Grebla naţiunii 2017

Ştiut lucru, unul dintre sporturile preferate ale moldovenilor, practicate cu râvnă mai cu seamă de cei care au mijloace s-o facă (asemeni golfului, apanajul celor avuţi, şi sportul în cauză este unul „de societate”; or, societatea – se ştie – nu poate fi decât „înaltă”!), se numeşte călcatul pe greblă. În fiecare an, se calcă pe greblă cu spor la tot felul de competiţii raionale, de breaslă, literar-artistice şi ştiinţifico-fantastice, iar în Marea Finală din 27 august – de ziua Independenţei Republicii Moldova – Grebla de aur se înmânează în cadrul ceremoniei de decernare a Premiilor Naţionale. Anul trecut s-a învrednicit de Greblă un obscur plagiator ce şi-a tras un pseudonim de împărat roman, făcându-se cunoscut mai cu seamă ca blogger (de fapt, troller!) al lui Plahotniuc. De ce-ar fi mai prejos anul acesta Comitetul de Decernare al Premiilor Naţionale, când s-a văzut că se poate foarte bine trece peste reacţia presei care-a denunţat, acum un an, tărăşenia?!

Scurt pe doi, pe lista celor 11 laureaţi – o dată în plus, îi felicit din inimă pe istoricul Gheorghe Postică, poetul Teo Chiriac, compozitorul Liviu Ştirbu, interpretul Iurie Sadovnic, regizorul de teatru Alexandru Cozub, regizorul de film Igor Cobâleanschi (ierte-mi-se că nu-i pomenesc pe alţi doi-trei laureaţi merituoşi, dar nu-i cunosc personal...) – se află şi un nomina odiosa, şi el blogger (de fapt, troller!) al lui Plahotniuc propulsat în „funcţie de răspundere pe linie de partid” (că doar experienţa de consilier al lui Victor Stepaniuc, pe atunci preşedintele fracţiunii PCRM în Parlamentul RM, nu-i de ignorat) – exact linguriţa (dacă nu chiar polonicul) de dohot care face ca un poloboc de miere să se transforme momentan într-unul de fiere.

Bine ai călcat pe greblă, naţiune!

Să-ţi fie de învăţătură, neam al nevoii!