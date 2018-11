Baeilou este numele pe care Mia Pixley i l-a dat violoncelului său, și proiectului muzical pe care îl locuiește.

Violoncelistă, cântăreață și compozitoare, Pixley face o muzică despre care unii spun că pare a fi un fel de folk baroc, cu vagi urme de jazz.

S-a născut în sud, la Austin, statul american Texas, iar rădăcinile ei sudiste sînt detectabile în combinația de pop, experiment, muzică clasică, poezie și povești a cântecelor sale.

A studiat violoncelul la Conservatorul de muzică din San Francisco, are un doctorat în psihologie clinică, a evoluat pe scenă în musical-uri pe Broadway, a compus muzică de film.

Albumul său de debut, lansat în 24 august 2018, e un EP (Extended Play) numit „Inside Under”, care are o caracteristică rară și stranie: conține doar cinci piese foarte scurte, dar care par mult mai lungi din cauza schimbărilor de ritm și a metaforelor concentrate din versuri.

Inside and under, înăuntru și pe dedesubt, explică Mia Pixley, adică niște cântece izvorîte din experiențe personale, între care și aceea de a aduce pe lumea asta un copil, într-un timp ale crizelor, pe care Pixley le numește în exact această ordine: alegerea lui Trump, crizele continue de mediu generate de încălzirea globală, asasinarea în continuare a bărbaților negri. Fiecare cântec, adaugă ea, are diverse atitudini față de aceste aceste experiențe: ireverență, respect, acceptare, și onestitate, ca să le numim doar pe cîteva.