Второе пришествие США на Балканы. Часть 1

В российской прессе как-то быстро закрыли тему визита вице-президента США Майка Пенса в Черногорию в начале августа. А напрасно, потому что в Подгорице были сделаны программные заявления и озвучены новые обвинения в адрес России, которые будут иметь долгосрочные последствия. 2 августа американский гость посетил саммит Адриатической хартии, куда входят Албания и все страны бывшей Югославии, включая Косово.

«Мы должны быть решительными и бескомпромиссными перед лицом агрессии из непредсказуемой страны, которая бросает тень с Востока», – цитирует Пенса Радио «Свобода». Вице-президент США обвинил Россию в дестабилизации Балкан и попытке организации насильственного переворота в Черногории. По его словам, во время парламентских выборов в этой стране в октябре 2016 года «московские агенты пытались помешать голосованию, напасть на парламент и даже убить премьера». «Россия продолжает стремиться к насильственному изменению международных границ, и здесь, на Западных Балканах, Россия пыталась дестабилизировать регион, подорвать ваши демократии и разделить вас друг от друга и с остальной Европой», – продолжил второй человек в американской иерархии и от имени США осудил эту политику.

До Черногории Пенс был в Эстонии и Грузии. В Таллине он, в частности, заявил, что у стран Балтии «нет большей угрозы, чем опасность агрессии со стороны России», а в Тбилиси осудил оккупацию части грузинской территории российскими войсками и пообещал Грузии защиту, сопоставимую с той, которую получают члены НАТО в порядке Статьи 5 Североатлантического договора, напоминает «Свобода». Причем в Тбилиси он рассказал, что президент Трамп поручил ему «послать четкий сигнал» союзникам: «Америка не оставит эти страны в ситуации, когда Россия перебрасывает огромную армию к их границам».

А «Газета» отмечает, что Пенс давно известен враждебными Москве высказываниями. Еще во время предвыборной кампании он сравнивал Россию с медведем, который «никогда не умирает, а только впадает в спячку», а также резко критиковал действия Москвы в Сирии. В июне 2017 года Пенс назвал Россию одной из «главных мировых угроз» наряду с Ираном и терроризмом.

Между тем, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко считает заявление Пенса «смешным», поскольку не видит особых связей Москвы с Подгорицей, в отличие от связей с Белградом. Бондаренко сказал «Газете», что тема противодействия России отвечает интересам бывшего президента Черногории Мило Джукановича, т.к. иначе он мог «потерять контроль над республикой и свой бизнес».

Естественно, МИД России не мог оставить заявления Майка Пенса без ответа. «С сожалением приходится констатировать, что Вашингтон все глубже скатывается к примитивным идеологизированным штампам времен «холодной войны», которые полностью оторваны от реальности. Навязывание балканским странам откровенно деструктивного выбора «или с Западом, или с Россией» неизбежно ведет к росту напряженности на европейском континенте, дестабилизирует ситуацию в регионе и отдельных государствах. При этом активно проводится тезис о якобы безальтернативности вступления всей Юго-Восточной Европы в НАТО…», - заявили 3 августа на Смоленской площади. Российские дипломаты напомнили об отторжении Косово от Союзной Югославии в 1999 году и о вступлении Черногории в НАТО «под жестким прессингом». В завершение МИД РФ призвал американских коллег «прекратить шельмование России и ее внешнеполитической линии».

Что интересно, ответ американцам пришел даже из Белграда. «Сербия на саммите Адриатической хартии в Подгорице была в статусе наблюдателя, и это не значит, что мы согласны со всем, что там было сказано, включая то, что Россия здесь силой проводит границы. Если речь идет о проведении границ, то как раз Запад проделал это с Сербией», - заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. «Сербия сама знает, что для нее лучше всего», - цитирует министра ТАСС.

Российский политолог Андрей Сушенцов в связи с этим обращает внимание на «какофонию мнений» в команде Трампа. «Пенс и глава Пентагона Джеймс Мэттис имеют свой взгляд на Россию, Трамп и Тиллерсон думают по-другому – у всех свой индивидуальный подход. В команде Трампа нет того единства, которое было характерно для администраций Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего», - цитирует эксперта РБК.

Визит Пенса в Европу интересен, т.к. среди европейских и американских политиков есть надежда, что Трампа могут лишить президентских полномочий, что позволит Пенсу занять его должность, сказал Андрей Коробков, профессор американистики Университета Теннесси. Пенс очень консервативен, очень критично настроен к России, и поэтому он больше импонирует многим европейским лидерам, считает эксперт.

Продолжение следует…

* Мнения автора, высказанные в блоге, не обязательно совпадают с позицией редакции Radio Europa Liberă