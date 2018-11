Beto O’Rourke - un liberal vedetă în ascensiune în rîndurile democraților americani

Una dintre alegerile urmarite cu mare interes saptamina trecuta a fost cea pentru postul de senator de Texas, intre democratul Beto O’Rourke si republicanul Ted Cruz, cistigata la o diferenta mica de cel de-al doilea. Care sint planurile lui Beto O’Rourke, cel care devenise in campanie, una dintre vedetele partidului său. Despre planurile lui, relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Cind pierzi „la mustata” ca democrat intr-un stat traditional republican ca Texas si in fata unui senator cunoscut, singura directie in care poti privi este in sus, catre presedintie.

Calculul este simplu. Daca Beto O’Rourke poate sa rapeasca dreptei citeva state din sud, sansele democratilor la presedintie cresc considerabil. Si apoape a facut-o in Texas. Chiar si strategul lui Cruz a spus dupa alegeri „Democratii nu au pe nimeni ca el. Nu au pe nimeni de calibrul lui, pe scena nationala. Ma rog pentru sufletul oricarui contracandidat, care-l va infrunta pe Beto O’Rourke, in Iowa, peste 453 de zile”.

Si Beto – cum ii spun sprijinitorii – a folosit in Texas acelasi stil deschis si popular vizitind toate districtele, un stil care se potriveste si in primele preliminarii prezidentiale, in Iowa si New Hampshire. Si daca cistiga acolo, are bune sanse in ceea ce se anunta a fi un extrem de populat group de democrati, care ar putea candida in 2020.

Beto O’Rourke nu a avut o buna performanta in zonele rurale, similare cu cele in Iowa si de asta a pierdut cu o diferenta de doua procente si jumatate. Dar chiar daca a pierdut, campania lui dinamica a ajutat la cistigarea de locuri in Camera Reprezentantilor, care revine din ianuarie si datorita lui, democratilor.

Intre colegii sai, Beto O’Rourke nu este vazut ca o miza perdanta, ci dimpotriva, o vedeta politica in ascensiune. Un alt politician celebru, Abraham Lincoln a candidat la presedintie si a cistigat dupa ce pierduse doua curse pentru Senat. Si mai exista si alte precedente.

Cine este acest politician despre care cu siguranta vom mai auzi? Provine din localitatea El Paso, Texas si a fost ales membru in Camera Reprezentantilor in 2012. O personalitatea colorata, care a fost pe Fecebook live mai toata campania, Beto O’Rourke prezinta acea naturalete, dezinvoltura si directețe pe care electoratul le place.

Evolutia sa este similara, pina la un punct, multor tineri, care se identifica cu el: probleme minore cu legea pe cind era adolescent, muzica – a fost basist intr-o formatie, depresie, incercari antreprenoriale la New York, revenirea acasa, intrarea in politica la nivel local, deschiderea unui start-up de internet, initierea de organizatii civice pasionate de dezvoltare urbana si in sfirsit candidatura la Congres dupa ce in campanie batuse la 16 mii de usi.

Beto O’Rourke este un liberal din Texas, parte a curentului care incearca sa aduca statul in tabara democratilor, ceea ce parea imposibil cu citiva ani in urma. El este si parte a unei dileme a partidului sau pentru anul prezidential 2020. Atunci este probabil ca Donald Trump va fi nominalizat de un partid republican pe care il controleaza din ce in ce mai mult.

Alegerile partiale recente i-au favorizat pe democrati, pe ansamblu, dar nu se poate spune ca sint concludente cu privire la sansele lui Trump la un al doilea mandat. Ele sint reale. In aceste conditii ar fi ideal ca democratii sa aiba un candidat performant si carismatic pentru ca Trump este totusi vulnerabil.

Dar si in rindurile democratilor exista diviziuni, intre o aripa de stinga si una moderata. Recentele alegeri par sa fi dat cistig de cauza moderatilor, dar disputa interna nu s-a stins. In aceste conditii, Beto O’Rourke devine o optiune de compromis viabila pentru ca a captat imaginatia alegatorilor, pentru ca pare „diferit” si pentru ca a fost la un pas de o victorie, intr-unul dintre cele mai conservatoare state.