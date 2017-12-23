Итоги 2017 года. «Брексит» становится неизбежным. Часть 2

На днях специальный представитель Европейской комиссии по переговорам с Великобританией о «Брексите» Мишель Барнье заявил, что торговое соглашение Лондона с оставшимися 27 странами ЕС будет таким же, как и у Канады, Японии и Южной Кореи. Это стало холодным душем для Терезы Мэй, которая днем ранее изъявила желание добиться некоего «особого» соглашения с ЕС, которое было бы «значительно более амбициозным, чем соглашение ЕС с Канадой».

Как пишет лондонская газета The Independent, Британии не следует рассчитывать на такой договор, какой имеет Швейцария с ЕС, поскольку Соединенное Королевство, в отличие от альпийской конфедерации, само отказалось от свободного передвижения граждан. Напомню в связи с этим, что Швейцария присоединилась к Шенгенскому соглашению в декабре 2008 года.

Кроме того, не будет и такого договора, как с Норвегией или Исландией, поскольку Британия отказалась подчиняться Европейскому суду (не путать с Европейским судом по правам человека). Короче говоря, в Брюсселе четко дали понять, что если Британия не хочет присоединяться к каким-либо отраслевым соглашениям ЕС, как это сделали третьи страны, не входящие в Союз, то ей нечего и рассчитывать на какое-то «особое» к себе отношение.

На сайте «ИноСМИ» опубликован материал, в котором эксперты не считают возможным автоматическое продление соглашений с учетом того, что Великобритания формально больше не будет являться членом ЕС. В частности, третьи страны уже выступили против планов по распределению импортных квот между Великобританией и ЕС. Сомнения юридического характера существуют и с британской стороны, т.к. законопроект о выходе из ЕС, который находится на рассмотрении национального парламента, отменит действие Акта о Европейских Сообществах 1972 года.

Между тем, эксперты Организации экономического сотрудничества и развития утверждают, что, если Великобритания передумает выходить из Евросоюза, это принесет ей значительные экономические дивиденды, увеличив рост ВВП. Как пишет «Независимая газета» со ссылкой на документ, Британия потеряет 1,5% ВВП, если покинет ЕС в 2019 году без предварительной сделки. «Внезапный разрыв отношений ЕС и Британии… негативно скажется на финансовых рынках, приведет к обвалу фунта и к переоценке суверенного рейтинга страны в сторону ухудшения», – уточняется в докладе.

Негативные эффекты от «Брексита» будут включать в себя «уменьшение объема инвестиций бизнеса, увеличение цен и сокращение уровня потребления». В свете этого эксперты организации советуют британцам сохранить как можно более тесные связи с ЕС после развода с Брюсселем, намеченного на 2019 год. Кроме того, выход из ЕС может усугубить одну из главных проблем британской экономики: низкий уровень производительности рабочей силы. Объем произведенный сотрудником за один час работы в Британии не растет с 2010 года, а за последнее полугодие сократился на 0,6%, пишет «НГ» со ссылкой на публикацию в газете Financial Times.

Журнал «Форбс», анализируя британскую политику по отношению к ЕС, писал в октябре, что провальные для Терезы Мэй досрочные парламентские выборы сделали «жесткий» сценарий «Брексита» нереальным. Например, крупный бизнес и Казначейство при поддержке Сити, Фондовой биржи и Управления по финансовому регулированию хотели бы сохранить роль Лондона как основного международного финансового центра.

Как отмечает цитируемое издание «мягкий Брексит» означает что-либо или всё из следующего:

- Переходный период сроком в несколько лет, начиная с марта 2019 года и до даты вступления в силу нового соглашения о свободной торговле между ЕС и Великобританией;

- Только умеренные ограничения свободного перемещения людей и капиталов;

- Великобритания остается в некоторых регуляторных органах ЕС во время переходного периода и, возможно, даже после его окончания;

- Сохраняется определённая, хоть и, вероятно, непрямая роль Суда ЕС;

- Великобритания остается в Таможенном союзе с ЕС.

По последним двум пунктам, как сейчас становится ясно, мягкого сценария не получится.

И, как известно, свято место пусто не бывает. И если «Брексит», как видно, необратим, на место Лондона в топе мировых финансовых центров появились претенденты. Как сообщает «Немецкая волна», большую выгоду от ухода Британии может получить Франкфурт-на-Майне. Финансовая столица Германии и ЕС на данный момент имеет самое большое количество конкретных предложений от международных банков, которые хотят перебазировать часть своего бизнеса из Лондона на континент.

По подсчетам агентства Bloomberg, банки подтвердили появление 2850 новых вакансий во Франкфурте и 1400 в Париже. Из последних 1000 рабочих мест приходится на банк HSBC, который еще 150 своих сотрудников намерен перевести в Дублин. Ирландскую столицу наблюдатели рассматривают в качестве самого серьезного конкурента Франкфурта – по причине языка и аналогичных с Великобританией правил ведения банковской деятельности.

Однако Лондон рискует понести не только финансовые потери. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование организации Tech London Advocates, каждая третья лондонская технологическая компания опасается, что «Брексит» негативно повлияет на их деятельность, так как теперь им будет сложнее привлечь и нанять сотрудников. В первую очередь речь идет об оттоке квалифицированных специалистов и сложностях при поиске новых сотрудников.

По мнению двух третей компаний в этом секторе, возможные сложности со свободным перемещением специалистов могут нанести ущерб Лондону как главному европейскому центру для запуска стартапов и привлечения инвестиций со стороны крупных технологических корпораций. Кроме того, 60% опрошенных по-прежнему считают Лондон лучшим местом для тестирования и масштабирования технологических проектов. Некоторые крупные компании, в том числе Facebook, Google, Amazon, Snapchat, уже объявили о намерении расширять свое присутствие в Лондоне после «Брексита», но отметили возможные трудности с наймом наиболее перспективных специалистов.

Сегодня 23 декабря – ровно полтора года с момента проведения референдума о выходе Великобритании из Европейского Союза. Есть мнение, что он был проведен «понарошку», исключительно для того чтобы раз и навсегда закрыть эту тему, убедив общество и ЕС, что Британия, мол, никуда не денется, а плебисцит – исключительно проявление демократии. Однако шутка оказалась не шуткой, и наутро королевство проснулось с большой головной болью.

Что бы ни говорили противники «Брексита», но в июне 2016 года действительно был осуществлен акт прямой демократии, и это не компьютерная игра, чтобы можно было «сохраниться» и зайти заново. «Брексит», похоже, необратимо переходит из стадии спекуляций и перетягивания каната в стадию официальных переговоров. Лондон и Брюссель согласовали первую фазу и перешли ко второй. И я не знаю, что может помешать Великобритании официально покинуть ЕС 29 марта 2019 года. Это не хорошо и не плохо – это новая геополитическая реальность.

Часть 1

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