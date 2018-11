Băștinașii din Cotiujenii Mari - exemplu de mobilizare pentru dezvoltarea satului natal

Când plouă, drumurile din Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești devin impracticabile din cauza băltoacelor, iar când se usucă rămân impracticabile din cauza șanțurilor și noroiului - împietrit cum l-a prins soarele. Dar, gata, până aici. Mai mulți localnici emigrați s-au unit într-o asociație, au făcut chetă și au cumpărat un greder pentru a se nivela cu el arterele satului. De fapt, Cotiujenii Mari este unul din cele 38 de sate implicate într-un proiect al Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare: Integrarea migrației și dezvoltarea locală.



„Îi Doamne-ferește aici. Și desculță, și în galoși, și în ciubote de râzână, cum era de mare apa așa mă încălțam, altfel n-ai chip a ieși de aici.”

Mătușa Frosea, cum o numesc localnicii pe Efrosinia Roga, are 76 de ani și de când se ține minte galoșii au fost încălțămintea de serviciu. Are pe scările casei două perechi, care trebuie schimbate o dată pe an, recunoaște ea. Nici galoșii nu-i sunt de mare ajutor când drumul care o leagă de restul satului este desfundat. Atunci o apucă prin grădinile sătenilor. Așa se descurcă și vecinele ei, majoritatea pensionare. Câteva stau sub un gard și urmăresc cum nivelează glodul autogrederul proaspăt achiziționat, un tractor mare, cum îi zic femeile, care a făcut prima probă prin sat anume pe drumul lor.

​“Aici îi ceva strașnic.”; “Încolo tot rău o fost, dar o mers tot tractorul ista și l-o făcut așa.”; “Și cireada se duce pe acolo. Îi greu de mers.”; “Fără galoși nu te descurci. Da în ciubote de râzână când plouă…”; “Da eu nu le am.”

Cotiujenii Mari este cel mai mare sat din Șoldănești și se află pe colină. Cum plouă, drumurile de țară cu o lungime de 42 de kilometri dau mari bătăi de cap localnicilor. Cel mai mult au de suferit copiii care sunt nevoiți să frământe glodul spre grădiniță sau școală și pacienții care nu de puține ori sunt duși la doctor cu căruța. Pe asistenta medicală Galina Murafa am întâlnit-o în centrul satului, la evenimentul de sfințire a grederului, la care au asistat o bună parte dintre localnici. Pentru cotiujeneni este o premieră colectarea de bani pentru un bun comunitar, în special cu implicarea băștinașilor plecați din sat, eveniment ce nu a trecut fără baloane, flori, muzică și ritual de sfințire.

„Ambulanța rămâne la drum unde poate, dar asistenții medicali merg pe jos la pacient. Cu cizme până la genunchi și cu geanta în spate plină cu medicamente urcăm dealul, că pe la periferii sunt drumurile unde nu răzbate nici ambulanța.”

Până acum, administrația locală soluționa parțial problema drumurilor desfundate sau înzăpezite cu ajutorul echipamentului închiriat, care costa destul de mult pentru o primărie care are în întreținere și instituții preșcolare și servicii locale de salubrizare, și pompieri comunitari, susține primarul Nicolae Dorogan.

El estimează că noul autogreder va aduce economii de 60 de procente din suma alocată închirierii. Primarul este convins că marele succes al acestui prim proiect realizat cu implicarea migranților din localitate nu este mașina procurată, ci mobilizarea în jurul unei cauze comune a sătenilor și în special a celor plecați peste hotare.

„Lucrul principal este că am învățat cetățenii, cu băștinașii împreună, să nu uităm de localitate. Nu ne-am gândit că așa de repede vor pune băștinașii noștri de peste hotare ajutorul financiar pentru acest proiect. Au donat 2-3-4 mii de lei. Familii întregi au donat și opt mii de lei, ceea ce înseamnă că băștinașilor nu le este indiferent de problemele localității de unde ei și-au luat zborul.”

Cotiujenii Mari este una din cele 38 de comunități din Republica Moldova implicate de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în proiecte de mobilizare a migranților în dezvoltarea localităților de baștină, pe parcursul ultimilor patru ani.

Suma de bani colectată a fost de câteva ori mai mare decât cea preconizată...

Rezultatele proiectului din Cotiujenii Mari au depășit cu mult așteptările inițiatorilor. Suma de bani colectată a fost de câteva ori mai mare decât cea preconizată. A donat bani practic fiecare al șaselea locuitor din cei aproximativ trei mii înregistrați oficial. Și doar 1/3 din bani au fost adunați online, restul mână de la mână. Mașina galbenă care îndreaptă drumurile din Cotiujenii Mari este pentru localnici un exemplu că indiferent unde se află consătenii, împreună pot fi o forță și pot contribui la dezvoltarea satului natal.