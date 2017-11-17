Укрощение «клоуна»: Дональд Трамп год спустя. Часть 2

Одной из самых скандальных сторон первого года правления Трампа стала не виданная доселе чехарда в его ближайшем окружении. За полгода с момента прихода в Белый дом команду 45-го президента покинуло более дюжины значимых персон, среди которых, например, советник по национальной безопасности и глава администрации.

Британская газета The Guardian, относящаяся к леволиберальному лагерю и потому не жалующая Трампа, составила своеобразный рейтинг скорости вылета чиновников из Белого дома. Назовем лишь некоторых деятелей. Главным (анти)рекордсменом стал руководитель отдела коммуникации Энтони Скарамуччи – он пробыл на посту всего 10 дней! Газета описывает его многочисленные просчеты до прихода в Белый дом и особенно после – например, он нецензурно выражался о президентском советнике Стивене Бэнноне и главе администрации Райнсе Прибусе, причем второго в итоге выжил с поста.

Советник по национальной безопасности Майкл Флинн пробыл на посту только 23 дня. Ушел в отставку после того, как выяснилось, что он ввел вице-президента Майка Пенса в заблуждение относительно своих связей с российским послом в ходе избирательной кампании. Флинн считался российским и турецким лоббистом.

Директор ФБР (!) Джеймс Коми – всего 110 дней на посту. Причем пресса утверждает, что Трамп уволил его не при личной встрече, а через сообщение в Messenger. А объяснение увольнения было удивительно «оригинальным»: связь Коми «с этим русским делом» (tied to “this Russia thing”). Какая именно связь, президент не пояснил.

Глава администрации Белого дома Райнс Прибус – «целых» 189 дней. Как было отмечено выше, его уходу посодействовал Скарамуччи. Наконец, старший советник Белого дома, один из важнейших идеологов Трампа и архитектор его победы на выборах – Стивен Бэннон. Он продержался 205 дней и ушел в отставку 18 августа, хотя, по его же признанию, должен был уйти намного раньше.

Кадровая лихорадка, казалось бы, завершилась, но начался не менее опасный для Трампа этап работы – его можно назвать саботажем. Так, издание The Daily Caller со ссылкой на бывших членов Совета национальной безопасности США написало о том, что новый советник по национальной безопасности Герберт Макмастер тормозит все внешнеполитические инициативы Трампа.

«Трамп хочет уйти из Афганистана – Макмастер хочет еще большей вовлеченности. Трамп хочет уйти из Сирии – Макмастер намерен внедряться туда. Трамп хочет разобраться с ситуацией вокруг Китая – Макмастер не желает этого. Трамп хочет решить исламскую проблему – Макмастер нет. Все мы хотим избавиться от (ядерной) сделки с Ираном, но Макмастер не хочет», - рассказал изданию на условиях анонимности бывший высокопоставленный член СНБ (цитата по «Коммерсанту»). При этом российское направление в Совете национальной безопасности курируют те же люди, что были при Обаме, а они-то предпочитают жесткий тон.

С другой стороны, с Белым домом фактически воюет Госдепартамент. Как сообщили источники Washington Free Beacon, Белый дом отправил в ведомство списки потенциальных кандидатов для работы там, но помощники госсекретаря Рекса Тиллерсона их проигнорировали. Политику же по-прежнему во многом формируют люди, назначенные при Обаме. В результате Госдеп «воюет» с Белым домом по таким проблемам, как Палестина, Иран и Катар.

Широкий анализ кадровой войны в Белом доме представил известный российский экономист и политолог Михаил Хазин. В частности, на своем персональном сайте он пишет про усиление борьбы между «националистами», которых олицетворял Стивен Бэннон, и «глобалистами» во главе с Джаредом Кушнером (зять Трампа и одновременно его советник), Стивеном Мнучином (министр финансов) и Гэри Коном (экономический советник Трампа). Эти трое попросту «съели» Бэннона, поясняет российский эксперт. Причем за ними стоит генерал Джон Келли, новый глава администрации Белого дома, и генерал Макмастер. Хазин поясняет, что пресловутый истеблишмент понял, как нейтрализовать Трампа – они попросту избавились от всех верных ему людей.

«…Сегодня противники Трампа могут торжествовать победу. В Белом доме сидит не тот человек, которого они до дрожи боялись всего полгода назад. Нынешний Трамп – безвредный и предсказуемый, одни свои предвыборные планы он реализовать не может, а другие уже не хочет. Он пришел в Белый дом с искренним намерением «осушить» вашингтонское «болото», а на самом деле «болото» высосало из него все то, что так импонировало в Трампе патриотической, традиционной, консервативной Америке», - отмечает эксперт.

Вернемся, однако, к теме импичмента. Газета «Коммерсант» цитирует соавтора инициативы конгрессмена Луиса Гутьерреса. Он сказал, что все предыдущие обвинения в адрес Трампа, связанные с его непристойным поведением и оскорблениями в адрес женщин и меньшинств, «не давали оснований для импичмента, которые появились только сегодня». «Заговорщики» считают, что вотум недоверия Трампу можно вынести по пяти статьям: создание препятствий правосудию, подрыв независимости судебной системы, нарушение Конституции, подавление свободы слова, разжигание расовой розни.

«Это [импичмент] шаг с дальним прицелом, рассчитанный как на будущие президентские выборы, так и на предстоящие в 2018 году выборы в Конгресс США. Продолжая мазать Дональда Трампа черной краской и выдвигая всё новые обвинения в ходе развернутой долгосрочной пиар-кампании, его оппоненты посылают обществу четкий сигнал: о переизбрании такого президента не должно быть и речи. Кроме того, эта черная краска ложится и на Республиканскую партию, выдвинувшую Трампа своим кандидатом», - пояснил «Коммерсанту» директор Фонда изучения США при МГУ Юрий Рогулев. По его мнению, подобная тактика может сработать, позволив демократам отобрать у партии президента большинство в Палате представителей.

Честно говоря, тут сложно что-либо добавить. То, что Трампу не дадут спокойно провести первый срок, стало ясно уже утром 9 ноября 2016 года. В истории США еще не было случаев, чтобы с момента победы на выборах до прихода в Белый дом глава государства получал такое немыслимое количество критики, а то и оскорблений. Понятно, что республиканцы будут всячески тянуть с импичментом до ноября 2018 года, чтобы не давать демократам козырей в виде изгнанного президента. Хотя тут может сработать обратный эффект: чем дольше «слоны» будут тянуть с процедурой импичмента, тем больше могут разозлиться сторонники «ослов», которые массово пойдут на выборы в Конгресс и проголосуют за свою партию, еще сильнее испортив соперникам выборную картину…

Часть 1

Дональд Трамп. Начало. Часть 1 / Часть 2 / Часть 3

Три вопроса Дональду Трампу. Что будет во внешней политике США?

Who Is Mr. Trump? Как «клоун» стал президентом

* Мнения автора, высказанные в блоге, не обязательно совпадают с позицией редакции Radio Europa Liberă