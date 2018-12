Cele mai importante jaloane politice ale anului 2018

Europa Liberă: Dacă ar fi să decideți pe cine ați declara „Omul anului”, așa cum face, de exemplu, revista „Times”, pentru ediția moldovenească a acestei reviste, cine ar merita acest loc de cinste?

Igor Boțan: „Este o întrebare foarte dificilă, dar eu cred că aș plasa pe front page un octopus cu opt branșe, pe fiecare branșă cu o inscripție: Corupție, Justiție selectivă, Sărăcie și tot așa aș completa...”



Europa Liberă: Octopus, adică La Piovra?

Igor Boțan: „Corect! Pentru că altceva nu-mi vine în minte după ce am citit două rezoluții ale Parlamentului European. Regret că spun acest lucru, pentru că începutul anului 2018 a fost oarecum încurajator.”

Europa Liberă: Și totuși, pe coperta revistei de bilanț, de regulă este promovat un om cu semnul plus (+). Chiar n-ați găsit pe nimeni care ar fi contracarat sau ar fi încercat să contracareze aceste fenomene la care vă referiți?

​Igor Boțan: „Dacă e vorba de o singură figură, o singură persoană, atunci eu nu pot să fac acest lucru și insist pe alegerea mea – un octopus, care pe branșele cu tentacule are inscripțiile pe care le scot din sondajul de opinie, din barometrul de opinie...”

Europa Liberă: Prin urmare, putem spune că de aici rezultă evenimentul cel mai important al anului – cele două rezoluții prin care Uniunea Europeană a admonestat puterea de la Chișinău?

Igor Boțan: „Cele două rezoluții doar sunt un fel de apreciere a ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Sigur că ele nu sunt și nu reprezintă principalele evenimente. Au fost procese foarte importante de-a lungul anului. Și așa cum spuneam, anul a început cu evenimente promițătoare și mă refer la...”

​Europa Liberă: Faceți un Top 5. Care sunt cele mai importante jaloane ale anului 2018?

Igor Boțan: „Primul și cel mai important este sau unul dintre cele mai importante este cooptarea în Guvern a lui Iurie Leancă și Alexandru Tănase. Și aceste evenimente promiteau că se poate relua reforma justiției și se poate relansa ceea ce numim integrare europeană în Republica Moldova.”

Europa Liberă: Imediat după asta, am auzit interceptarea în care Alexandru Tănase vorbea cu Veaceslav Platon cumva tipărindu-se pe burtă. De unde și până unde? De ce s-a întâmplat asta? Care-i versiunea Dvs.?

Igor Boțan: „Eu cred că răuvoitorii lui Alexandru Tănase au vrut ca el să părăsească garnitura guvernamentală, după ce a declarat că reforma justiției, lansată în 2011, a eșuat. Deci, această declarație a fost una foarte tare...”

​Europa Liberă: Răuvoitorii din interiorul guvernării sau din afara ei?

Igor Boțan: „Există diferite versiuni. Există versiunea că au fost nemulțumiri față de activitatea dlui Alexandru Tănase în cadrul Partidului Democrat și există a doua versiune că răuvoitorii lui Alexandru Tănase din afara guvernării au vrut să compromită această figură și prin ea să compromită și ceea ce numim reforma justiției.”

Europa Liberă: Deci, Dvs. nu aveți până acum fapte autentice care să probeze una dintre aceste două versiuni?

Igor Boțan: „În orice caz, eu pot spune că Alexandru Tănase a procedat corect. Dacă există suspiciuni, mai bine e să părăsească funcția ministerială, mai cu seamă că Domnia sa este unul din autorii hotărârii Curții Constituționale din 22 aprilie 2013, prin care Vlad Filat, prim-ministrul nu mai putea reveni în funcția de premier tocmai pentru suspiciuni.”

Europa Liberă: A fost o premieră oarecum, alți miniștri nu se grăbesc să abandoneze funcția atunci când sunt contestați public?

Igor Boțan: „A fost o premieră salutară. Eu cred că Domnia sa a procedat corect.”

​Europa Liberă: Dar premierul Filip a spus că va continua mica reformă în domeniul justiției, adică moștenirea lăsată de Alexandru Tănase, guidelines-urile sau direcțiile de reformă le-a preluat Pavel Filip. Așa este?

Igor Boțan: „Nu, noul ministru al Justiției a preluat ștafeta de la dl Alexandru Tănase, dar cele două rezoluții ne lasă oarecum pesimiști în privința succesului acestei reforme a justiției, mai cu seama din cauza justiției pe care toată lumea o numește selectivă și există dovezi clare că este așa. Avem justiție selectivă! Și pe una din branșele acestui octopus, pe care l-aș pune pe revista „Times Moldova” , trebuie să fie inscripția Justiție selectivă.”

Europa Liberă: Justiție selectivă înseamnă și ineficientă? Poate tocmai din cauza asta e eficientă, pentru că e selectivă?

Igor Boțan: „Nu! Asta înseamnă că în societate pur și simplu nu există dreptate, în această societate justiția este aservită, este la cheremul guvernanților și deservește interesele acestora.”

Europa Liberă: Alte patru evenimente?

Igor Boțan: „Un alt eveniment foarte important, care a pus începutul unui proces, este lansarea de către Partidul Democrat a cavalcadei, dacă pot spune așa, de momeli pentru alegători și acest lucru iată că în luna decembrie se termină cu declarațiile premierului Pavel Filip, care spune: „Da, noi am făcut acest lucru pentru a influența voința alegătorilor la alegerile parlamentare din februarie 2019”.”

​Europa Liberă: Nu doar Pavel Filip. L-ați auzit pe Marian Lupu, de exemplu, în reportajul din Drochia, se pare, sau alți fruntași. Dumitru Diacov, care sugerează că, după acest succes, e nevoie de cel puțin de două ori câte patru ani. Deja ei își fac planuri pentru următoarele două mandate, vosmiletka (opt ani).

Igor Boțan: „Dl Dumitru Diacov și dl Marian Lupu sunt foști președinți ai Partidului Democrat, iar dl Pavel Filip este prim-ministru, este prim-vicepreședinte al Partidului Democrat. Deci, este un fel de front men, cum spune Veaceslav Platon, pentru Partidul Democrat.”

Europa Liberă: Alte lucruri în agenda-2018?

Igor Boțan: „Invalidarea alegerilor primarului municipiului Chișinău.”

Europa Liberă: Mă așteptam cu asta să începeți.

Igor Boțan: „Este unul dintre cele mai importante evenimente, totuși eu am preferat în ordine cronologică să menționez lucrurile.”

Europa Liberă: Am înțeles...

Igor Boțan: „Dar cu certitudine este unul dintre cele mai importante evenimente.”

Europa Liberă: Vorbind în limbajul lui Ion Creangă, asta a fost cea mai boacănă?

Igor Boțan: „Da, asta a fost, pentru că asta a demonstrat că justiția este selectivă, aservită și pusă în interesul partidului de guvernământ. Din păcate, este un fapt care s-a reflectat și asupra modului în care partenerii noștri de dezvoltare percep Republica Moldova și acest lucru are un semn negativ și asta explică de ce eu nu am un personaj pe care l-aș pune pe front page-ul revistei „Times Moldova”.”

Europa Liberă: După ce s-a întâmplat acest lucru, a mai trecut ceva timp și guvernarea a zis că va repara neapărat legislația, astfel încât să nu se mai întâmple așa ceva. Ceea ce s-a adoptat în materie de legislație, credeți că e suficient de reparatoriu?

Igor Boțan: „Dimpotrivă, lucrurile au devenit și mai proaste, pentru că urmare a acestui incident provocat cu bună știință, din punctul meu de vedere, au fost introduse...”

Europa Liberă: Provocat de către cine?

Igor Boțan: „De către guvernanți, pentru că nu există o altă explicație într-o țară în care fostul ministru al Justiției recunoaște că reforma justiției este un eșec...”

Europa Liberă: Deci, ca să vă înțeleg corect, Dvs. „insinuați” că puterea a determinat-o pe judecătoare să anuleze alegerile municipale, invocând acea agitație electorală pe rețele?

Igor Boțan: „Nu, eu nu vorbesc așa.

Justiția este selectivă, aservită și pusă în interesul partidului de guvernământ...

Eu spun lucrurile așa cum arată ele per ansamblu. Există o declarație a ministrului Justiției, care spune că în țara noastră reforma justiției a eșuat. Există în afară de aceasta o manifestare a unei solidarități corporative a tuturor branșelor justiției, care invalidează un scrutin absolut legal pe motive inventate și nedemonstrate.”

Europa Liberă: Neprobate...

Igor Boțan: „Neprobate.”

Europa Liberă: Am înțeles. Deci, n-a pus mâna Plahotniuc pe telefon, dar oricum Dvs. sugerați că puterea se face responsabilă pentru o astfel de atmosferă în care o judecătoare poate neglija votul a jumătate de milion de alegători, invocând o chestiune nu tocmai științifică?

Igor Boțan: „Eu spun altfel: în țara asta, unde justiția este selectivă, judecătorii cam dibuiesc și încearcă să ghicească ce le-ar conveni guvernanților. Dacă fac această încercare și văd că nu există niciun fel de impediment, cel puțin, atunci ei spun că „da, domnilor, asta a fost decizia noastră...”.”

Europa Liberă: Românește se numește „a ține cu ursul”. Am înțeles.

Igor Boțan: „Da, asta e.”

Europa Liberă: Alt lucru pe care l-ați pune în nota de plată-2018?

Igor Boțan: „Sigur că modificarea legislației, amnistia fiscală, vinderea cetățeniei moldovenești în schimbul așa-ziselor investiții – sunt lucruri extraordinar de interesante cu impact mare de viitor, după care urmează lucrul la care v-ați referit cumva. Este vorba despre modificarea legislației electorale chiar în ajunul începerii campaniei electorale. Și aici mă refer la două legi, care au fost adoptate în luna noiembrie pentru a permite comasarea alegerilor parlamentare cu un referendum, care este pur speculativ, care nu are nicio relevanță nici din punct de vedere juridic, nici din punctul de vedere al realizării pe viitor a acestei inițiative de introducere a mandatului imperativ.

Eu am fost profund impresionat de modul în care guvernarea și partidul majoritar adoptă legi care intră în vigoare, de exemplu, la sfârșitul lunii decembrie pentru ca acest referendum să poată avea loc în ziua alegerilor. Deci, la început se ia decizia, iar cadrul legal se ajustează la această decizie doar post-factum, cu o lună de zile mai târziu. Eu am fost profund impresionat de acest lucru. De asemenea, dacă mă întrebați alte lucruri, sigur că acest proces politic în Parlament împotriva opoziției în care figurează și faimoasa organizație „Open Dialog”, modul în care a fost făcută această investigație, modalitatea în care au fost formulate întrebările, în care reprezentanții opoziției trebuiau să recunoască ori că sunt trădători de patrie, ori că sunt idioți și nu înțeleg ce fac. Sigur că astfel de procese politice sunt impresionante.”

Europa Liberă: Un suporter al democraților v-ar putea replica la această constatare că nicăieri nu se mai umblă cu mănuși albe în politică. Uitați-vă în Europa Răsăriteană, uitați-vă în Europa Occidentală, adversarii nu mai aleg mijloacele cele mai etice.”

Igor Boțan: „Sigur că i-aș răspunde acestui imaginar oponent în felul următor: „Uitați-vă, vă rog, că șeful vostru de partid și coordonatorul guvernării este cetățean al Federației Ruse, a obținut această cetățenie ca fiind locuitor al Transnistriei, aflate sub controlul Rusiei. Acest concetățean al nostru cu dublă sau triplă cetățenie retranslează pe teritoriul Republicii Moldova canale rusești, care sunt instrumente ale războiului hibrid. Cum atunci puteți acuza opoziția că face parte și joacă un rol în războiul hibrid, dacă voi prin instrumentele voastre pe care le folosiți chiar reprezentați țara care duce acest război hibrid împotriva Republicii Moldova?” Este un nonsens toată această făcătură și eu nu găsesc alt termen pentru a numi ceea ce s-a întâmplat în Parlament.”

Europa Liberă: În Topul evenimentelor-2018 ar intra cumva și expulzarea pedagogilor turci?

​Igor Boțan: „Acest lucru este extrem de important. El este fixat în ultima rezoluție din noiembrie a Parlamentului European și de asemenea este fixat într-o luare de poziție a ombudsmanului Republicii Moldova, care spune că este un lucru absolut inacceptabil...”

Europa Liberă: Deci, l-ați trece și Dvs. pe lista Dvs.?

Igor Boțan: „Sigur că da, sigur că da, dar acest capitol intră la capitolul încălcării drepturilor omului, încălcări flagrante. Sigur că au fost evenimente mult mai mărunte, dar care sunt...”

Europa Liberă: De exemplu, numirea celor trei judecători la Curtea Constituțională, așa, odată cu colindătorii. Acesta este un eveniment mărunt sau are o relevanță?

Igor Boțan: „Este vorba despre un proces și acest element este parte a unei mozaici complexe. Partidul Democrat, anticipând eventualele rezultate ale scrutinului din 24 februarie, a decis să numească, practic, toți conducătorii instituțiilor de drept și de reglementare importante, astfel încât, dacă cumva Partidul Socialiștilor obține majoritatea absolută, să nu poată face absolut nimic, să fie legat pe mâini și pe picioare și să poată doar modifica legislația, dar să nu poată mișca din loc nicio unitate de luptă a Partidului Democrat.”

Europa Liberă: Deci, sugerați că trei judecători ai Curții Constituționale vor fi solidari cu puterea sau cu cei care sunt de partea puterii? Așa înțeleg.

Igor Boțan: „Absolut corect! Patru judecători ai Curții Constituționale au un mandat care acoperă cu vârf și îndesat un mandat de patru ani, eventual, pe care îl poate obține Partidul Socialiștilor, iar Curtea Constituțională poate bloca orice în această țară și am văzut cum a funcționat Curtea Constituțională în ultimii ani.”

Europa Liberă: Și totuși, atunci când facem analiză, pe partea dreaptă sau pe stânga ar fi trebuit să fie și evenimentele pozitive. Chiar nu aveți nimic de scris pe compartimentul acesta - evenimente bune?

Igor Boțan: „Sigur că au fost evenimente bune. Anul 2018 a fost un an roditor. Din punct de vedere agricol, a fost un an de succes...”

Europa Liberă: Au rodit merele...

Igor Boțan: „Au rodit merele, da. Și asta, din păcate, a devenit un fel de povară pentru agricultorii noștri. Putem menționa activitatea dlui Igor Dodon, care s-a învrednicit în acest an de două suspendări. Este un factor pozitiv sau negativ?”

​Europa Liberă: Dar la a șasea a zis că se enervează deja.

Igor Boțan: „Da, se enervează, este adevărat. Am văzut cum Igor Dodon promovează interesele Republicii Moldova în funcție de interesele Partidul Socialiștilor, discuțiile lui cu dl Vladimir Putin și promisiunile dlui Putin să ignore prevederile Acordului de Liber Schimb cu Republica Moldova și să le folosească doar în funcție de victoria partidului dlui Dodon.”

Europa Liberă: Înțeleg că vorbiți pe un ton ironic. Și totuși, dar pe bune? Iată inaugurarea Președinției, de exemplu, chiar reparată cu bani turcești, nu vă bucură nicidecum că avem un simbol al statalității?

Igor Boțan: „Sigur că mă bucură, numai că trebuie să fim onești și dacă această reparație s-a făcut pe banii Guvernului turc, ar trebui să numim această clădire nu palat prezidențial, ci sarai prezidențial.”

Europa Liberă: Da, nu vă pot scoate eu din intonația asta. Dar gardul în jurul Parlamentului îi făcut din banii plătitorilor de impozite.

Igor Boțan: „Este adevărat, dar...”

Europa Liberă: Asta cum se numește? Tot sarai?

Igor Boțan: „Noi trebuie să fim corecți și să dăm Cezarului turc ceea ce e al lui, ceea ce îi aparține.”

Europa Liberă: Încă nu i s-a dat totul ce i se cuvine și ce-i aparține. Se zice că a pus ochiul pe o bancă.

Igor Boțan: „Este adevărat, dar oricum asta nu schimbă situația, oricum palatul prezidențial ar putea să se numească saraiul prezidențial. Acesta este un lucru foarte important din punctul meu de vedere.”

Europa Liberă: Acum precizați, vă rog, ce înseamnă „sarai” în limba turcă, să nu se înțeleagă că e vorba de o gogineață.

Igor Boțan: „Nu, sarai înseamnă palat în limba turcă și acest lucru cred că e demn, al doilea lucru legat de cadoul dlui Erdogan pentru Igor Dodon. Totuși, Igor Dodon pretinde și prin actele cinematografice pe care le comite că prelungește și are ștafeta tocmai de la Ștefan cel Mare.

Igor Dodon pretinde și prin actele cinematografice pe care le comite că prelungește și are ștafeta tocmai de la Ștefan cel Mare...

Deci, mie îmi este foarte straniu să știu cum se simte duhul, sufletul lui Ștefan cel Mare într-un sarai, care este cadoul, hai să spunem așa, al urmașilor Porții Otomane cu care...”

Europa Liberă: Dl Dodon nu vede niciun fel de contradicție. De la Erdogan a cerut copia paloșului lui Ștefan cel Mare.

Igor Boțan: „Eu nu sunt sigur că sufletul, duhul lui Ștefan cel Mare se simte confortabil în instituția care reprezintă statul moldovenesc, ca și cadou din partea urmașilor strălucitei porți...”

Europa Liberă: La fel cum putem presupune că Ștefan cel Mare nu se simte foarte bine în întruchiparea monumentală de la Căpriana, contestată de unii artiști, care s-a dovedit a fi fără autorizație, o improvizație amatoricească, pe care cred că Ștefan cel Mare nu prea o acceptă.

Igor Boțan: „Da, aici Ștefan cel Mare ar putea fi solidar cu Dimitrie Cantemir. Am văzut monumentul lui Dimitrie Cantemir, care este întruchipat ca un pitic pe lângă...”

Europa Liberă: Marele Petru...

Igor Boțan: „Pe lângă marele și zveltul Petru cel Mare, da. Deci, sunt lucruri care arată un gust..., cum să-i zic mai bine, distorsionat al șefului statului. Mai bine s-ar abține de la comiterea unor acte de acest fel.”

Europa Liberă: Dar îl copiază pe Putin. Putin este omniprezent, are de spus despre toate celea. Și președintele moldovean încearcă să facă același lucru. În care zonă totuși există un minim optimism? Unde Dvs. vedeți o culoare pozitivă în anul 2018?

Igor Boțan: „Eu, de exemplu, m-am bucurat foarte mult când l-am văzut pe maestrul Eugeniu Doga sărbătorind aniversarea de 80 de ani. Mi-am trecut în revistă toate minunatele lui valsuri, am atestat că pe YouTube, în topuri făcute de cetățeni ai diferitelor țări, maestrul Eugeniu Doga este pe primele locuri. Și asta chiar m-a bucurat foarte mult. M-am bucurat foarte mult de aniversarea marelui nostru scriitor Ion Druță.

Să le dea Dumnezeu sănătate și mulți ani înainte pentru a ne bucura pe noi, cetățenii Republicii Moldova, acești doi titani ai culturii noastre. Deci, au fost evenimente pozitive, care ne-au adus într-o albie a beatitudinii, dacă pot spune așa, și ne-am convins că pământul moldav este roditor nu doar în domeniul agriculturii, dar și în domeniul culturii cu personalități de această mărime. Deci, avem cu cine ne mândri.”

Europa Liberă: Iar la închiderea anului am auzit despre invenția dlui Tighineanu cu materialul acesta supersofisticat, care s-ar putea la fel să ne ducă faima pozitivă în lume.

Igor Boțan: „Să dea Domnul, cum se zice, și să-i salutăm pe acești trei oameni: doi de cultură, unul de știință, care, iată, țin sus flamura mândriei noastre naționale, dacă vreți să terminăm pe o notă, așa, majoră, pozitivă în ceea ce privește evoluțiile din anul 2018.”

Europa Liberă: Păi, dar altfel nu se poate, pentru că politicienii vin și se duc, dar țara asta o să rămână aici, n-o s-o ia cămila s-o pună între gheburi.

Igor Boțan: „Da, deși nu știm niciodată, pentru că orientarea spre Dubai a guvernării noastre...”

Europa Liberă: N-am vrut să fac o asemenea aluzie...

Igor Boțan: „Păi, așa mi-ați sugerat-o. A fost remarca Domniei voastre și așa a venit ca o sugestie. Nu e exclus ca și cămilele să pască pe imașurile noastre, după ce vor veni cetățeni din țările arabe cu cetățenie moldovenească contra preț, hai să spunem așa.”

Europa Liberă: Vom trăi și vom vedea.

Igor Boțan: „Vom trăi și vom vedea. Cele bune tuturor concetățenilor noștri în noul an care vine!”

Europa Liberă: Și cele rele să se spele!

Igor Boțan: „Cele rele să se spele, cele bune să se adune!”