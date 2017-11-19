Слабая надежда для европейской интеграции – новый опрос

С учетом того, что через год Молдове предстоят парламентские выборы, на первый план выходит (впрочем, как всегда) рейтинг политических партий. Опрос Международного республиканского института США показывает, что граждане РМ отдают предпочтение Партии социалистов. В опции «Один случайный ответ» ПСРМ получила 25% потенциальных голосов. Следом с большим отрывом идет партия «Действие и солидарность» Майи Санду – у нее 11%. На третьем месте – Демократическая партия Молдовы с 6%. Остальные формирования не преодолевают избирательного порога.

Зато 37% не выбрали ни одной партии – будем считать их неопределившимися, т.к. они, по крайней мере, не отказываются идти голосовать. Кстати, о готовности голосовать: октябрьский опрос показал некоторое сокращение числа желающих. В марте было 86% ответов «Скорее всего, пойду» и «Точно пойду», а сейчас – в сумме 83%.

О партиях. В опции «первый выбор» и «второй выбор» Партия социалистов получила, соответственно, 30% и 3%. У партии Майи Санду – 21% и 5%. У Демократической партии – 8% и 3%. У коммунистов – 4% и 7%, а у Платформы «ДА» - 4% и 10%. У «Нашей партии» - 2% и 6%. Остальные партии не проходят даже по «второму выбору». Что касается точно определившихся граждан (их 1264 из общего числа респондентов), то социалисты получают 34% голосов, а партия Санду – 23%. У Демократической партии – 9%. Остальные в парламент не проходят.

Молдавский «Фонд общественного мнения» дает такую информацию: Партия социалистов получила 53% доверия и 47% недоверия, партия «Действие и солидарность» - 34% и 66%, Платформа «Достоинство и правда» - 28% и 72%. У Партии коммунистов 20% и 80%, у «Нашей партии» – 17% и 83%. У Демократической партии 12% доверия и 88% недоверия.

Следующий вариант ответа: выбор партий из общего числа респондентов. Здесь ПСРМ лидирует с большим отрывом – почти 45%. У партии Майи Санду – почти 23%. Демократы получили 5,5% потенциальных голосов. У остальных партий меньше 4%, а еще 7% сказали, что не пойдут голосовать. Третий вариант: предпочтения тех, кто точно пойдет на избирательные участки. Здесь у социалистов еще более впечатляющие результаты: более 50% голосов. У партии «Действие и солидарность» - почти 26%, а у демократов – чуть более 6%. Все остальные остаются за бортом парламента.

В разделе «Международные отношения» у сторонников европейской интеграции есть повод для радости – впервые за последние три года их число превысило количество поклонников евразийской интеграции. Американский опрос фиксирует 49% за Евросоюз и лишь 38% за ЕАЭС. В марте было, соответственно, 42% и 43%. Исторический минимум у «европейцев» был в октябре 2015 года – 38% против 45% у «евразийцев». А в сентябре 2014 года (еще до кражи миллиарда) сторонников ЕС было на 4% больше, чем их оппонентов – 46% и 42%.

Примерный паритет двух векторов чувствуется и в опции «Какую из этих стран вы считаете партнером или угрозой?». Здесь можно было дать несколько вариантов ответа, и ЕС получил 67% как главный экономический партнер, но Россия – 66%! У Румынии 48%. Политическим партнером Молдовы назвали ЕС (58%) и Россию (56%), а Румыния получила 46%. Зато угрозой чаще всего называли Россию – 28%. На втором месте, что интересно, Украина – 16%. Евросоюза боятся 9% респондентов, а Румынию – 7%. Еще один важный внешнеполитический индикатор – отношение к НАТО. Если бы в ближайшие выходные в Молдове состоялся референдум, за вступление в Альянс проголосовали бы лишь 22%, и это меньше, чем в марте – 27%. «Против» ответили бы 43%, хотя в марте их было 45%.

В молдавском исследовании вопросы сформулированы иначе, но смысл не сильно меняется. Так, 54% считают, что стране надо быть ближе к России, а 46% - к Западу и Европе (так написан вопрос). В вечной дилемме между ЕС и ЕАЭС в этом опросе Евросоюз проигрывает – у него чуть более 41% против 45% «евразийцев». Объединение с Румынией отвергают почти 63% населения, а хотят его лишь немногим более 22% респондентов. Почти та же картина в отношении НАТО – 61% «против» и только 20% «за».

Если говорить о предпочтениях в отношении отдельных стран, в молдавском опросе лидирует Россия: она вызывает позитивные эмоции у 61% респондентов, нейтральное отношение у 28%, а негатив – у 11%. У Европейского союз 57% позитива, 33% нейтральных эмоций и 10% негатива. У Румынии 47% позитива, 37% нейтрального восприятия и 16% негатива. И последний факт, который огорчит, я уверен, многих: за синтагму «молдавский язык» проголосовали 72%, а за румынский – 23%.

В общем, «а воз и ныне там». Прошло четыре года после судьбоносного саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе, где Молдова запустила процесс подписания и ратификации Соглашения об Ассоциации, но ни одна фундаментальная проблема в стране до сих пор не разрешилась. Коррупция, безработица, низкие доходы – и над всем этим массовая миграция, приобретшая формы бегства из страны. На этом фоне продолжается раздирание Молдовы между Востоком и Западом, как изнутри, так и снаружи, но снова ничего не меняется.

Евросоюз, Евразийский союз, Румыния, НАТО, унионисты, государственники, сепаратисты, предатели, манкурты – у меня такое ощущение, что жители Молдовы произносят эти слова чаще, чем имена родных людей. В 2014 году я был уверен, что те парламентские выборы окажутся самыми грязными и скандальными. К слову, я и не ошибся, но не мог подумать, что «дно еще не пробито». Уверен, что парламентские выборы 2018 года побьют все немыслимые рекорды фальсификаций, манипуляций, грязных технологий, геополитических спекуляций и диффамации. «И тут снизу постучали…».

Часть 1

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