Укрощение «клоуна»: Дональд Трамп год спустя. Часть 1

«Новость, которую ждали». Так можно назвать сообщение, пришедшее 15 ноября из Вашингтона: шесть членов Палаты представителей от Демократической партии заявили о запуске процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Как сообщает «Голос Америки», на пресс-конференции Стив Коэн, Луис Гутьеррес, Эл Грин, Адриано Эспаллат, Марсия Фадж и Джон Ярмут выразили «беспокойство о национальной безопасности государства» в связи с политикой президента. «Мы считаем, что президент Трамп нарушил Конституцию, и поэтому начинаем процедуру импичмента в соответствии с пятью пунктами обвинения», – заявил конгрессмен Стив Коэн.

В качестве причины названы увольнение директора ФБР Джеймса Коми, нарушение так называемого Emoluments Clause, ограничивающего влияние иностранных правительств на внутреннюю политику США, и действия, нарушающие принципы независимости органов правосудия и свободы прессы. Неформальный лидер группы «заговорщиков» Стивен Коэн отметил, что, поскольку у республиканцев большинство в Палате представителей, они вряд ли позволят провести слушания по статьям импичмента, так что авторы инициативы будут проводить ситуативные брифинги для разъяснения каждого из пунктов, сообщает Associated Press.

Пресс-секретарь Республиканского национального комитета Майкл Эйренс раскритиковал инициативу демократов, заявив, что у них «нет позитивного посыла». «[Демократы] совершенно не хотят идти на компромисс [с республиканцами] и вместо этого предпочитают предпринимать необоснованные радикальные действия, с которыми большинство американцев несогласно», - сказал господин Эйренс, употребив известный в американской политической практике фразеологизм “to work accross the aisle”.

Но американская политическая и юридическая машина весьма не тороплива, поэтому ждать «у моря погоды» мы будем еще долго (если инициатива об импичменте вообще получит ход в Конгрессе). В связи с этим я бы предпочел оставить этот сценарий в стороне и вспомнить о том, что 8 ноября исполнился год со дня победы Дональда Трампа на выборах президента США. Смею напомнить, что год назад американское общество было повергнуто в глубочайший непреходящий шок, и, похоже, волна презрения к Трампу (другого слова трудно подобрать) будет набирать обороты вне зависимости от инициативы оппозиционных демократов.

Согласно итогам соцопроса, проведенного в конце октября лояльным Республиканской партии телеканалом Fox News, Демократическая партия имеет более весомую общественную поддержку. На вопрос: «Кандидата какой партии вы бы предпочли, если бы выборы в Палату представителей и Сенат проходили сегодня?», 50% респондентов высказались за демократов, 35% - за республиканцев. В ноябре 2016 года аналогичный опрос Fox News выявил межпартийный паритет: 45% против 45%, напоминает газета «Коммерсант».

По мнению члена консультативного совета американской Корпорации геостратегического прогнозирования Гордона Хана, исследования связаны с растущим недовольством деятельностью Дональда Трампа. «В первую очередь динамика общественных настроений обусловлена его неадекватными и провокационными высказываниями и в меньшей степени – политическими решениями», - пояснил Хан. По его словам, президент оттолкнул от себя значительное число традиционных республиканцев, а также так называемых либертарианцев и конституционалистов в партии. Кроме того, от него отвернулись те сторонники в Демократической партии, которые уже после выборов связывали с ним определенные надежды.

С другой стороны, говорит крупный российский американист Юрий Рогулев, Трамп может похвастаться растущей экономикой. «…Верховный суд признал законными антииммигрантские указы Трампа. Те, кто поддержал его на выборах, вполне могут быть довольны его решительным настроем в этом вопросе, - сказал эксперт «Коммерсанту». – Сейчас для главы Белого дома важно добиться утверждения в Конгрессе его плана налоговой реформы, предусматривающей, в частности, 20-процентное сокращение налога на доходы корпораций».

И сторонники, и противники 45-го президента США сходятся в том, что он сломал многие привычные устои вашингтонского Олимпа. Например, как пишет российский политолог Илья Кравченко, «политика Д. Трампа стала катализатором самых разных социальных и политических процессов, словно прятавшихся в глубинах американского общества». «Были обнажены такие проблемы, как расизм, память о Гражданской войне, свободное владение оружием, борьба с терроризмом на территории США, реформа здравоохранения, отношения с Россией, равенство полов и др.», - поясняет автор в статье на сайте Российского совета по международным делам.

Российский экономист Владимир Южаков, работающий в западных научных центрах и компаниях и потому хорошо знающий американскую «кухню», напоминает, что, по мнению многих наблюдателей, Трамп был избран рабочим классом, выразившим протест «политическому болоту» в Вашингтоне. Однако не всё так просто. «Парадоксально, но, возможно, что больше всего в Трампе заинтересован как раз политический истеблишмент, - пишет автор в статье с говорящим названием «Миссия Трампа: списание балласта нереалистичных ожиданий» в журнале «Форбс». – Руководству как демократов, так и республиканцев появление Трампа позволяет избежать трудной миссии, которую ни одна из партий не желает на себя брать».

«Неподготовленность Трампа, отсутствие у него опыта работы в качестве политического деятеля и репутация бизнесмена, обанкротившего шесть своих компаний, из недостатков превращаются в преимущества. Вся ответственность за грядущие потрясения тем самым перекладывается с предыдущих президентов и их окружения на избирателей, проголосовавших столь безрассудно [ипотечный пузырь Джорджа Буша, финансовый пузырь Барака Обамы]. В результате обе политические партии получили возможность переждать инфляционный шторм в качестве сторонних наблюдателей», - поясняет Южаков.

Эксперты также припоминают Трампу один из его крупнейших провалов – невозможность отмены ненавистной им программы здравоохранения «Obamacare», поскольку даже республиканское большинство в Конгрессе отказалось идти президенту навстречу. Тогда американские СМИ сообщали, что президент Трамп не просто разочарован, он в бешенстве и винит в провале законопроекта главу администрации Белого дома Райнса Прибуса и спикера Палаты представителей Пола Райана. Прибус в итоге потерял работу…

Продолжение следует

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