурой». А страны ЕС, такие как Германия, Франция и Австрия, стали открыто выражать сомнения в европейских перспективах Турции. Как пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, «Эрдоган облегчил сомнения тех, кто до сих пор еще медлил с ответом на вопрос, когда Турция скатится в диктатуру» (цитата по «Регнуму»).

«Перед нами предстала Турция, …с которой НАТО воздерживается от обмена стратегической информацией, которую правозащитные организации и ООН провозгласили самой опасной в мире страной с точки зрения свободы прессы. Эрдоган обвиняется в поддержке террористических группировок из стран Ближнего Востока, Нигерии и других стран. Вслед за Европейским Союзом в Совете Европы… было официально признано падение судебной системы Турции до 2-й лиги. Парламентская Ассамблея Совета Европы спустя 13 лет снова возобновила процесс мониторинга ситуации в Турции», - пишет на сайте «Регнума» турецкий политолог Ариф Асалыоглу.

Конституционная реформа усугубила негативный образ Турции, возникший после репрессий, которые были вызваны провалом сомнительного переворота в июле 2016 года. Но к нему прибавился еще один, не менее острый скандал вокруг Резы Зарраба, турецко-иранского бизнесмена, подозреваемого американской Фемидой в осуществлении незаконных финансовых схем в обход санкций США против Ирана в 2010-2015 годах. Еще один эпизод, бросивший тень на имидж Турции как члена НАТО, - контракт на закупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Да еще Сирия, дипломатический кризис вокруг Катара, новый виток напряженности вокруг Ирана и решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Вот и турецкий политолог Энгин Озер считает, что «2018 год будет для Ближнего Востока годом войны».

Между тем, Зарраб начал сотрудничать с американским следствием, назвав имена нынешних и бывших представителей высшего руководства Турции, в том числе из окружения президента Эрдогана и его самого. Например, Зарраб сообщил, что дал взятку в 50 млн. долларов бывшему министру экономики Турции Заферу Чаглаяну, а Эрдоган «дал свое согласие» на сделку. Суть незаконной сделки состояла в обмене иранской нефти, чьи поставки на мировой рынок были заморожены санкциями, на золото.

Как пишет «Регнум», арестованный бизнесмен назвал суду присяжных имена замешанных лиц, а именно: сам президент Эрдоган, его сын Билал, бывший министр по делам ЕС Эгемен Багыш и тот же Чаглаян. Кроме того, в деле упомянуты Halkbank и Aktifbank. В прессе не исключают, что, если участие названных лиц и организаций в незаконных схемах будет доказано, американцы могут применить санкции, а отдельные чиновники не смогут покинуть Турцию без риска быть арестованными.

Естественно, реакция Анкары была предельно жесткой. «Мы не нарушили санкции. Какой бы приговор суд ни вынес, мы поступали правильно. Мы никогда не брали на себя обязательства перед США (относительно энергетических связей с Ираном). Мир не сошёлся клином на Соединённых Штатах. Иран является нашим партнёром в сфере энергетики и торговли», - цитирует Эрдоган «МК-Турция».

А лидер оппозиционных кемалистов – Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу призвал руководство Турции «уйти в отставку». «До сегодняшнего дня Зарраб находился в государственном протоколе. Они называли его бизнесменом и филантропом. Теперь он стал их врагом. Почему? Потому что он начал давать показания», - сказал политик.

Что имеет в виду Кылычдароглу? То, что Зарраб до начала признательных показаний считался в Турции героем, «из обоймы» Эрдогана, но потом резко стал врагом. Где-то мы уже видели это, скажет внимательный читатель, имея в виду эпопею вокруг Гюлена, и будет прав. Кстати, лояльная Эрдогану пресса действительно назвала Зарраба «агентом Гюлена». Но об опальном богослове мы поговорим потом.

Пока процитируем близкую к власти англоязычную газету Star, которая отмечает, что Зарраб знает слишком много секретов, которые не должны стать достоянием общественности. «Безусловно, судебный процесс над Заррабом является жизненно важным для Эрдогана и его близкого окружения. В ближайшем будущем он может стать причиной для коренных изменений на турецкой политической арене», - констатирует издание (цитата по «Регнуму»).

Между тем, главным (анти)героем истории на днях стал заместитель гендиректора турецкого банка Halkbank Мехмет Хакан Атилла – он признан виновным в попытке помочь Ирану обойти санкции США, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters. «У иностранных банков и их работников есть выбор: вы можете сознательно помогать Ирану и другим странам под санкциями уклоняться от законов США, либо вы можете быть частью международного банковского сообщества, которое ведет транзакции в долларах США. И то, и другое делать не получится», - заявил и.о. федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка Джун Ким.

Атилла был арестован в марте 2017 года по обвинению в сговоре с тем же Заррабом. Следствие полагает, что они планировали осуществить многомиллионные транзакции в пользу Ирана в нарушение санкций. Зарраб признался, что заплатил взятку Чаглаяну, а Эрдоган знал о сговоре.

Надо сказать, что реакция Турции была просто фантастической по масштабу: Эрдоган заявил, что двусторонние правовые соглашения с Соединенными Штатами теряют силу, пишет «Коммерсант». «Пусть Соединенные Штаты простят нас, но законы в наших двусторонних отношениях и двусторонние соглашения между нами теряют свою силу. Я с сожалением говорю это, но впредь будет так», - заявил президент, не уточнив, о каких соглашениях идет речь. И это далеко не единственный раздражитель в отношениях Турции и США.

Продолжение следует…

* Мнения автора, высказанные в блоге, не обязательно совпадают с позицией редакции Radio Europa Liberă