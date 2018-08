Astăzi în Moldova și în lume

Din agenda zilei de la Chișinău, să notăm că e anunțat un nou protest „Stop diagnosticelor false, sîntem cu Mihai Stratulat”. Mihai Stratulat este pediatrul care a anunțat despre sistarea activității grupului Ask a doctor!. El are un are un blog, în care discută probleme legate de medicină și al cărui motto este: „e mai ușor să construiești un copil puternic, decît să repari un matur stricat”.

Centrul Gender e unul din organizatorii seminarului internațional „Femeia, pacea si securitatea”.

În cadrul programului Tabere ARC 2018, ambasada română la Chisinau îi trimite în tabere in România pe elevii olimpici moldoveni, în cadrul unei ceremonii la care este invitată și presa.

Luni incepe seria de concerte de muzica clasica La la play, în care Moldovan National Youth Orchesta va organiza concerte in localitati din Moldova, Romania si Ucraina, in locuri unde muzica simfonica este mai putin cunoscută. Toate concertele vor fi în aer liber si orchestra si organizatorii planuiesc să parcurgă 2000 de kilometri în 12 zileri.

Va invitam sa ii insoțiți pe artisti în acest turneu neobișnuit pe pagina noastra de interner si de Facebool ale Europei Libere, Europa Libera fiind partener media al acestei inițiative...

Pe plan international nu sunt anunate prea multe evenimente, dar desigur evolutiile din Afganistan vor continua sa fie importante, unde, talibanii continua ofensiva asupra fortelor guvernamentale din provincia Ghazni pare sa continue.

La fel sunt de urmarit si relatiile americano-iraniene, mai ales ca ieri, in Kazahstan, Iranul, Rusia, Azerbaijanul, Kazahstanul si Turkmenistanul au semnat o covenție referitoare la Marea Caspică, un subiect disputat de cele cinci țări riverane de peste 20 de ani. În urma întelegerii gazele naturale turkmene vor putea fi transportate via Azerbaijan spre Europa.

În România sunt de urmărit evoluțiile în ancheta Parchetului Militar legata de violențele jandarmeriei de la protestele de vineri din Bucuresti, soldate cu peste 500 de răniți și în jur de 50 de spitalizari. Duminică procurorii militari au cerut celorcare au informații si dovezi despre cum au evolutat lucrurile sa le prezinte parchetului militar Bucuresti.