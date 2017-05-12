Разбуженная Брекситом. Франция спасает Европу. Часть 2

Практически все французские и зарубежные наблюдатели сходятся в одном: убедительная победа Эмманюэля Макрона в президентских выборах вовсе не означает окончательной победы нового хозяина Елисейского дворца. В июне во Франции предстоят парламентские выборы, которые тоже проходят в два тура по мажоритарной системе, и вот тогда, говорят политологи, социологи и журналисты, у молодого президента появится возможность закрепить свой успех по итогам этого своеобразного третьего тура.

В Бурбонском дворце заседают 577 депутатов Национального собрания (нижняя палата), и за эти кресла 11 и 18 июня развернется нешуточная борьба. Господин Макрон уже показал, насколько серьезно он относится к этому испытанию. Для начала он провел ребрендинг своего движения: было «Вперед!» (En marche!) – стало «Вперед, Республика!» (La République en marche). Кстати, эксперты усматривают в этом не только расширение аудитории («движение для всей Франции»), но и «покушение» на бренд правых консерваторов-неоголлистов из Республиканской партии.

Тем самым, считают наблюдатели, Макрон обозначает тенденцию к «поправению» своей платформы, чтобы отобрать часть колеблющегося электората у потенциально более сильных правых партий, поскольку на левом фланге сложилась весьма странная ситуация. Дело в том, что формально правящая Социалистическая партия находится в упадке и рискует «пролететь» на парламентских выборах, растворившись в партии Макрона. Возможно, поэтому бывший премьер-социалист Манюэль Вальс открыто перешел на сторону нового президента. В то же время левые радикалы Жана-Люка Меланшона не доверяют Макрону, считая его глобалистом и ставленником банкиров (и в этом они солидарны со сторонниками Марин Лё Пен).

«В июне в стране пройдут парламентские выборы, на которых «Национальный фронт» Марин Лё Пен может расширить свое представительство в парламенте. Значительную фракцию могут сформировать «Республиканцы». Политика нового президента будет во многом зависеть от состава будущей коалиции», - сказал в интервью «Коммерсанту» бывший замминистра иностранных дел России, ныне директор Центра политических исследований Андрей Федоров. Эксперт Европейского центра Карнеги Пьер Вимон считает, что Макрон может рассчитывать на то, что его партия также получит голоса избирателей. «Вопрос в том, удастся ли ему набрать абсолютное большинство или же относительное, и тогда ему придется искать поддержки среди других партий», - пояснил он «Ъ».

Итоги предстоящих парламентских выборов во многом будут зависеть от суммы факторов, как-то: успешность программы «Национального фронта», который однажды уже потерпел сокрушительное поражение на выборах в Национальное собрание; шансы ослабленных социалистов; сплочение республиканцев после поражения их кандидата Фийона. «Таким образом, с победой Макрона политическая борьба во Франции совсем не сбавит оборотов. Что касается его программы, «ни левой, ни правой», как и он сам, то до выборов она отвечала интересам различных слоев населения, но в процессе реализации может считаться уже «недостаточной» представителями обоих флангов», - говорится в материале «Газеты». В другой статье предполагается, что победа партии Макрона вполне реальна, поскольку электорат социалистов может перейти к новому президенту. При этом Марин Лё Пен хочет обновить свой Национальный фронт, а республиканские голлисты намерены взять реванш за президентские выборы.

«Макрону достаточно сложно будет единолично получить большинство, но создать какую-то коалицию вокруг себя, я думаю, что это вполне реалистично», - рассказал агентству РИА Новости директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. Именно парламентские выборы, по его мнению, будут ключевым моментом после президентских выборов. На них «попытаются взять реванш старые партии, то есть, социалисты и республиканцы, плюс такой новый игрок, как Жан-Люк Меланшон с его левым популистским движением». «Поэтому игра еще далеко не закончена», - добавил эксперт.

Считаю нужным процитировать доктора исторических наук, профессора МГИМО Евгению Обичкину, которая на сайте Российского совета по международным делам представила ряд интересных характеристик Эмманюэля Макрона во внутренней и внешней политике. Вот несколько наиболее важных, с моей точки зрения, свойств молодого президента:

Либерал в экономике, консерватор в вопросах безопасности, Э. Макрон во французской системе координат является левым в подходе к общественным вопросам (права меньшинств, легализация лёгких наркотиков, иммиграция).

В духе экономического либерализма Э. Макрон обещает отменить налог на высокие доходы и снизить налоги с предпринимателей.

В соответствии с требованием момента своей первой задачей Э. Макрон назвал борьбу с мусульманским джихадизмом и терроризмом и обещал повысить расходы на оборону до 2% бюджета. Для усиления охраны общественного порядка Э. Макрон считает необходимым вернуть полицию «на места», на стражу повседневной безопасности.

В области внешней политики программа Э. Макрона наиболее близка к курсу Ф. Олланда, нацеленного на Европу и атлантическую солидарность. Преодоление границ – внешнеполитическое кредо Э. Макрона. Благодаря работе в банке Ротшильда он является «своим» в мировых финансах и в среде транснациональных корпораций. На посту министра экономики Франции он проявил себя приверженцем европейской интеграции и евроатлантического торгового партнёрства.

Его обещание «не уступать» в диалоге с В. Путиным и Д. Трампом амбивалентно. С одной стороны, …оно подразумевает «мускульный» диалог с Москвой. С другой стороны, обещание вступить в «мускульный» диалог с Д. Трампом может быть хорошо встречено как сторонниками внешнеполитической независимости от Вашингтона в духе де Голля, так и, наоборот, евроатлантистами, опасающимися за судьбу Трансатлантического торгового и инвестиционного партнёрства, от которого обещал отказаться новый президент США.

Окончание следует…

* Мнения автора, высказанные в блоге, не обязательно совпадают с позицией редакции Radio Europa Liberă