Банк, который лопнул

Май приносит интригующие новости из Азербайджана – 11-го числа крупнейший в стране Международный банк подал в Нью-Йорке заявление о банкротстве, чтобы провести реструктуризацию долга в размере 3,3 млрд. долларов США. Я не буду утомлять читателя тонкостями финансово-банковского искусства, а ограничусь лишь макроэкономическими последствиями, которые грозят Азербайджану.

Так, журнал Forbes со ссылкой на Wall Street Journal пишет, что крупнейшему банку Азербайджана был нанесен огромный урон из-за падения цен на нефть и колебаний валютных курсов. То же издание со ссылкой на агентство Bloomberg добавляет, что восстановление цен на нефть в 2017 году не сильно облегчило ситуацию Азербайджана. «Восстановление финансовой жизнеспособности МБА имеет решающее значение, чтобы банк мог продолжать предоставлять важные банковские услуги экономике Азербайджана», - говорится в заявлении министра финансов Самира Шарифова.

Снова Forbes сообщает нам, что кредиторы недовольны предложением Баку (более подробно см. в конце моей публикации). «Кредиторы очень недовольны списанием части долга, - сказал Лутц Ремейер, управляющий активами примерно на $2,2 млрд., включая облигации МБА, в Landesbank Berlin Investment и планирующий голосовать против плана. – Это предложение демонстрирует нежелание государства платить, имея при этом все возможности заплатить. Это приведет к росту стоимости долгосрочного финансирования для Азербайджана».

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service сообщает, что реструктуризация внешних обязательств МБА может замедлить восстановление экономического роста страны. «Ожидалось, что часть роста ВВП Азербайджана будет поддержана возобновлением кредитования со стороны банков. В свете ситуации с МБА и вероятности того, что еще большему числу банков потребуется пройти реабилитацию, восстановление кредитного роста, а также восстановление экономики, скорее всего, будет отложено», - сказано в сообщении агентства.

«Экономика Азербайджана сильно зависит от углеводородов. В эпоху низких цен на нефть и газ экономика вряд ли будет быстро расти в ближайшие несколько лет. Более того, даже если новый газопровод в Турцию начнет работать через 1-3 года, что позволит Европе диверсифицировать поставки газа, и в 2018-1919 годах начнется производство на газовом месторождении «Шах-Дениз 2», Азербайджан будет конкурировать с другими поставщиками газа в Европу, которые будут предлагать конкурентные цены», - продолжает источник.

Между тем, агентство уточняет, что Международный банк, на который приходится 40% совокупных активов банковского сектора Азербайджана, столкнулся с финансовыми трудностями на фоне масштабных махинаций экс-главы правления банка Джахангира Гаджиева, руководившего банком в 2001-2015 годах, и его управленческой команды. Проблемы банка усугубила девальвация маната в 2015 году на фоне падения мировых цен на нефть.

Российское агентство REX, в свою очередь, поясняет, что Баку не может допустить крах МБА, так как последствия могут быть непредсказуемы, но и спасение банка может обойтись недёшево. «На данный момент мы рассматриваем МБА как несостоявшуюся организацию», – заявил Дмитрий Васильев из рейтингового агентства Fitch Ratings.

Российское онлайн-издание «РИА Дербент» называет одной из важнейших причин ослабления Международного банка девальвацию маната. «В стране наблюдается нехватка валюты, а огромное количество жителей страны, набравших кредиты в «тучные годы», оказались также не в состоянии их выплачивать», - говорится в тексте. «Проблемы в банковской сфере, являясь следствием сильного спада экономики, провоцируют дальнейшее ее падение. В Азербайджане растет безработица, снижаются доходы населения и покупательская способность, а теперь еще ожидается снижение иностранных инвестиций в экономику», - продолжает агентство.

Но есть еще один, весьма странный аспект обсуждаемой проблемы – в разорившемся банке, оказывается, хранились деньги пенсионеров Казахстана! Как сообщает бакинская газета «Азадлыг» со ссылкой на свои источники, 23 мая в Лондоне произошел неприятный разговор между министром финансов Азербайджана Самиром Шарифовым и председателем Центробанка Казахстана Данияром Акишовым. Первый отказал второму в возвращении 250 млн. долларов, инвестированных Астаной в апшеронский банк. Уточняется, что еще в октябре 2014 года Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана приобрел долговые ценные бумаги Международного банка Азербайджана на сумму в 250 млн. долларов.

В интервью агентству «Туран» (цитата по ереванскому изданию «Панорама») юрист и банковский эксперт Акрам Гасанов сообщил, что долг казахского фонда будет по-прежнему «висеть» на МБА. «Долг ЕНПФ должен быть возвращен через семь лет, в 2024 году, а что будет за это время, мы не знаем и знать не можем», – отметил Гасанов. «Было действительно глупо взять и объявить о банкротстве крупного государственного банка, инициировать скандал со всеми вытекающими отсюда последствиями», – сказал он.

И последняя новость: кредиторы МБА предпринимают шаги, чтобы заблокировать предложенный план по реструктуризации долга на 3,3 млрд. долларов США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Как передает бакинский оппозиционный телеканал Meydan TV, представители МБА «вызвали ярость кредиторов на презентации в Лондоне» 23 мая, предложив обменять долг в иностранной валюте на комбинацию новых государственных облигаций и бондов самого МБА.

Согласно письму кредиторов, уже 19 мая они обратилась с жалобами к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Кредиторы также выразили опасения министру финансов Азербайджана Самиру Шарифову, когда встретились с ним на презентации плана в Лондоне. Отвечая на вопрос, почему государство отказалось от поддержки банка, он сказал, что на МБА никогда не распространялась суверенная гарантия.

По словам Шарифова, хотя банк и принадлежит государству, это не означает, что правительство берет на себя ответственность за реструктуризацию его долга. При этом он призвал кредиторов поддержать предложенный план. В письме от имени «большого числа опытных международных финансовых институтов» говорится, что если претензии кредиторов не будут учтены в плане реструктуризации банка, то «члены группы готовы предпринять действия для защиты своих интересов».

Итак, еще один удар по экономике Азербайджана, нанесенный дешевеющей нефтью. Но чтобы не вызывать подозрений в предвзятости, я просто предложу читателям ознакомиться с более ранними публикациями по нижеприведенным ссылкам…

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