Astăzi în Moldova și în lume

In Moldova astazi si miine, este sărbatoare si, în consecință, zi liberă pentru cei care sarbatoresc Craciunul pe stil vechi. De aceea emisiunile noastre din aceaste doua zile, vor fi... speciale.. Astazi va invitam sa ascultati la ora 7 dimineata si 7 seara programe musicale de Crăciun, iar marți, veti avea posibilitatea sa reascultati programul de simbata al Valentinei Ursu, despre ce asteapta unii moldoveni de la cei pe care ii vor trimite in Parlament in urma votului din 24 februarie.

Pe plan international:

Atentia este îndreptată spre Ucraina, care isi sarbatoreste nu numai Craciunul, dar si independenta canonică de Moscova, după ce la sfirsitul saptaminii, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului a înmînat mitropolitului Epifanie tomosul, adica documentul official de acordare a autocefaliei, deci a independentei canonice a Bisericii Ortodoxe Ucrainene. Rusia a reactionat la nivelul atorităților religioase cu critici si considerind documentul drept „contrar regulilor canonice”.

La Moscova si la Washington este asteptata o decizie daca va avea sau nu loc un schimb de prizonieri, așa cum s-a mai pestrecut în ultimele decenii si, mai ales, in perioada Războiului rece, intre persoane acuzate de spionaj in cele doua tari.

Astazi si miine se va afla in China comunista o delegatie americană, pentru a discuta chestiuni legate de disensiunile la nivel commercial dintre cele doua tari.