Новые санкции против России: что будет дальше? Часть 2

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов видит глубинную внутреннюю причину введения Штатами новых санкций. Речь идет об отказе от концепции глобального лидерства, культивируемой Демократической партией и предусматривающей «глобальную ответственность» США за другие страны. Теперь же, утверждает эксперт, произошла интересная трансформация: Белый дом через Конгресс перевел свою внешнюю политику в разряд инструментов защиты и продвижения исключительно собственных нужд.

«Это предпосылка для большого количества опасных конфликтов, отнюдь не только с Россией. Впору вспомнить о главном достижении первой холодной войны – механизме минимизации рисков и взаимного сдерживания. Но поскольку сейчас, в отличие от того периода, есть один игрок, многократно превосходящий всех остальных мощью, речь должна идти о совместных усилиях по сдерживанию именно его. В одиночку Россия здесь не справится», - пишет Лукьянов на сайте «Ленты».

«И если говорить об ответах на политику Соединенных Штатов, то речь должна идти о кропотливой работе по созданию ситуативных, меняющихся по составу группировок по противодействию США по разным вопросам и направлениям. Масштабная задача для российской дипломатии, которая потребует не совсем тех навыков, которые наработаны за предшествующие годы», - говорится в материале.

Известный российско-германский политолог Александр Рар считает, что в результате применения новых санкций Москва еще больше отдалится от Европы и переориентируется на Азию, что выгодно и азиатским странам. «Такие страны, как Индия и Китай, видят, как себя ведут США, и с какой легкостью постоянно вводят новые санкции. Они понимают, что завтра это и их коснётся. В связи с этим они будут очень осторожно вести дела с американцами. А то, что мы видим в США, – это признаки заката, который при усугублении окажет довольно существенное негативное влияние на всю мировую систему», - заявил эксперт в интервью российскому изданию «Евразия daily».

Почетный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд видит парадоксальность ситуации в том, что ни Кремль, ни Белый дом не желают дальнейшего ухудшения отношений. Более того, есть намерение соблюдать соглашение о прекращении огня в зонах деэскалации на территории Сирии. «Я не думаю, что администрация [США] откажется от любого, пусть даже самого небольшого, прогресса в переговорах о стратегической стабильности. Меня не удивит, если специальный представитель президента Курл Волкер предложит ряд конкретных шагов для разрешения конфликта в Украине», - сказал господин Легвольд «Голосу Америки».

Он также полагает, что Белый дом не позволит Конгрессу провести поправки в военный бюджет США, если они будут направлены на финансирование собственной баллистической ракеты средней дальности. «Именно на этом настаивает Конгресс, считая это адекватным ответом на нарушение Россией договора РСМД», - сказал профессор.

На ракетной теме следует остановиться отдельно. США обвиняют Россию в нарушении Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД), подписанного 8 декабря 1987 года Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. В частности, Вашингтон считает, что испытание крылатой ракеты на базе оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» с дальностью более 500 км выходит за рамки подписанного документа. В свою очередь, Москва указывает на то, что установка ПРО в Румынии и Польше позволит американцам разместить не только ракеты-перехватчики (оборона), но и крылатые ракеты «Томагавк» (наступательное оружие). Однако руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов сказал «Газете», что отказ от РСМД на руку американцам, потому что это подстегнет гонку вооружений, в которой Москва рискует проиграть.

Тем временем, как сообщает издание Politico со ссылкой на неназванные источники, в Палате представителей могут потребовать от военных начать разработку ракет средней дальности в нарушение РСМД. А в Сенате, с другой стороны, будет обсуждаться такое же предложение, на которое планируется выделить 65 млн. долларов, а также предписание военным вновь представить не выпускавшиеся ракеты средней дальности, уточняет РБК.

«Это превышение полномочий конгресса», - сказал бывший сотрудник Бюро по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт. «Неясно даже, соответствует ли это Конституции», - согласилась с ним экс-сотрудница Госдепа Александра Бэлл. А в Совете национальной безопасности США отказались от комментариев о легальности законопроектов, заявив, что администрация занимается «пересмотром своей политики».

РБК напоминает, что в марте 2017 года зампредседателя Объединенного комитета начальников генеральных штабов США Пол Сельва заявил, что Россия развернула крылатую ракету наземного базирования в нарушение РСМД. В Сенате предлагали ввести отдельные санкции против России за это нарушение. В ответ замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что Россия не ставит «под сомнение жизнеспособность этого договора». «При этом мы имеем целый ряд претензий к США с точки зрения неадекватного выполнения ими его требований», - заметил он. По его словам, в Москве с тревогой воспринимают попытки «американской стороны под надуманными предлогами… поставить под сомнение целесообразность его [РСМД] сохранения».

О рисках возникновения вооруженного конфликта рассуждает глава Центра российских исследований Вашингтонского института American Enterprise Леон Арон. Критикуя внешнюю политику Владимира Путина, эксперт, тем не менее, видит определенную грань, которую хозяин Кремля не перейдет. Так, Москва не ожидает войны с НАТО и, тем более, «обмена» ядерными ударами с США. Однако если Путин решит ввести войска, например, в страны Балтии, у него не только не возникнет серьезных препятствий из-за слабости тамошнего контингента НАТО, но и будет вполне убедительная «аргументация» в виде какой-нибудь провокации в отношении русскоязычного населения Эстонии или Латвии. И дальше пойдет повторение донбасского сценария.

«…Он [Путин] может рассчитывать на продолжение традиционной… западной политики в отношении активистской, ревизионистской российской внешней политики. То есть санкции, какие-то переговоры по типу «Минск-1, 2». Но вполне… реально с точки зрения Путина ожидать того, что не будет военных столкновений, что не будет с точки зрения Запада какого-то военного ответа. А если не будет военного ответа, то всё остальное в принципе можно абсорбировать», - сказал Арон в интервью радио «Свобода».

Еще одно интересное мнение как раз по теме Украины. Авторитетное американское издание The National Interest полагает, что и до введения нового пакета санкций у России не было особого стимула к сотрудничеству по донбасскому урегулированию, а уж после введения карательных мер Вашингтоном у Москвы вообще не останется оснований вести себя «правильно».

«Потенциальный ответ США в виде поставок оружия Киеву означал бы усиление давления на Москву, которой в конечном итоге пришлось бы принимать ответные меры. Всё это перечеркивает туманные перспективы выработки двусторонней американо-российской программы урегулирования конфликта на Украине и рассматривается в Москве как противодействие работе контактных групп и срыв «нормандского формата», несмотря на все ее собственные недоработки», - поясняется в публикации.

«…Россия и США сейчас находятся в ситуации, когда противостояние может принять такой оборот, предугадать который сложно, а то и вообще невозможно. Действия и противодействия со всей их несимметричностью становятся настолько бессмысленными, что не совсем ясно, в полной ли мере политики, спешащие применить политику «кнута», понимают ее последствия. Если, возможно, они это понимают, то наши перспективы, надо полагать, еще более незавидные», - заключает американское издание.

Окончание следует…

* Мнения автора, высказанные в блоге, не обязательно совпадают с позицией редакции Radio Europa Liberă