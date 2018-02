Cine denigrează pe cine? Cazul RISE Moldova/Caritate.md (VIDEO)

Un nou film al comunității jurnaliștilor de investigație RISE Moldova despre o platformă online de colectare a fondurilor pentru acte de caritate și despre presupuse escrocherii implicând această platformă, care sunt investigate de procurori, au stârnit reacții în Republica Moldova. Mai multe detalii în relatarea Valentinei Basiul.

Reportajul video produs de RISE Moldova face trimitere la două cazuri de presupusă înșelare prin imitarea unor intervenții chirurgicale, pentru care s-au colectat bani de la oameni cu suflet mare.

Jurnalista Liuba Şevciuc spune că în ambele cazuri mamele copiilor operați în Turcia ar fi constatat ulterior că promisele intervenții nu au fost făcute, ci doar s-au imitat incizii.

În schimb chirurgii ar fi încasat sumele solicitate, acestea fiind colectate prin intermediul platformelor online. Fondurile adunate ar fi fost transferate medicilor turci, fără ca banii să fi fost gestionați de rudele micilor pacienți.

După ce au descoperit înșelătoria, femeile ar fi depus mărturii la procuratură. Pe acest fapt a fost deschis un dosar penal, în decembrie 2016, care îl califică drept escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari de către un grup criminal organizat.

În ajunul apariției reportajului RISE Moldova, anunțat printr-o scurtă secvență sugestivă pe rețele de socializare, platforma de caritate a publicat poza jurnalistei Liuba Şevciuc cu îndemnul „Îi cerem ei ajutor”.

Unii au tălmăcit reacția anticipativă a colectorilor de donații drept o încercare de şantaj şi intimidare la adresa jurnalistei.

Liuba Şevciuc si-a exprimat speranța că procurorii moldoveni vor limpezi cazurile semnalate de RISE Moldova.

Anchetatorii ar fi în așteptarea răspunsurilor la demersurile făcute colegilor lor turci.

Autoarea reportajului consideră că reprezentanții platformei Caritate.md ar fi încercat să pună presiune pe jurnaliști înainte să apară materialul:

„Noi am lucrat la acest material destul de mult timp, aproape un an de zile, după cum vedeți şi din filmări. Este un domeniu foarte sensibil. Evident că atunci când este vorba de copii sensibilitatea este la maximum, de aceea noi am fost corecți, am vorbit cu toată lumea implicată, am publicat în material absolut toate punctele de vedere, deja urmează ca organele de anchetă să documenteze. O poziţie a procuraturii am prezentat-o şi noi în reportaj, dar cu siguranţă ar trebui să urmeze şi altele”.

Co-fondatoarea platformei Caritate.md Svetlana Sainsus a respins, prin intermediul reţelei de socializare Facebook, acuzaţiile aduse.

Ea le-a calificat drept „ponegriri fără nicio dovadă”, și s-a desolidarizat de partea medicală a cazurilor semnalate.

„Nu sunt vinovată cu nimic. Nu am salariu pentru că ajut. Că stau lângă copiii cu tuberculoză, plini de păduchi, râie, hepatită..., că umblu prin sate flamândă sau fac postări şi implor pe toți sa doneze. Niciodată nu am luat procente de la copii”, a scris Svetlana Sainsus, care se declară convinsă că jurnaliștii ar fi luat bani pentru a o denigra.

Avocatul clinicii turceşti Gheorghe Amihalachioaie a afirmat în cadrul reportajului că scopul doctorilor este de a ajuta cetățenii, dar a recunoscut că „până la urmă poate să se numească şi business”.

Dezbaterea pe care a declanșat-o reportajul semnat de RISE Moldova a generat două curente de opinii.

Unii se declară consternați de cinismul presupușilor escroci.

Alții reproșează jurnaliștilor că au dat în vileag două cazuri atipice, care vor descuraja colectarea de fonduri, cauzând astfel daune irecuperabile persoanelor care au nevoie de ajutor.

În replică, Liuba Şevciuc spune că e la discreția oamenilor să aleagă modalitatea de donare, direct sau prin intermediul platformelor de caritate, dar în orice caz este util să fie informați, iar cheltuirea fondurilor colectate să fie cât mai transparentă.

Cat privește acuzația că jurnaliștii fi fost plătiți pentru a realiza un reportaj denigrator, RISE Moldova neagă aceste insinuări şi anunță că va depune o plângere la procuratură referitoare la acțiunile de intimidare în lanț, presiuni și atac la persoană făcute de reprezentanții Caritate.md