Радость у Стены Плача. К 50-летию Шестидневной войны

В эти дни Израиль и всё мировое еврейство отмечает 50-летие Шестидневной войны – одного из самых скоротечных и интенсивных военных конфликтов ХХ века. С 5 по 10 июня 1967 года ЦАХАЛ нанес мощный превентивный удар по Египту, Сирии и Иордании, нарушив планы практически всего арабского мира, который намеревался «сбросить евреев в море».

Изучение предпосылок и хода событий тех дней интересно не только с военной точки зрения. Как и в случае с войной против Египта в 1956 году, здесь важно проследить за внешнеполитической канвой второй половины 60х годов. Это было непростое время: прошло всего пять лет после Карибского кризиса, в самом разгаре была непопулярная война во Вьетнаме, назревала «Пражская весна» и «Майская революция» во Франции (обе – 1968 год).

Как пишет израильское агентство «Курсор», война 1967 года не была неожиданностью ни для кого. Вернее, она стала неожиданностью для арабов, потому что… первыми напасть должны были они. Так, Советский Союз, который традиционно поддерживал Сирию, Египет и ряд других арабских стран, говорил египтянам, что Израиль готовится напасть на Сирию. С другой стороны, президент Египта Гамаль Абдель Насер добился контроля над армией Иордании, вынудил ООН вывести миротворцев с Синайского полуострова и блокировал Тиранский пролив, соединяющий залив Акаба с Красным морем. Каир хотел наказания Израиля за интервенцию 1956 года.

«Сирийские войска обстреливали северные районы Израиля. Иордания провела мобилизацию. Насер выступал с агрессивными речами и обещал сбросить евреев в море. В стране воцарилась напряженная атмосфера. Израильское правительство, уверенное, что арабские страны планируют выполнить план по уничтожению еврейского государства, решило нанести превентивный удар», - отмечает издание.

А предотвращать было что! Как пишет в обзорном материале агентство РИА Новости, к началу июня 1967 года на Синайском полуострове было сконцентрировано 900 танков и более 100 тыс. египетских военнослужащих, к северу стянуто 300 танков и шесть пехотных дивизий Сирии, с востока подступало 270 танков и семь бригад Иордании и Ирака. О готовности предоставить своих солдат заявили Кувейт, Алжир и Саудовская Аравия. У арабов было 500 тыс. солдат и офицеров против 264 тыс. у Израиля, 2000 танков против 800, почти 1000 боевых самолетов против 300 у Израиля. Как на это могло ответить еврейское государство? Только сыграть на опережение!

Однако было бы неверным утверждать, что война стала неизбежной только к началу июня 1967 года. Уже с 1965 года ЦАХАЛ готовил превентивный удар; разведка уточняла будущие цели, в частности проходимость дорог для танков на Синайском полуострове, оборонительные позиции на Голанских высотах, расположение артиллерийских и зенитных батарей, пункты управления войсками, склады с оружием, колодцы. На большую хитрость пошли израильские ВВС: два года пилоты ежедневно по утрам летали над Средиземным морем, а затем снижались и садились на авиабазу в пустыне Негев. «Этим, с одной стороны, отрабатывались навыки внезапного нападения, а с другой, египетские войска противовоздушной обороны привыкали к графику и маршруту полетов. Командующий ВВС Израиля генерал Мордехай Ход приучал своих летчиков летать в режиме полного радиомолчания над морем на низкой высоте, а также наносить меткие удары с малых высот по вражеским аэродромам Египта и Сирии, детальные макеты которых были построены в пустыне», - пишет РИА Новости.

И вот утром 5 июня израильские самолеты по привычке полетели над Средиземным морем, и египтяне не обратили на них никакого внимания. Но на этот раз вместо пустыни Негев они развернулись и на высоте 30 метров, в условиях полного радиомолчания, полетели громить египетские аэродромы. ВВС Израиля нанесли удары одновременно по 11 египетским авиабазам и уничтожили почти 200 самолетов, подавляющее большинство которых не успели даже взлететь. Та же участь постигла военные аэродромы Сирии и Иордании. Получив полное господство в воздухе, Израиль быстро достиг крупных успехов: полностью занял Синайский полуостров, Голанские высоты, Иудею и Самарию (Западный берег реки Иордан). Но самое главное – израильские войска заняли Старый город Иерусалима и подошли к Стене плача. Была даже мысль занять Храмовую гору с мечетью аль-Акса, но это привело бы к взрыву мусульманского мира, и евреи решили не перегибать палку. 10 июня война закончилась.

Политические последствия Шестидневной войны не менее масштабны, чем ее стремительный ход. Во-первых, Синайский полуостров на целое десятилетие остался под контролем Израиля, поскольку Каир отверг инициативу «мир в обмен на землю». При этом Голанские высоты до сих пор не возвращены Сирии, а по решению от декабря 1981 года вообще названы суверенной территорией Израиля, несмотря на осуждающую резолюцию Совета Безопасности ООН. Во-вторых, арабские страны получили колоссальный урок – впрочем, его хватило только до войны Йом-Киппур в 1973 году, но шок остался на многие годы. В-третьих, Израиль продемонстрировал не только умение бороться с арабским миром в одиночку, но и бросать вызов сверхдержавам. Ведь США особо не помогали еврейскому государству, поскольку были заняты Вьетнамом, а Советский Союз, наоборот, хотел отвлечь внимание США от Индокитая и потому подталкивал арабские страны к войне, а увидев их поражение, пригрозил Израилю военным вмешательством, и только это заставило евреев остановиться. Кстати, именно это обстоятельство и подтолкнуло США и Израиль к более тесному сотрудничеству, которое переросло в стратегический союз уже после 1973 года.

Но есть и другая сторона медали. Например, существует мнение о том, что занятие Иудеи и Самарии с большим арабским населением стало ловушкой. Писатель Меир Шалев в беседе с Би-Би-Си вспоминает разговор со своим отцом по окончании Шестидневной войны: «Мы откусили кусок, которым поперхнемся». Он полагает, что взятие Западного берега Иордана «высосало из Израиля все силы», и до сих пор страна сталкивается с последствиями той победы.

Действительно, Израиль и сегодня не может решить проблему палестинских территорий, которые провозгласили себя государством, но по сути таковым не являются, зато служат отличным поводом для продолжения вражды Израиля с мусульманским миром. И это не говоря о еще более тяжелом противостоянии вокруг Сектора Газы. Когда закончится конфликт на Земле Обетованной, не знает никто. Но война 1967 года совершенно точно заставила всех считаться с Израилем, невзирая на то, прав он или нет.

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