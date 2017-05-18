Последнее европейское предупреждение

На днях Молдова получила недвусмысленный сигнал из ЕС. Европейский парламент принял решение отложить рассмотрение проекта о выделении Республики Молдова финансовой помощи в размере 100 млн. евро. Основание – намерение правящей коалиции совместно с социалистами изменить электоральную систему, а также застарелая проблема политической ангажированности системы правосудия и прессы. Европейцы подчеркивают, что финансирование не отменено, а приостановлено как минимум на месяц, для того чтобы дождаться решения Венецианской комиссии по поводу вышеозначенной инициативы.

Депутат Европейского парламента от Румынии Кристиан Дан Преда и вовсе выступил против предоставления Молдове финансовой помощи, поскольку нет транспарентности распределения средств. «Мы все знаем, что был украден миллиард, но никто за это не ответил, просто потому, что юстиция не работает», - цитирует Преду издание Newsmaker. Депутат выразил уверенность в том, что бенефициарами помощи станут не граждане, «а ворующие элиты». Он также отверг аргумент молдавской власти о том, что помощь ЕС – это будто бы поддержка проевропейского правительства РМ. «По факту правление не подчиняется парламенту, власть принадлежит олигарху Плахотнюку, который покупает депутатов одного за другим, особенно среди коммунистов», - подчеркнул Преда.

Не менее жестко высказался депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. Он обратил внимание на проблемы избирательного правосудия и (не)зависимости молдавских СМИ. «В Европе юстиция для всех, она не носит селективный характер, и в ней нет места избирательным судам за закрытыми дверьми», - сказал литовец и призвал молдавские власти «не поддаваться заблуждению в том, что Брюссель большой, слепой, далекий, всегда готов подписать очередной чек…».

Newsmaker напоминает, что в 2015 году Евросоюз уже вводил мораторий на оказание финансовой помощи Молдове – случилось это, как мы помним, после кражи миллиарда долларов из банковского сектора. Размораживание произошло только в конце 2016 года, после подписания нового соглашения о финансировании с МВФ. И вот новый окрик из Брюсселя. Понятно, что реформа избирательной системы – это лишь casus belli для жесткого разговора с Кишиневом, ведь европейцы по-прежнему требуют подлинных реформ системы правосудия и деполитизации СМИ.

А это значит, что у Европы попросту нет серьезных оснований доверять молдавской власти – не было бы баталий вокруг одномандатной и смешанной системы, было бы что-нибудь другое; благо, Кишинев регулярно «радует» своих западных партнеров всяческими недемократическими экзерсисами. Кстати, власти РМ даже не думают рефлектировать, поскольку, во-первых, считают, что у них «всё схвачено», а во-вторых, всегда есть «дежурные враги», на козни которых можно списать неурядицы. И в данном случае – читатель очень удивится! – речь не о руке Москвы.

Спикер Андриан Канду обвинил лидеров правой оппозиции – Майю Санду и Андрея Нэстасе – чуть ли не в подрывной деятельности на зарубежных площадках, где они якобы нашёптывают на ушко европейским политикам какие-то нехорошие вещи, после чего Молдове отказывают в финансировании. «Это указывает на строго партийный интерес Майи Санду и Андрея Нэстасе, чтобы сохранить систему выборов по партийным спискам, - цитирует Newsmaker молдавского спикера. – Это непатриотично. Вы видели, как был рад Додон. Получается большой подарок ему от Майи Санду».

Меньше всего на свете я готов поверить в альтруизм Майи Санду по отношению к Игорю Додону, но доля правды в словах Канду есть. Молдова сейчас получила хороший отлуп от Европы, и для евроскептиков в нашей стране это не столько подарок, сколько сигнал о том, что партнеры по развитию действительно устали. Другими словами, разочарование в европейском курсе – это теперь не только проблема настроений общества (опросы нам в помощь), но и вполне явственный институциональный феномен.

Полгода назад один мой западный собеседник, вхожий в дипломатические круги и молдавскую правую элиту, без обиняков сказал: «Молдова всех достала (было произнесено более грубое слово – он хорошо говорит по-русски). Вас терпят только для того, чтобы вы не достались России». Мне было бы интересно поговорить с этим человеком сегодня, но я уверен, что «русский аргумент» всё менее и менее весом в оценках развития Молдовы.

Можно сколько угодно упрекать европейцев в том, что они практически открыто стали на сторону правых оппозиционных партий, но факт остается фактом: инволюция молдавской демократии дошла до стадии необратимой деградации. Однако я покривил бы душой, если бы упрекнул в этом исключительно саму Молдову. Давайте будем откровенными: европейцы все последние годы сквозь пальцы смотрели на «шалости» молдавских властей, будь то закрытие оппозиционных телеканалов (ведь это не проевропейские каналы!), сфабрикованные уголовные дела в отношении инакомыслящих (ведь они инакомыслят не о Европе!) или, в качестве апофеоза, кража миллиарда (ведь их украла «своя» проевропейская власть!). Это надо умудриться дойти за шесть лет от «истории успеха» (бренд, созданный Джо Байденом в 2011 году) до терминальной стадии захваченного государства!

Сакраментальное «лишь бы Молдова не досталась русским», став трендом с началом кризиса и войны в Украине, стало, откровенно говоря, универсальной индульгенцией для властей Молдовы. Ну, и что, если ЕС заморозил финансирование два года назад? Зато он всё это время исправно поддерживал нестабильную власть (вспомним хотя бы «год пяти премьеров» - 2015-й), включая Ночное Правительство. Разве два или три года назад Европа не знала о Плахотнюке и его неограниченной власти? Знала и прекрасно с ним работала. Кстати, даже сегодня Европейская комиссия призывает парламент не замораживать финансирование Молдовы. Так какой смысл заламывать руки и кричать «Караул», одновременно давая деньги?

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