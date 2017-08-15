Новые санкции против России: что будет дальше? Часть 1

Реакция высшего российского руководства на подписание Трампом законопроекта о введении санкций была предсказуемо резкой, но, как говорится, без «фанатизма» и апокалипсического заламывания рук. Что-то среднее между «так мы и знали» и «без вас проживем». Получится ли прожить и чего вообще ожидать в двусторонних отношениях в частности и глобальной политике в целом – большой сложный вопрос. Забегая вперед, замечу от себя, что углубление конфронтации отныне может пойти по своей внутренней логике, основанной на аккумулированной негативной энергии последних лет, так что уже необязательно перечитывать текст американского закона. Он в данном случае послужил триггером для чего-то гораздо большего и опасного.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расценил факт подписания санкционного закона как объявление «полноценной торговой войны России». Любопытно, что Путин уже никак не отреагировал, так как его «выход» был перед подписанием, а слова о «хамстве» со стороны США были адресованы обеим палатам Конгресса, принявшим законопроект практически единогласно. Кстати, на это обстоятельство обратил внимание главный редактор сайта Московского центра Карнеги Александр Баунов. В роскошной статье «Удвоение Трампа. Кто разрушает единство Запада» (настоятельно рекомендую прочитать ее!) отмечается, что Путин специально выступил до момента подписания закона Трампом, давая понять, что «наказывает Америку Конгресса, а не Америку Трампа». Тем самым, полагает Баунов, Путин вывел хозяина Белого дома из-под прямого удара, пощадив его самолюбие и избежав с ним личной ссоры.

Говоря непосредственно о санкциях, эксперт указывает на серьезное обстоятельство: Россию наказывают фактически за всё что угодно, потому что под положения законопроекта может попасть буквально любое внешнее и даже внутреннее действие Москвы. То есть теоретически санкции не будут применяться только в случае, если Россия вообще прекратит внешнеполитическую деятельность. Баунов называет это «размыванием вины» и считает, что санкции потеряли «в моральном весе» и утратили «педагогический эффект».

Ведь в свое время у санкционной политики администрации Обамы было важное преимущество – единство с Европой в вопросе наказания России за Крым и Донбасс, а затем за скандал на американских выборах. «…Наказывая Россию за вмешательство в выборы 2016 года, … Барак Обама выбрал санкции, которые не могли задеть европейцев и касались дипломатов и спецслужб, но не глобальной экономики. К тому же он не терял чувства соразмерности, помня, что наказывает Россию за дерзкую, но неудачную попытку повлиять на исход выборов, которая не объясняет их результат», - пишет автор.

А новыми санкциями, продолжает он, США наносят вред отношениям с Европой, причем как на уровне Конгресса, так и на уровне Белого дома. Те и другие – сторонники односторонних действий, поясняет Баунов. «Защищая Запад от коварной России, американские политики так увлеклись наказанием Трампа, что вызвали желанный для российской дипломатии разлад в западном единстве, создали те самые противоречия, на которых любит, по их же собственным словам, играть Кремль», - резюмирует главный редактор сайта.

В продолжение темы – еще один качественный материал, на этот раз от Александра Габуева, руководителя программы «Россия в АТР» всё в том же Московском центре Карнеги. Его главная мысль в статье для газеты «Ведомости» выражена в следующем: «противостояние России и США юридически зафиксировано на долгие годы вперед». «Рычагами внешнеполитической машины США будут управлять представители поколения, искренне считающего нашу страну [Россию] угрозой для Америки и знающего о ней гораздо меньше, чем политики времен холодной войны. Это явление, ставшее прямым итогом российско-американского конфликта последних лет, важнее и опаснее новых санкций», - уверен автор.

Вскоре поколение людей, плохо знающих и понимающих Россию, займет ключевые позиции в Белом доме, госдепартаменте, ЦРУ, Пентагоне и других высших институтах власти США. Кстати, новым американским послом в России впервые за многие годы может стать человек, не владеющий русским языком, - но это отдельный разговор. «Россия будет восприниматься как реальная угроза, дерзкий и озлобленный игрок, сознательно стремящийся разрушить либеральный международный порядок и навредить интересам США в любом уголке мира. А значит, Москву надо поставить на место… любыми доступными способами: новыми санкциями, поставками оружия в зоны конфликтов с участием российских военных, действиями в киберпространстве», - подчеркивает эксперт. Но точно так же будет со стороны России – там тоже приходит поколение, привыкшее воспринимать США как врага РФ, «а борьбу против Америки – как неизбежную часть своей работы и даже миссию» страны.

«Будущее столкновение двух этих групп, движимых не знаниями и прагматичным расчетом, а стереотипами и эмоциями, может быть гораздо более разрушительным, чем нынешний уровень конфронтации. Для России это крайне опасно. Даже если угроза ядерного сдерживания предотвратит крупномасштабный военный конфликт с США, силовое и системное противостояние со все еще самой мощной державой на планете будет отвлекать у страны массу ресурсов, необходимых для преодоления серьезных внутренних вызовов», - предсказывает Александр Габуев на страницах «Ведомостей». По его мнению, корень проблемы не в противостоянии двух систем, как это было в годы «холодной войны», а во взаимных ошибках и просчетах, «вызванных невниманием политических лидеров и крайне низким (и падающим) уровнем знаний друг о друге».

Известный американист Георгий Бовт проводит параллели с «классической» холодной войной и, в частности, напоминает, что тогда СССР не только «выкручивался», но и предлагал альтернативную модель развития, чем сегодняшняя Российская Федерация похвастаться не может. С другой стороны, он объясняет тогдашнее поражение Союза отрывом геронтократической элиты от народа и ее бессилием в решении международных и внутренних проблем. «Схожие проблемы есть и сейчас. Можно придумать десяток программ импортозамещения, изобретать всё новые меры экономии, виды и размеры поборов с бизнеса и населения — но всё это будет направлено лишь на то, чтобы «выжить», приспособиться, ужаться в расходах и т.д. При этом будут ужиматься, ясное дело, не все и не в равной мере. Но в этом во всем не будет никакого Прорыва. Не будет даже развития «назло врагам», будет скорее «прозябание назло врагам»», - пишет автор на сайте «Газеты».

Известный российский политолог Владислав Иноземцев замечает еще один опасный момент: теперь санкции против России «вплетены» не просто в пакет вместе с Северной Кореей и Ираном, но и в контекст сирийской войны. То есть всё, что в растерзанной Сирии будет происходить «неправильно», с точки зрения США, автоматически задействует санкционные механизмы. «Таким образом, сенаторы практически уничтожают у Кремля любую мотивацию к переговорам и уступкам… - причины санкций так многообразны, что все их преодолеть попросту невозможно», - пишет эксперт на сайте журнала «Форбс».

«Результатом новой законодательной инициативы становится восстановление самых суровых реалий холодной войны, и хотя это то следствие, которое Россия «накликала» сама, вряд ли можно радоваться, если обострению отношений между Москвой и Вашингтоном, которое до последнего времени казалось исправимым, сейчас практически не остаётся альтернативы. Ни одна из сторон теперь не может делать ничего такого, что улучшило бы отношения с другой, не потеряв лица», - констатирует Иноземцев. И добавляет, что, если Конгресс «монополизирует» санкционные механизмы, «Кремль окончательно разочаруется в Белом доме», и о конструктивном взаимодействии между двумя лидерами можно будет забыть. «Наконец, резкое сокращение контактов Москвы с европейскими столицами также дополнит картину новой тотальной изоляции России», - заключает автор.

Об отношении российской элиты к «новому» Вашингтону пишет и Татьяна Становая, руководитель Аналитического департамента Центра политических технологий. «Если при Бараке Обаме негатив был адресован и сосредоточен на Белом доме и его политике, то сейчас он становится «страновым» – относящимся к американской элите и доминирующим там «ястребам»», - пишет эксперт на сайте Politcom.

При этом Дональд Трамп не окажется под сильным негативом со стороны Москвы, хотя она будет отдавать себе отчет в том, что «рассчитывать на него не приходится». «Такая диверсификация отношения будет в действительности ограничивать политику ответных действий, так как подразумевает всегда сохраняющуюся гипотетическую возможность маневрирования между Трампом и его противниками», - подчеркивает госпожа Становая, признавая, что, хотя такая возможность существует лишь в теории, Кремль постарается не сжигать мосты с Белым домом.

Продолжение следует…

* Мнения автора, высказанные в блоге, не обязательно совпадают с позицией редакции Radio Europa Liberă