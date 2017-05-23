Иран выбрал реформы и стабильность. Часть 1

В пятницу 19 мая в Иране прошли очередные выборы президента. Уже в первом туре победу одержал действующий глава исполнительной власти Хасан Рухани, который был переизбран на второй четырехлетний срок. Он заручился поддержкой 23,5 млн. (57%) пришедших к урнам граждан Ирана, а его основной соперник, бывший генеральный прокурор Эбрахим (Ибрагим) Раиси, получил 15,8 млн. (38,3%). Явка превысила 70%, а МВД страны из-за наплыва людей было вынуждено продлить работу избирательных участков на четыре часа.

Прежде чем приступить к анализу результатов выборов, нужно пояснить читателям, что президент Ирана – всего лишь руководитель исполнительной власти, в то время как истинным главой государства является аятолла, Верховный руководитель (рахбар). Он контролирует судебную систему, армию и прессу, а также выносит окончательное решение при утверждении членов Кабинета министров и признании результатов выборов. Тем не менее, должность президента очень важна, ибо, помимо прочего, он отвечает за внешнюю политику. А для Ирана, как мы понимаем, это краеугольная проблема.

Реформатор Хасан Рухани изначально позиционировал себя как сторонник сближения с Западом – мы надолго запомним его исторический телефонный разговор с Бараком Обамой осенью 2013 года; это был первый контакт лидеров двух стран после Исламской революции 1979 года. Хасан Рухани ассоциируется в первую очередь с исторической «Венской сделкой». Совместный всеобъемлющий план действий, подписанный в июле 2015 года в столице Австрии, создал условия для принятия соответствующей резолюции ООН, которая сняла значительную часть международных санкций против Ирана в обмен на его отказ от ядерной программы. И хотя персам не удалось добиться полного прекращения международной изоляции (и подоспели новые односторонние ограничительные меры, введенные еще при Обаме), изменения в экономике довольно ощутимые.

Например, как пишет «Газета», иранскому президенту удалось снизить инфляцию с 40% в 2013 году до 7,5% в 2016-м. Правда, по данным неофициальных подсчетов, инфляция в Иране колеблется в районе 10%. Мы еще вернемся к теме невыполненных обещаний улучшения жизни, а пока замечу, что оппонент Рухани на полную катушку использовал эту проблему, сплотив вокруг себя консервативный электорат, недовольный отказом от ядерной программы и чрезмерным сближением со странами Запада. Кроме того, отсутствие бесспорного экономического прогресса способствовало перетеканию в лагерь Эбрахима Раиси большой прослойки рабочих, которые так и не дождались денежного дождя в национальную экономику.

Наконец, на мельницу консерваторов постоянно лил и льет воду Дональд Трамп, который еще в ходе предвыборной кампании ругал администрацию Обамы за «невыгодную» сделку и чрезмерные уступки «режиму аятолл». Справедливости ради надо сказать, что нерешительность предыдущего хозяина Белого дома действительно способствовала усилению влияния Ирана в Ираке, Сирии и Йемене – на «радость» союзникам США в лице Саудовской Аравии и Израиля.

Между тем, поиск виновного в лице Рухани и, соответственно, победа Раиси означала бы новый этап радикализации иранской внутренней и внешней политики и создала бы идеальные условия для настоящей отмены Венского соглашения. Как пишет «Газета» со ссылкой на The New York Times, «ошеломляющая победа должна позволить Рухани укрепить позиции умеренной и реформистской фракции, поскольку страна готовится к концу правления 77-летнего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи». «Он [Рухани] получил мандат на продолжение своей деятельности, так как тому, что он делает, не было альтернативы», - сказал изданию востоковед Андрей Бакланов.

Поэтому многие эксперты называют прошедшие 19 мая выборы «референдумом о доверии курсу Рухани». «Главные победители выборов президента – иранский народ и исламская республика, которой, несмотря на происки врагов, удалось завоевать большое доверие нации. Массовое участие иранского народа в голосовании и энтузиазм, с которым люди стояли в длинных очередях на избирательных участках, являются свидетельством прочности основ исламской демократии», - говорится в специальном заявлении аятоллы Хаменеи, размещенном на его официальном сайте.

Как сообщает агентство «Регнум», позже сам Хасан Рухани по государственному телевидению выступил с обращением к народу. «Иранский народ выбрал путь взаимодействия с миром, путь, который далек от экстремизма и насилия. Выборы завершились, и я как президент страны нуждаюсь в поддержке каждого иранца, даже тех, кто находится в оппозиции ко мне и моей политике», - цитирует агентство IRNA президента Ирана.

Господина Рухани поздравили верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини, президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и другие зарубежные лидеры. Кроме, разумеется, президента США, который как раз в эти дни находился в своей первой зарубежной поездке, начатой, вопреки традиции, не с Северной Америки или Европы, а с Ближнего Востока. Вместо Трампа слово взял госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выразив надежду на то, что победителю удастся прекратить ракетную программу Ирана, которая волнует американцев и их региональных союзников не меньше, чем ядерная программа. Причем Тиллерсон проводил встречу со своим саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром, с которым как раз обсуждалась громадная оружейная сделка на 110 млрд. долларов, и партнеры даже не думали скрывать, что поставки целых гор вооружений Эр-Рияду нацелены на «сдерживание» Ирана.

Продолжение следует…

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