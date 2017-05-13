Разбуженная Брекситом. Франция спасает Европу. Часть 3

Газета The New York Times отмечает, что победа Эмманюэля Макрона символизирует победу над популизмом. «Французы выбрали Макрона, потому что хотят изменений, но напуганы лидерами, которые перевернули политику США и Великобритании», - пишет «Коммерсант» со ссылкой на американское издание. В свою очередь, журнал Time напоминает о проблемах, в которых погрязла Франция: высокий уровень безработицы, террористические угрозы, самый серьезный со времен Второй Мировой войны кризис мигрантов и неоднозначное отношение французов к Евросоюзу. «Сейчас избранному президенту необходимо сформировать коалицию, чтобы завоевать большинство мест на парламентских выборах, которые пройдут уже в июне. Это будет трудной задачей», - резюмирует издание.

«Результаты парламентских выборов в Нидерландах и президентских выборов во Франции остановили триумфальное шествие правопопулистских националистических партий в ЕС, представляющих самую большую угрозу европейской интеграции», - говорит «Коммерсанту» завотделом европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Надежда Арбатова. По ее словам, Макрон «будет строить отношения с Россией, исходя из интересов Франции, всегда имевшей особые отношения с СССР/Россией, а также из соображений реальной политики». В то же время Марин Лё Пен и правые популисты «очень ненадежные партнеры, учитывая, что для них отношения с Россией… - это способ укрепить свои внутриполитические позиции».

Телеканал «Дождь» в обзорном материале напоминает об одном из главных обещаний Макрона – реформировать устройство Евросоюза, чтобы избежать «Фрекзита». В интервью BBC Макрон ранее говорил, что, если бы он позволил Евросоюзу и дальше функционировать, как сейчас, это было бы предательством. «На международной арене Макрон поддерживает военное вмешательство в Сирию под эгидой Организации Объединенных Наций и обещает укрепить позиции Франции против «военного утверждения» России, «непредсказуемости» США и «милитаризации терроризма», - продолжает «Дождь». – Макрон также пообещал охранять безопасность во Франции – восстановить военную службу, нанять больше полицейских и повысить военный бюджет до 2% ВВП». Кроме того, Макрон обещал оптимизировать расходы государства на 60 млрд. евро путем сокращения 120 тыс. рабочих мест на госслужбе. В то же время Макрон обещает создать от 4 до 5 тыс. новых рабочих мест в школах, увеличить рабочую неделю с 35 до 39 часов и выдать предпринимателям право иметь пособие по безработице, отмечает телеканал.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Тимофей Бордачёв полагает, что Макрону необходимо перенастроить участие Франции в европейской интеграции так, чтобы «восстановить баланс, подорванный кризисом зоны евро». «Французы должны вновь почувствовать выгоду от участия в Европейском союзе и перестать голосовать за радикалов», - уверен политолог. «Европейская интеграция будет в ближайшие годы двигаться в сторону построения «Европы разных скоростей»... Эту перспективу приветствуют не все страны Союза, и борьба предстоит нешуточная. Так что Франция при новом президенте уже скоро получит возможность сказать решающее слово», - пишет Бордачёв для «Ленты».

Главный редактор издания «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов предсказывает появление фрагментированного парламента, в котором президенту будет сложно опереться на лояльное большинство, что особенно важно в части проведения давно назревших экономических реформ, которые никак не удавалось провести предшественникам Макрона, начиная с Жака Ширака. Между тем, новый французский президент – популист, правда, не оппозиционный, а провластный, и пока неясно, как он реализует предвыборные обещания. Зато очевидно, что победой Макрона французский истеблишмент продемонстрировал умение реагировать на возникшую угрозу со стороны по-настоящему оппозиционного, антисистемного популизма в лице Марин Лё Пен, которую явно вдохновили победы сторонников Брексита и Дональда Трампа.

«Мнение масс становится всё более определяющим, и работать надо с ними, но так, чтобы это было доходчиво и понятно. Здесь и возникает своего рода ловушка, - пишет Лукьянов в «Российской газете». – «Ответственные» силы, дабы приблизиться к народу, должны брать на вооружение те лозунги, которые приобретают популярность среди населения. Соответственно политика мейнстрима будет смещаться в сторону идей, которые он сам считает недопустимыми». Напоминая о «левом бунте» конца 60х годов, когда изменения социальных условий привели к идейно-политическим сдвигам во французском (и не только) обществе, политолог предполагает, что Эмманюэль Макрон является «персонажем промежуточного времени», так же как Дональд Трамп и Марин Лё Пен. «Сами по себе они вряд ли добьются успеха, но станут катализаторами переформатирования всего политического ландшафта, в результате которого через несколько лет мы увидим другие политические силы и другую обстановку на Западе», - резюмирует автор.

Российские специалисты по Франции – Игорь Бунин и Татьяна Становая – в совместном материале предлагают четыре сценария исхода парламентских выборов и, соответственно, итогового расклада отношений на французском Олимпе. Сценарий первый: формирование абсолютного пропрезидентского большинства – не гарантировано. Сценарий второй: победа республиканцев и получение ими относительного большинства, с которым Макрону придется договариваться. В общем-то, типичная для Франции ситуация «сосуществования» (la cohabitation). Сценарий третий: Макрон получает относительное большинство (249-286 из 577 мест) и возможность договориться с правыми, но на более выгодных условиях. Сценарий четвёртый: раздробленный парламент, отсутствие коалиции, блокирование ключевых решений и затяжная политическая неуправляемость.

Авторы не исключают пессимистического сценария, но считают его маловероятным в силу особенностей французской политической системы. «Во Франции политическая традиция сложилась таким образом, что избранный президент всегда имеет преимущество перед другими политическими силами и в его пользу играет сразу несколько факторов», - говорится в материале на сайте Московского центра Карнеги. Авторы приводят три фактора. Это «дифференцированный абсентеизм», когда на парламентских выборах, следующих за президентскими, уровень явки выше среди тех избирателей, кто голосовал за победителя. Это политико-аппаратное преимущество президента, который «удерживает управленческую и кадровую инициативу». Наконец, это возможность президента начать реализацию своих предвыборных обещаний до парламентских выборов.

Не откажу себе в удовольствии снова процитировать Евгения Минченко, чей Коммуникационный холдинг «Minchenko consulting» опубликовал обширный доклад об особенностях французских выборов и их уроках для России. А на своей странице в Facebook российский политтехнолог вкратце несколько основополагающих выводов, которые я приведу своим читателям:

1. Перехват у оппозиции популистской и антиистеблишментной повестки;

2. Копирование и «отзеркаливание» методов ведения популистской кампании – отказ от идеологических догм, опора на низовую активность, использование социальных сетей и тд;

3. Дробление оппозиционного фронта, недопущение его консолидации;

4. Кастинг и выдвижение «новых лиц».

5. Акцент на работе с профессиональными навыками лидера нового проекта, постоянная тренировка.

«Кроме того, французские выборы учат нас, что требования к профессиональному уровню политиков в условиях новой информационной реальности резко возрастают. В частности, в ходе дебатов во втором туре мы увидели отсутствие прогресса у Марин Лё Пен и очевидный рост коммуникативного мастерства Эммануэля Макрона. Политики, как профессиональные спортсмены, должны постоянно быть в форме, тренировать свои коммуникативные навыки», - пишет в заключение Евгений Минченко.

Итак, Эмманюэль Макрон знаменует собой победу над популизмом, так напугавшим Европу после Брексит-шока и прихода Дональда Трампа в Белый дом. Если считать эту победу свершившимся фактом, надо задаться вопросом, как и почему это произошло. «Несистемный» Макрон много раз говорил о том, что намерен реформировать Евросоюз. В этом он неизбежно столкнется с сопротивлением брюссельской бюрократии, а также с Германией, которую, по большому счету, устраивает статус-кво на Старом континенте, так как она контролирует и политику, и экономику большинства «малых» стран и держит на коротком поводке Францию при Олланде. В этом смысле Германии даже выгоден Брексит, потому что Лондон всегда был сдерживающим фактором для Берлина – не будем забывать, как Маргарет Тэтчер в свое время сопротивлялась объединению Германии, опасаясь ее чрезмерного усиления на континенте. Как видим, «железная леди» была права.

С другой стороны, надо чётко понимать, что евроскептицизм не появился вчера и уж точно возник не на пустом месте. 52% голосов за Брексит, победа эксцентричного миллиардера в США и 10 млн. проголосовавших за Марин Лё Пен во втором туре – более чем красноречивое свидетельство системных проблем в западном мире. Пресловутый истеблишмент чувствует «вихри враждебные», но демонстрирует не только высокую степень выживаемости, но и умение оперативно зафиксировать и исправить (или хотя бы заретушировать) наиболее проблемные вопросы. Однако это тактика. А где стратегия? Готов ли западный мир предложить своим искушенным гражданам принципиально новую программу социальных реформ, экономического развития, политической модернизации – всё это не праздные вопросы, а самый что ни на есть суровый экзамен, потому что победа над популизмом не вечна и небезгранична. Как правильно заметил Фёдор Лукьянов, господа Макрон, Трамп или госпожа Лё Пен – промежуточные звенья на пути трансформаций, которые, похоже, переходят на новый этап…

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* Мнения автора, высказанные в блоге, не обязательно совпадают с позицией редакции Radio Europa Liberă