Ослабление оппозиции, усиление власти – новый опрос в Молдове

За последние две недели в Молдове были обнародованы итоги двух опросов. Первый представила Компания «Фонд общественного мнения» по заказу газеты Timpul. Второй, ставший уже традиционным, опубликовал американский Международный Республиканский институт. Опрос «ФОМ» прошел 7-29 октября, в нем участвовали 4517 респондентов старше 18 лет в 290 населенных пунктах РМ, кроме приднестровского региона. Статистическая погрешность составила 1,5%. Американский опрос прошел с 23 сентября по 17 октября с участием 1514 человек старше 18 лет в 11 регионах Молдовы, опять же без Приднестровья. Статистическая погрешность – 2,5%.

Оба исследования подоспели как раз к первой годовщине победы Игоря Додона на президентских выборах в 2016 году, поэтому лейтмотивом моего анализа будет отношение граждан к фигуре пятого президента Молдовы и, на контрасте, к правящей коалиции. Как обычно, я начинаю материал с ответа на сакраментальный вопрос молдавской действительности последних лет – «Считаете ли вы, что страна идет в верном направлении?». Американцы указывают на резкий скачок пессимистов: с 62% в марте до 78% в октябре 2017 года. В сентябре 2016 года их было 82%. В молдавском опросе формулировка чуть другая, но суть та же: 86% ответили «Совсем недоволен» и «Скорее недоволен».

На вопрос о том, изменилась ли экономическая ситуация в Молдове за минувший год, в американском опросе 45% ответили отрицательно. В марте их было 35%. Кто-то назовет это стабилизацией, а кто-то стагнацией. При этом об ухудшении сказали 37% респондентов – весной их было 44%. А на вопрос, чего ожидают граждане в следующие 12 месяцев, ответы в октябре демонстрируют склонность к стабильности/стагнации: 42% (в марте их было 32%). При этом 22% ждут ухудшения (в марте – 26%). Однако оптимистов сейчас тоже меньше: 31% в марте и 21% в октябре.

Первая тройка проблем, более всего волнующих граждан, осталась прежней: коррупция, низкие доходы (пенсии) и безработица. Но сейчас поменялись процентные показатели: 42% назвали низкие доходы или пенсии, 36% - безработицу, а 28% - коррупцию. В марте позиции были другими: коррупция (38%), безработица (35%) и низкие доходы/пенсии (34%). Следующий пункт не оставляет надежд правящим кругам: 91% респондентов считает, что Молдова управляется в интересах «отдельных групп», а не народа. В марте их было «всего лишь» 89%.

Перейдем к собственно политической тематике. Молдавский опрос показывает, что выбором, сделанным в ноябре 2016 года, «абсолютно довольны» 39% граждан. Еще 33% «в целом довольны, но могут поменять мнение». 25% остались недовольны. В то же время половина опрошенных считает, что Молдове нужен президент с более широкими полномочиями, а почти 28% видят необходимость более четкого разделения властей. Еще 14,5% в совокупности выступают за более широкие полномочия парламента и правительства.

С другой стороны, 53% граждан выражают согласие с политикой, проводимой президентом страны. Противоположного мнения придерживаются 41%. Правительство таким согласием похвастаться не может – у него только 19% позитива и 75% негатива. Примерно так же у парламента: 15% и 78% соответственно. Рейтинг доверия примерно тот же: у президента в совокупности почти 57% позитива и более 42% негатива. У правительства 32,5% доверия и почти 67% недоверия. У парламента почти 25% и более 75% соответственно.

В американском опросе одобрение действий Додона выражают 48% респондентов, а неодобрение – 47%. В марте у него было 54% одобрения и 44% неодобрения, и он был единственным политиком, у которого позитивный рейтинг превышал отрицательный. У правительства Филиппа 49% одобрения (в марте было 48%) и 35% неодобрения (в марте 39%). Зато у парламентской коалиции, возглавляемой демократами, 71% негативного отношения и лишь 21% одобрения. Соответственно, граждане считают, что парламент не восприимчив к их требованиям: так считают 72% (в марте было 74%). Противоположного мнения придерживаются 14% (было 13%).

Теперь пройдем по персоналиям. В американском опросе у Игоря Додона 48% доверия и 49% недоверия. В мартовском исследовании президент РМ также был единственным политиком, у которого положительный рейтинг (56%) превышал отрицательный (41%). Падение на 8% - довольно существенный показатель. Идущая на втором месте Майя Санду получила 39% доверия и 56% недоверия. В марте у нее было, соответственно, 42% и 52%.

На третье место в октябрьском рейтинге неожиданно вышел премьер-министр Молдовы Павел Филипп – у него 38% доверия и 54% недоверия. В марте «бронзовым призером» была председатель Партии социалистов Зинаида Гречаная (39% и 55% соответственно) – сейчас она на четвертой строчке, у нее 36% и 53%. На пятом месте сегодня лидер Платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе, у него 31% позитива и 54% негатива, хотя в марте было 37% и 52%. В конце рейтинга по-прежнему стоит лидер Либеральной партии Михай Гимпу – у него 84% недоверия (было 87%) и 16% доверия. У Влада Плахотнюка «всего лишь» 78% недоверия (было 82%) и 16% доверия.

В молдавском опросе ситуация примерно похожа. Лидер рейтинга Игорь Додон получил в сумме 52% «полного доверия» и «скорее доверия». Противоположное мнение выразили 48% респондентов. У Майи Санду и Зинаиды Гречаной удивительным образом получились одинаковые результаты – 33% доверия и 66% недоверия. Следующим идет Павел Филипп – 25% доверия и 74% недоверия. На пятом месте лидер Платформы Андрей Нэстасе – 25% позитива и 72% негатива. Приведенные цифры показывают некоторый спад рейтинга президента, оппозиционного правящей коалиции, и правой оппозиции. Одновременно вырос и рейтинг премьер-министра, что должно заставить оппозицию задуматься – критиковать власть становится сложнее.

Продолжение следует…

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