Катаргейт, или Региональные разборки глобалистов. Часть 1

Первая декада июня выдалась на редкость жаркой на Ближнем Востоке. 5 июня, в 50-летнюю годовщину начала Шестидневной войны, сразу пять арабских стран разорвали дипломатические отношения с Катаром. Предпосылки этого неожиданного шага насколько сложны, настолько и очевидны, а о последствиях пока приходится говорить с известной долей осторожности. Строго говоря, это был не первый демарш в отношении Катара – в марте 2014 года аравийские монархии отозвали своих послов, обвинив Доху во вмешательстве в их внутренние дела. Тогда дело обошлось «малой кровью», и отношения восстановились. А то, что произошло сейчас, не имеет прецедентов в регионе.

Утром 5 июня 2017 года правительства Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Бахрейна и затем Йемена объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром и предписали дипломатам этой страны покинуть соответствующие столицы в течение 72 часов. Позже к этой группе стран присоединились Ливия, Мавритания, Мальдивы, Маврикий и Коморские острова. Саудовская Аравия также заявила о намерении закрыть сухопутную границу с Катаром. Подданным эмирата дано 14 дней на то, чтобы покинуть территорию Саудовской Аравии, Бахрейна, Египта и ОАЭ.

Аравийские режимы и Каир обвинили Катар в поддержке террористов, включая ИГИЛ и «Братьев-мусульман», и, таким образом, в подрыве национальной безопасности данных стран. В частности, Египет, где в 2013 году было свергнуто правительство «Братьев-мусульман», открыто поддерживаемых Катаром, заявил, что Доха продолжает финансировать эту террористическую организацию. А Бахрейн обвинил Катар в финансировании вооруженных проиранских группировок, действующих в этом крошечном королевстве.

Бывшие аравийские союзники запретили воздушному и морскому транспорту из Катара заходить в их порты, а Египет, Бахрейн и Эмираты еще и закрыли воздушное пространство для самолетов катарских авиакомпаний. Что же заставило вчерашних партнеров по Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) так сурово обойтись со своим собратом? Как сообщает газета The Washington Post, буря началась 23 мая, когда эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани во время вручения наград военнослужащим будто бы похвастался тесными отношениями с администрацией Дональда Трампа, назвал палестинское движение ХАМАС «легитимным представителем палестинского народа», а Иран – «фактором стабильности в регионе».

Между тем, катарское государственное телевидение 24 мая заявило, что его сайт был взломан неизвестными, которые поместили там данное будто бы несуществующее заявление эмира. Американская газета ссылается на катарских военных, которые присутствовали на награждении и утверждают, что никаких речей эмир Тамим не произносил. Однако джинн был выпущен из бутылки – Аравия и Эмираты не поверили опровержениям и заблокировали на своей территории вещание международного спутникового телеканала «Аль-Джазира». Скорость и координация действий «партнеров» навела авторов статьи в The Washington Post на мысль об изначально постановочном характере действий с целью дискредитации Катара в глазах Вашингтона.

К причинам разрыва мы еще вернемся, а пока рассмотрим дальнейшее развитие скандала. Надо сказать, что Катар не остался в долгу перед «друзьями». Как пишет «Лента», катарская газета «Аль-Райя» задалась вопросом: «С каких это пор улучшение отношений и обмен поздравлений с соседями [имеется в виду поздравление президента Ирана Хасана Рухани с победой на выборах] считается преступлением?».

Катар через «Аль-Джазиру» дал утечку дипломатической переписки, согласно которой Арабские Эмираты поддерживают тесные отношения с «мозговыми центрами» (think tanks) в Вашингтоне, тесно связанными с Израилем. Кроме того, дипломатия Эмиратов обвиняется в попытках дискредитации правительств Кувейта и Катара и в соучастии в провалившемся военном перевороте в Турции. «Если утечки окажутся достоверными, это может нанести ущерб Арабским Эмиратам», - заявил катарскому телеканалу Халиль Джашан, исполнительный директор Арабского центра в Вашингтоне. Более подробно об утечках рассказывает влиятельное издание The Huffington Post.

Официальная реакция Катара на разрыв дипломатических отношений была жесткой по форме, но довольно сдержанной по наполнению. «Эти меры не оправданы и основаны на обвинениях и заявлениях, которые ничем не подтверждены, - говорится в заявлении министерства иностранных дел в Дохе. – Цель (таких действий) ясна – навязать внешнее управление страной, что означает нарушение суверенитета Катара как государства». Более того, ведомство выразило сожаление в связи с мерами, принятыми аравийскими режимами и их союзниками.

Интересна и международная реакция. «Разрыв дипломатических отношений и закрытие границ – это не вариант для урегулирования кризиса», - заявил, в частности, Хамид Абуталеби, заместитель главы администрации президента Ирана. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал стороны к диалогу и назвал стабильность в Персидском заливе важным фактором. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон призвал аравийские монархии к единству. «Мы непременно призываем стороны сесть за стол переговоров и обсудить все вопросы», - цитирует «Аль-Джазира» главу госдепа.

Газета «Коммерсант» ссылается на министра иностранных дел России Сергея Лаврова, по словам которого, Москва «заинтересована в том, чтобы поддерживать добрые отношения со всеми». А в Кремле выразили надежду, что ситуация «не повлияет на общий настрой стран региона на борьбу с террором», и, по словам Дмитрия Пескова, «Россия дорожит отношениями с регионом Персидского залива в целом и по отдельности с заливными странами». Кроме того, Турция, Кувейт и Оман прилагают дипломатические усилия для урегулирования кризисной ситуации. Так, эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, которому 16 июня исполнится 88 лет, прибыл в Эр-Рияд на встречу с саудовским королем Салманом. О деталях прошедших переговоров не сообщается.

Продолжение следует…

* Мнения автора, высказанные в блоге, не обязательно совпадают с позицией редакции Radio Europa Liberă