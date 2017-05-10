Разбуженная Брекситом. Франция спасает Европу. Часть 1

Второй тур выборов президента Франции сенсации не принес – 39-летний кандидат-самовыдвиженец, лидер созданного «под выборы» движения «Вперед!» Эмманюэль Макрон с большим разрывом одержал победу над председателем Национального фронта Марин Лё Пен. Бывший министр в правительстве социалистов получил 66,06% голосов (20,7 млн.), а его соперница – 33,94% (10,6 млн.).

Прежде чем перейти к анализу итогов голосования и прогнозам дальнейшего развития, предлагаю взглянуть на ряд любопытных цифр. Конечно, в глаза бросается почти двукратный разрыв между Макроном и Лё Пен. Но если вспомнить выборы 2002 года, кое-кому станет не по себе. 15 лет назад отец Марин Лё Пен, Жан-Мари Лё Пен, вышел во второй тур с действовавшим президентом Жаком Шираком и проиграл последнему, получив менее 18%, в то время как его соперник – более 82%. В абсолютных цифрах это 5,5 млн. и 25,5 млн. соответственно. Тогдашнее пятикратное превосходство сменилось сегодня более скромным двукратным превосходством. Всё-таки 10,6 млн. голосов – это не шутки, это повод для французского истеблишмента, на дух не переносящего ультраправую семью Лё Пен, задуматься о брожениях в обществе.

Еще один характерный показатель второго тура выборов 2017 года – самая низкая явка с 1969 года. И, разумеется, главный системный итог – крах двух традиционных правящих сил – социалистов и республиканцев-голлистов. И поскольку значительная часть общества находилась в состоянии фрустрации, было получено рекордное количество испорченных (vote nul) и неиспользованных (vote blanc) бюллетеней. Не менее интересно посмотреть, не за кого, а против кого голосовали французы.

«Среди тех, кто выбрал Макрона, 43% сделали это, чтобы не допустить к власти Марин Лё Пен. Лишь 16% голосовало за программу политика-центриста. Треть избирателей Макрона (33%) объяснили свой выбор стремлением к обновлению политической жизни. Личные качества кандидата определили выбор лишь 8% из тех, кто подержал его во втором туре», - сообщает Radio France Internationale.

«Из 10 млн. французов, отдавших голос за Марин Ле Пен, 41% сделал это ради обновления политики. Треть (30%) выбрала лидера Национального фронта из-за программы. Пятую часть (22%) составили те, кто голосовал против Макрона. Наконец, личные качества Ле Пен стали определяющими лишь для 7% ее избирателей», - продолжает издание. Оно ссылается на результаты опроса, проведенного центром Ipsos-Sopra Steria: «неявка 7 мая в большинстве случаев объяснялась нежеланием выбирать между Макроном и Ле Пен».

Как бы то ни было, Эмманюэль Макрон – восьмой президент Пятой республики. Он родился 21 декабря 1977 года, и, как метко написала пресса, стал самым молодым правителем Франции после Наполеона Бонапарта, который, как известно, взял власть в ноябре 1799 года в возрасте 30 лет, а в неполные 35 лет провозгласил себя императором. Не знаю, как относится к Наполеону господин Макрон, но сравнения на этом, похоже, заканчиваются, поскольку, кроме всего прочего, новый президент Франции не считается самостоятельной фигурой.

Он получил блестящее образование, учился в престижных заведениях, где куется французская элита; волею судьбы стал протеже одного из апологетов глобализации – Жака Аттали, а затем работником и деловым партнером Давида де Ротшильда. Обычно таких называют «баловень судьбы». Но… «Макрон – кандидатура либерал-либертарианского глобалистского правительства. Его программа – неолиберальная программа по разрушению французского государства, его трансформации и включению в англосаксонскую геополитическую ось. За ним стоят глобалистские элиты: крупные СМИ и транснациональные корпорации. Вся система сделала ставку на Макрона!» - пишет «Лента» со ссылкой на французского политолога Алена Сораля. Издание напоминает слова Жака Аттали, который еще в 2014 году отметил, что у его подопечного есть все таланты, чтобы стать президентом.

Президент российского Центра политических технологий, крупный специалист по Франции Игорь Бунин указывает на наличие наднациональных, англо-саксонских характеристик в воззрениях нового хозяина Елисейского дворца: «не существует французской культуры, а есть культура во Франции и она разнообразна». «Защищая открытость по отношению к культурам, представленным во Франции, Макрон фактически отвергает доминирующую среди правых позицию «закрытого общества». У Макрона скорее англо-саксонское видение национальной идентичности», - отмечает российский эксперт.

Процитирую одного из лучших специалистов по политическим и особенно по выборным технологиям – директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко, который в ноябре 2016 года посетил США и на месте изучил предвыборную «кухню» кампании Клинтон – Трамп. Вечером 7 мая политолог написал на своей странице в Facebook ряд «технологических выводов» по выборам французского президента:

1. Французская социологическая школа лучшая в мире. Реально хорошо работают с моделированием. Надо у них учиться.

2. Эксперименты с успешной победой над популистами демонстрируют действенность инструмента – «чтобы победить популиста, надо самому стать полулистом и перехватить его лозунги и технологии». Третий успешный пример за последнее время. До этого были выборы президента Австрии и в парламент Нидерландов.

3. Ценой победы истеблишмента над популистской волной может стать перезагрузка партийной системы. Рискну предположить, что к 2024 году и в России партийная система будет кардинально иной.

4. Успешная игра против реальной оппозиции требует усложнения игры и увеличения количества игроков.

5. Эмоционально заряженные сетевые сообщества в случае с конкурентными кампаниями эффективнее, чем вертикально интегрированные партийные машины.

6. Опыт работы с базами данных кампании Макрона более применим в России, чем американский опыт в силу сходства национального законодательства о персональных данных…

7. Выигрывают те политики, которые постоянно работают над собой. Политики как профессиональные спортсмены. Они должны постоянно тренироваться.

Тем же вечером в интервью «Бизнес FM» политтехнолог выделил несколько причин победы Эмманюэля Макрона. Первая: он стал «консолидированным кандидатом элиты истеблишмента с одной стороны, а с другой – его все-таки удалось продать избирателю как кандидата против элиты, который предлагает обновление, новые подходы и так далее». Вторая причина: «не удалось перезагрузиться Марин Лё Пен, достаточно инерционная кампания была во втором туре». Третий фактор: «с организационной точки зрения штабом Макрона был найден ряд свершений, связанный с использованием новых технологий, созданием баз данных избирателей. Сам Макрон – это пример кандидата, который целенаправленно работал над собой, демонстрировал прогресс даже между дебатами в первом и во втором туре». «Я, как специалист по подготовке политиков, могу сказать, что над ним провели очень серьезную работу, но невозможно научить политика, если он не хочет научиться сам. У Марин Лё Пен такого желания работать над собой я не увидел», - резюмировал эксперт.

А в интервью РИА Новости Евгений Минченко рассказал о таком феномене, как «избиратели второго тура». «Есть ряд избирателей, которые на первый тур не приходят, а приходят на второй — проголосовать именно против тех, кто их не устраивает. Здесь может быть примерно та же самая тенденция, потому что французские средства массовой информации и французский политический класс очень активно вложились в последние две недели в тему демонизации Марин Лё Пен», - пояснил политолог.

Продолжение следует…