Новые санкции против России: что будет дальше? Часть 3

Старший научный сотрудник Университета Хадсона, спецкор Financial Times в Москве и эксперт The Wall Street Journal по вопросам СССР/России Дэвид Сэттер полагает, что введение новых санкций –ответ на российскую агрессию в Украине, а не стремление расшатать путинскую администрацию. «Это также ответ на политику, проводимую Россией в отношении тех западных стран, которые пытаются осуществить демократический выбор. Санкции, может, и не расшатают путинскую администрацию, но уж точно будут способствовать тому, чтобы в России получила распространение психология, что другие страны также могут жестко реагировать и поднимать голос протеста против агрессии», - заявил американский эксперт армянской газете «Аравот».

Политолог и преподаватель МГИМО Игорь Истомин считает ошибочными ожидания обеих сторон, то есть американцы напрасно надеются на политические изменения в России, а россияне зря считают, что в Вашингтоне потеряют интерес к политике давления на Москву, и проблема «рассосется». Вместо этого эксперт предлагает снизить «накал публичной риторики… и самого публичного присутствия России в американском информационном пространстве», а также поменьше реагировать на провокации со стороны США и их союзников.

«Корректировка политики, включающая снижение градуса публичного противостояния, большую сдержанность в освещении отношений с Западом и отказ от симметричных вариантов ответа на санкционное давление, не может гарантировать преодоления негативного образа Москвы в американском внутриполитическом дискурсе», - пишет Истомин на сайте Российского совета по международным делам. Он считает, что такие меры могут снизить «вероятность дальнейшего нагнетания истерии, подталкивающей к переливанию конфликтности во все новые сферы противоборства». С другой стороны, такая политика позволит Москве не отходить от своих принципиальных позиций, например, в Украине и Сирии.

Историк и профессор МГИМО Валерий Соловей тоже полагает, что на сегодняшний день главная задача – не допустить еще большой эскалации и полномасштабной «холодной войны». «В первую очередь, нужно определить те проблемы и сферы, где Россия и Штаты все-таки смогут взаимодействовать, несмотря на «неприязненный характер взаимоотношений», - сказал эксперт в интервью российскому агентству «Новый день». – «Это, видимо, Сирия, возможно, Северная Корея, переговоры по ракетам малой и средней дальности, борьба с терроризмом».

Немецкая газета Die Welt предсказывает, что Россия только консолидируется перед лицом новых санкционных мер, поскольку в стране «действует другая логика»: виноват внешний мир, который давно желает России зла. «Московская элита вместо того, чтобы ослабнуть, может мобилизовать историю России, победу во Второй Мировой войне, православие и прежде всего древнерусский патриотизм, чтобы противостоять трудностям», - говорится в публикации. Издание The American Conservative тоже считает, что санкции лишь раззадорят Москву и усугубят холодную войну – при этом сомнительно, что россияне сдадут «своих» сепаратистов в Донбассе, а уж о сдаче Крыма говорить вовсе не приходится (цитата по РБК).

На эту же тему рассуждает журналист Илья Мильштейн. Для начала он отмечает, что России и США практически не о чем договариваться – например, украинская проблема (включая крымский вопрос) тупиковая, а Сирия уже мало кого волнует. «Пожалуй, самое разумное, что следовало бы сегодня сделать участникам вербальной бойни, это заморозить конфликт в той стадии, которую мы наблюдаем. Американцы покидают Москву, новый санкционный закон вступает в силу, а больше ничего пока не происходит», - пишет автор на сайте «Сноба».

Известный российский политик, бывший кандидат в президенты Григорий Явлинский считает всё произошедшее крупным провалом российской внешней политики и предлагает для начала созвать международную конференцию для обсуждения международно-правового положения Крыма и возможного принятия решения о легитимном референдуме. Далее он считает нужным закрыть границу России с Украиной в районе боевых действий, отозвать обратно в Россию всех «отпускников», прекратить поставки вооружений в Донбасс, свернуть антиукраинскую пропаганду и согласиться с вводом международных миротворцев в регион. Кроме того, Явлинский предлагает немедленно прекратить российское присутствие в Сирии.

«Пока ничего из этого не сделано, шансов на улучшение ситуации и выход из изоляции нет никаких. Безусловно, даже когда эти необходимые условия будут выполнены, всё в один миг не изменится, мы не станем в одночасье частью большого развитого мира, как это было до 2014 года. В слишком глубокую яму сбросила Россию политика Путина-Лаврова. Но без этих трех шагов удушение нашей страны продолжится. Понятно, что в сегодняшней России реализация или хотя бы серьезное обсуждение этих положений крайне маловероятны. Но рано или поздно делать это придется», - заключает Явлинский.

Нечто близкое описывает петербургский блогер Анатолий Несмиян. Не переставая критиковать провальную внешнюю политику Путина, он видит два варианта выхода из кризиса. Первый: просто сдаться Западу, признав поражение. Причем это, скорее всего, сделает окружение российского президента, а не он сам. Второй вариант – покаяться перед народом и, грубо говоря, вернуть всё украденное. Но тогда, уверен Эль-Мюрид, элита станет действительно элитой, хотя сам сценарий выглядит утопией, и Запад тоже понимает это. «Стратегия «колец анаконды» в таком случае выглядит наиболее эффективной – постепенное удушение с недвусмысленным предложением заканчивать кочевряжиться и идти с повинной в конечном итоге неизбежно приведет к такому развитию событий, причем чем дольше российская «элита» будет тянуть, тем тяжелее для нее будут условия капитуляции», - пишет автор.

Обратимся теперь к двум видным американским политологам и дипломатам. Эксперт по России в Совете национальной безопасности в 2004-2007 годах, а недавно один из кандидатов на должность посла США в Москве Томас Грэм уверен, что у Вашингтона нет выбора, кроме как иметь дело с Россией. «Но как сделать это, когда перед тобой большая мощная страна, имеющая решающее значение в вопросах европейской безопасности, но исповедующая чужие ценности и соревнующаяся во влиянии в других стратегически важных регионах?» - пишет дипломат на сайте Politico.

Один вариант – это сдерживание вкупе с санкциями. Но изолировать такую страну Вашингтон не может, особенно когда такие страны, как Китай и Индия, не готовы следовать примеру США, продолжает Грэм. «Вашингтон и Москва должны признать, что усиливающийся глобальный беспорядок требует более сбалансированных отношений, которые… продвинут интересы обеих сторон», - заключает он.

Американский политолог Грэм Эллисон отмечает, что Путин несет основную долю ответственности за создавшуюся в двусторонних отношениях ситуацию, но есть большие сомнения в правильности выбранного американцами курса на «обуздание» России. «Наказав Россию за ее неприемлемую агрессию против Украины через разрыв всех связей и сотрудничества [США] с Россией…, Вашингтон понизил или повысил уровень риска?» - пишет эксперт для издания The National Interest. Констатируя санкционную политику администрации Обамы, Эллисон полагает, что Трамп имеет возможность гарантировать американцам больше безопасности через сворачивание инициатив Обамы и возвращение к «основам» холодной войны – а именно, к системе предотвращения ядерной войны, ведь Россия – единственная страна, способная стереть США с лица Земли.

В заключение хотелось бы процитировать интересный материал, опубликованный еще в 2015 году в журнале Foreign Affairs Чарльзом Кингом – профессором Джорджтаунского университета. В наши дни этот текст был переведен изданием «Россия в глобальной политике». За два года актуальность не только не утрачена, но и стала острее – автор пишет о резком снижении интереса к российским исследованиям в американском научном сообществе. Госдеп США прекратил финансирование программы фундаментальной языковой и культурной подготовки по России и бывшему Советскому Союзу, и по иронии судьбы это произошло в октябре 2013 года, за месяц до начала Евромайдана в Киеве и за несколько месяцев до присоединения Крыма к России и начала войны в Донбассе. «Мягко говоря, время для закрытия программы было выбрано не самое удачное», - отметил Кинг.

В этом и проблема. После распада СССР американская политическая элита решила, что российская тематика больше не «топовая», и гораздо интереснее сосредоточиться на Ближнем Востоке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но, как верно заметили процитированные эксперты, Россия не перестала быть единственной страной мира, способной уничтожить США (впрочем, как и всю планету). А это значит, что пренебрежение российским фактором, не говоря уже об игнорировании ее национальных интересов, могло выйти (и в итоге вышло) боком. Здесь как в медицине: неполная клиническая картина или отсутствие должной квалификации может привести к постановке неправильного диагноза, в результате чего больной может быть залечен до смерти. Печально, что даже после нынешнего скатывания в небывалую конфронтацию, пахнущую открытым конфликтом, в США далеко не все прислушиваются к голосу реализма, а Россия и вовсе уперла руки в бока и намерена дать бой. Надеюсь, только политический…

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